”Jag är inte poet – jag är arkitekt” (2)

Att ha ett yrkesliv vid sidan av musikbranschen har, menar Kenneth, varit viktigt. Och vilken verksamhet! Han har ritat konferensanläggningar i Libyen – ”till Kadaffi” säger han och skrockar - och universitetsbyggnader i Nigeria. På Youtube har jag lyssnat till föredrag han hållit om hur skolor bör byggas: ”Det behövs inga väggar för att undervisa.” Han säger att det är viktigt att skolarkitekturen ger minnen – då lär man sig bättre.

Den man som skrivit Skolsång, med rader som Varför är det så tråkigt i skolan? pratar i det där föredraget om alla färger han vill ha i skolmiljön och hur svårt det kan vara att övertyga målarna om poängen med det.

Prata arkitektur med en man som nu får Musikförläggarnas hederspris? Ja! För till slut kommer till länken till musiken när han i bilen citerar en berömd arkitekt: ”Architecture is frozen music”.

Vi rullar sakta förbi huset där familjen bodde när han och Ted var i tonåren – ”Ser du fönstret där, innanför det skrev vi sångerna.” Jag vevar ner rutan och tar ett foto. Och där är tennisplanen, en grusplan, där Ted började spela tennis. ”Idrott betydde alltid mycket för hela familjen”, säger han och vi kommer in lite på basket, som han spelade mycket under highschooltiden i USA. Vi far förbi skolan och vi stannar till vid Ted Gärdestads minnesplats. Och vi segar oss uppför backiga villaområden med länge sedan fullvuxna trädgårdar och jag är alltså i Sollentuna.

Plötsligt ser jag framför mig den småstad i det gröna som Sollentuna en gång var, långt innan skrytbyggena i centrum påbörjats. Kenneth har, med undantag för de år han bott i USA (där han rentav pluggade på MIT; också hans engelska sångtexter på plattan Blue Virgin Isles har en fantastisk tonträff), varit hembygden trogen. När han visar mig platserna visar han mig en väg in i det lyriska universum som ryms i sångerna.

En liten vit, hjärtformad sten med texten Love har lagts på gravstenen av något fan som varit här.

Edsviken glittrar därnere. ”Den har förbindelse med havet. Därifrån skulle man kunna segla till Amerika”, säger Kenneth och jag skjuter in –”som i ’Kaliforniens guld’.” Och så kliver vi av på kyrkogården. Hunden får följa med när vi går och tittar på familjegraven. En liten vit, hjärtformad sten med texten Love har lagts på gravstenen av något fan som varit här. Kenneth och jag kommer överens om att vi föredrar gravstenar framför minneslundar: För namnens skull, inristade i stenen. Sedan vill han att jag ska titta på ”grabben i graven bredvid” och han ser lite illamarigt på mig. Vem ligger begravd där?

Harry Martinson!

Harry Martinson? Jag kan inte tro att det är sant. Nobelpristagarens sten intill popsångarens. En dag, måtte det vara långt dit, ska även Kenneth ligga där. Kanske påbörjas då ett samtal mellan två mycket olikartade men möjligen ändå besläktade poeter – Harry skulle gillat naturkänslan i Kenneths lyrik - som jag skulle ge mycket för att höra.

Vill du kalla dig poet? frågar jag när vi är hemma hos honom i villan som de köpte 1976. På innergården står ett fruktrikt plommonträd. Det är trädet som finns i första strofen av ”Lyckliga dagar”, på hans och Teds sista platta, Äntligen på väg. Vi sitter i souterrängvåningen, i rummet där Ted bodde des sista åren, intill den fönsterlösa studio där instrument står kvar. Vi har talat länge om hans texter. Rummet vi sitter i ekar av minnen, många av dem smärtsamma.

--- Nej. Jag är arkitekt – inte poet. Jag skulle förminska mig själv om jag kallade mig poet. Men jag kan kanske kalla mig en poetisk arkitekt.

Jag säger att alla konstarter i slutändan ändå är besläktade. Kenneth tänker efter och menar att han på sätt och vis arbetade på samma sätt med sångtexterna som med skisser till ritningar.

