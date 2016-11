Ha! Folket jävlas i vinstfrågan!

Åtta av tio väljare vill begränsa eller förbjuda vinster i välfärden. Det visar en mätning som gjort i veckan av SvT och Sifo. Och det är inte överraskande. Den här opinionsbomben har släppts ner rakt i svensk politik flera gånger tidigare – senast i september visade sig något liknande i en så kallad SOM-undersökning av Lennart Nilsson som presenteras senare i år.

För explosivt är det: En majoritet även av de borgerliga väljarna önskar sig någon form av begränsning när det gäller de vinstuttag som de privata bolagen gör på välfärdsområdet. Och en socialdemokrati som hela tiden varit häpnadsväckande mesig i denna fråga borde också känna marken skälva under fötterna. Även Sverigedemokraternas ledning, som nyligen svängt i vinstfrågan efter att ha umgåtts en del med näringslivet, har sina egna väljare emot sig i denna brännande fråga.

För explosivt är det: En majoritet även av de borgerliga väljarna önskar sig någon form av begränsning när det gäller de vinstuttag som de privata bolagen gör på välfärdsområdet. Och en socialdemokrati som hela tiden varit häpnadsväckande mesig i denna fråga borde också känna marken skälva under fötterna.

Kanske är det hög tid nu att medierna stenhårt börjar pressa de borgerliga partiledarna på sina ståndpunkter? Har de sina väljare med sig? Är moderaternas väljare verkligen nöjda med Kinberg Batras undflyende prat om kvalité? Jag tror att det finns en djup oro även bland konservativa väljare över att centrala offentliga verksamheter dras in i ett degraderande marknadssammanhang. Det upplevs helt enkelt som ovärdigt.

Så var står vi nu? Vi befinner oss i ett läge där det som kan komma att braka loss är en verklig kraftmätning mellan en väljarmajoritet och – framförallt - den näringslivslobby som lär slåss med alla medel den har för att hålla kvar sina vinster. För många verkställande direktörer i de stora vård-, skol-, och omsorgskoncernerna handlar det dessutom om en kamp för de egna privilegierna. Ofta har de löner i en storleksordning som övergår normala människors förstånd och pengarna till dessa VD-löner kommer direkt ur skattebasen, alltså ur de resurser som arbetande svenskar skapar via de skatter de betalar.

För många verkställande direktörer i de stora vård-, skol-, och omsorgskoncernerna handlar det dessutom om en kamp för de egna privilegierna. Ofta har de löner i en storleksordning som övergår normala människors förstånd och pengarna till dessa VD-löner kommer direkt ur skattebasen

VDn för Attendo, Henrik Borelius, har en lön på över fyra miljoner plus bonusar och något liknande gäller för t ex Fredrik Gren på Ambea som 2015 hade en årsinkomst på runt 7,5 miljoner. Academedias vd Marcus Strömberg kammar in någon miljon mindre, men samtliga ligger skyhögt över de löner som normala kommundirektörer har. Under dessa välfärdsdirektörer häckar naturligtvis ytterligare ledningsfolk som också borrar efter guld i den svenska skattebasen. Att så mycket skattepengar går till rika direktörer är i sig en skam.

Men vi har fått en välfärdsindustri i detta land. Den är internationellt sett ganska unik, särskilt när det gäller den marknadifierade skolan som nästan alla andra länder i världen av förnuftsskäl avhållit sig från att införa.

Sverige har numera en välfärdsindustri och en penningstinn lobby som arbetar för dess sak. På längre sikt ökar risken för att denna välfärdslobby driver igenom att de som har gott om pengar ska kunna köpa sig bättre vård, omsorg och skola än vanligt folk. Redan idag håller de växande privata sjukförsäkringarna på att skapa en växande gräddfil för de bättre ställda.

Sverige har numera en välfärdsindustri och en penningstinn lobby som arbetar för dess sak. På längre sikt ökar risken för att denna välfärdslobby driver igenom att de som har gott om pengar ska kunna köpa sig bättre vård, omsorg och skola än vanligt folk.

Frågan är vad som händer om partierna inte tar väljarnas oro på allvar. Särskilt för socialdemokratin är det på sikt fullkomligt förödande om partiet inte vågar ta ordentlig ställning i frågan om vinster i välfärden. Det enda parti som idag går i takt med sina väljare är Vänsterpartiet.

Kommunal visar i sina granskningar (se Kommunalarbetarens hemsida) att lönerna är sämre inom de privat drivna välfärdsverksamheterna och deltiderna fler. Vad gäller lönen skiljer det på mer än en tusenlapp i månaden. Det är inte konstigt. Praktiskt taget det enda som det går att strama åt på för att göra vinst i välfärden är bemanningen och personalens lönekostnader. När andelen privata vårdutförare ökar, ja då ökar sakta men säkert lönepressen nedåt för en mycket stor grupp på arbetsmarknaden som redan har dåliga löner. En växande vinstdriven välfärd riskerar att fördjupa klassamhället. De sex största vård- och omsorgsjättarna gjorde förra året en vinst på 1,5 miljarder, konstaterar Kommunalarbetaren. Den vinsten kommer naturligtvis i hög grad från de sämre lönerna.

När andelen privata vårdutförare ökar, ja då ökar sakta men säkert lönepressen nedåt för en mycket stor grupp på arbetsmarknaden som redan har dåliga löner.

På tisdag nästa vecka presenteras Ilmar Reepalus utredning. Troligen föreslår den ett vinsttak på sju procent. Den privata välfärdslobbyn kommer att riva upp himmel och jord när de ser sina privilegier och vinstintressen hotas.

Men väljarna jävlas. Det är bra. Jag håller på dem.