Historisk ledare: Kriget i Europa slut

Det var ett överväldigande ögonblick då meddelandet kom att alla tyska styrkor i Europa kapitulerat utan villkor, vilket betyder att också Norge är fritt. "Slut är det förtryck vi lidit under fem år", yttrade drottning Wilhelmina i sitt tal på måndagen till holländska folket. Slut är också förtrycket över Norge, Danmark och Tjeckoslovakien. Krigets, ockupationens och banditväldets mara har släppt sitt hårda grepp. Människorna kan åter andas. Deras lidande under krigets vansinne och ockupationens frihetsdödande blodsregim har nått ett slut efter mer än fem års gastkramning. Människoslaktandet och terrorn framstår från denna stund som en ond dröm, vars verkningar dock kommer att sträcka sig långt fram i tiden. Men med freden och friheten får Europas folk en utgångspunkt för ett mödosamt och tålamodsprövande återuppbyggande.

"Vi upplever nu en stor tid", sade den tjeckoslovakiske talesmannen, dr Emil Walter, i den svenska radion igår eftermiddag, då inte blott Tjeckoslovakien utan hela den övriga befriade världen kan resa sig ur förnedringen och börja bygga upp vad som slagits sönder av våldsmaktens herrar. Det blir svåra och väldiga uppgifter, men med beslutsam vilja och under känsla av ansvar är uppgiften att skapa en fredens och frihetens värld icke över förmåga.

Det är något oerhört som utspelats i Europa under alla dessa år, sedan Hitler gav order om överfallet på Polen hösten 1939. Det har varit fem skräckens och fasans år, och en tid såg det mycket mörkt ut för Europas framtid, även om vi alla i de demokratiska länderna ändå trodde att gangsterväldet till sist skulle besegras. Man litade på England och hoppades på Amerika. Rysslands kraftinsats kom först senare. Innan Hitler slog till hade han försäkrat sig om en vänskapspakt med Sovjetryssland, så att han hade ryggen fri åt öster. Hitler var så säker på sin sak, att han i ett upprop till det nazistgalna tyska folket den 3 september 1939, alltså just som den tyska krigsmaskinen bröt in i Polen och krigsförklaringen kom från Frankrike och England, försäkrade, att "Tyskland skall icke mer kapitulera. Vi har aldrig varit ett slavfolk och vill icke heller i framtiden vara det." Och Hitler var lika tvärsäker i ett speciellt upprop till nazistiska partiet, där det hette att "Vad vi idag äger är fullkomligt betydelselöst, avgörandet är blott ett: att Tyskland segrar. Vi har intet att förlora men allt att vinna."

Majoriteten av tyska folket skrek sig hest av hänförelse över ledarens bombastiska paroller och lovade att följa honom till den lysande segern över de demokratiska makterna och genomföra ett herrefolkets tusenårsrike. De över alla förnuftiga gränser skrytsamma försäkringarna om Tysklands oövervinnlighet och fiendernas säkra undergång upprepades i olika variationer i alla Hitlers tal i den tyska "riksdagen" och på teatraliska folkmöten i jätteformat.

Det kom andra toner från England vid krigsutbrottet. Vid underhussammanträdet i London den 3 september höll bl. a. parlamentsledamoten Churchill ett anförande och yttrade: "Det är icke frågan om att kämpa för Danzig och Polen, utan vi kämpar för att befria världen från nazisttyrranniets pest och för att försvara allt som är heligt för människorna. Det är icke ett krig för dominering, för imperiets utvidgning eller för materiella vinster, och det syftar icke till att utestänga något land från solen och från civilisationens välgärningar."

När Churchill senare övertog chefskapet för engelska regeringen efter Chamberlain riktade han i ett tal de meningsfulla orden till sitt folk, att han inte kunde lova det något annat än blod, svett och tårar under den gigantiska kamp som förestod mot nazisttyrranniet, vilket bar ansvaret för kriget.

Denna illusionsfria och nyktra syn på det blodsdrama som upprullades i Europa visade sig vara den förnuftiga och som efter oerhörda offer och ansträngningar av de allierade ledde till Tysklands krossande. I de stormande glädjekänslorna och den djupa tacksamheten över att kriget är slut får vi inte glömma att det är England, Amerika och Ryssland, vi har att tacka för att Hitlers vanvettiga planer på nazistiskt världsherravälde grusades. Inte minst Rysslands armé har gjort en avgörande insats, ty utan Rysslands medverkan vet man aldrig hur det hade gått. I vart fall skulle kriget troligen ha dragit ut över ytterligare flera år. Något tusenårsrike skulle emellertid Hitler och hans anhang aldrig ha lyckats skapa av den nazistiska diktaturen, ty "Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort" ( Tegner).

Våra svenska bröst fylls med jublande glädje och ödmjuk tacksamhet över att vårt land på ett underbart sätt sluppit undan krigets olycka eller att dela våra norska och danska broderfolks öde. Denna glädje är dubbel hos oss över att dessa våra goda grannar och broderfolk äntligen har nått den frihet i sina egna fosterland som de så heroiskt kämpat för under de mest vidriga omständigheter. De främmande stövlarnas tramp och den vilda terrorn från inkräktarnas och förrädarnas sida, som kostat så många offer bland de goda patrioterna och frihetskämparna, är slut. Ordet och tankarna är åter fria. Den norske diktaren Inger Hagerup har fått rätt, då han i en gripande dikt i mars 1941 skrev att den med eld och vapen härjande barbaren en dag skulle få lära " att det som er av ånd, kan aldrig bukke under for blodig böddelhånd."

Den 7 maj 1945, mitt i den ljusnande vårens tid, kommer att gå till historien som en fredens, frihetens och de glädjefyllda förhoppningarnas dag.

Arvid Hallberg.

