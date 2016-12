”Jag är inte poet – jag är arkitekt” (3)

Exakt när blev han textförfattare till Ted? Han minns det avgörande ögonblicket: När han skrivit ”Helena” och Ted gav klartecken. Han behövde det klartecknet.

Stikkan Andersson, denne lätt koleriske gamle skollärare, trodde nog i början inte mycket på Kenneth som textförfattare. Teds Ja betydde att en omedelbar självklarhet kom över skrivandet. Hans uppgift blev hädanefter att ”lösa melodiernas gåta”, som han skriver i boken om Ted.

Men uttrycker texterna Teds känslor och avsikter eller Kenneths egna? Svaret är: Både och. Det är ju här som det fullständigt unika finns i deras samarbete. Det rör sig inte om det vanliga mötet mellan en textförfattare och en kompositör – som t ex mellan Björn och Benny - utan ett möte med djupa, gemensamma rötter ner i barndomen och på slutet också in i broderns sjukdom. Permanent närvarande i texterna är ett gemensamt barndomsland; ibland är det förlorat – som i Himlen är oskyldigt blå - men närvarande är det alltid, som ett minne av en oförbrukad frihet:

När vi växte upp, lekte livet,

vi var evighetens hopp.

Det var helt självklart att vår

framtid skulle bli,

oförbrukat fri.

Nuet i den sången är sorgset, brustet. Men barndom och brusten vuxenhet ropar till varandra, i melodin – och i texten.

Vid pianot, i studion några steg bort, satte sig Ted en dag med pappret han fått av Kenneth för att prova att sjunga ”I den stora sorgens famn”. Här är den. Den går att läsa i sin egen rätt:

I den stora sorgens famn

Finns små ögonblick av skratt

Så som stjärnor tittar fram

Ut ur evighetens natt

Och I solens första strålar

Flyger svalorna mot skyn

För att binda sköra trådar

Tvinna trådar

Till en tross

Mellan oss

Så vi når varandra

I den hårda tidens brus

Finns de skrik som ingen hör

Allt försvinner i ett sus

Som när vinden sakta dör

Alla tårarna har torkat

Till kristaller på min kind

Jag har ropat allt jag orkat

Allt jag orkat efter dig

Hör du mig

Kan vi nå varandra

I den långa vinterns spår

Trampas frusna blommor ner

Och där ensamheten går

Biter kylan alltid mer

Ändå har jag aldrig tvekat

Mellan mörker eller ljus

För när månens skära bleknat

Har allt pekat åt ditt håll

Och från mitt håll

Kan vi nå varandra

I den stora sorgens famn

Jag menar att den dikten är en pärla, en svart men skimrande pärla, i svensk poesi. Den är universell, fastän den berättar om kärleken mellan två bröder, varav den ena kunde ligga på nätterna i det rum där vi nu sitter och i desperation över sina inre röster banka med näven mot väggen så att det hördes upp till nästa våning där Kenneth befann sig.

Framför mig har jag en bunt utskrifter med Kenneths texter. Jag har strukit under de ofta återkommande nyckelorden: Sol, sommar, svalor, barn. ”Häng en sol på barndomens vägg” – jag skojar om att Rädda barnen borde ha det i sin logga.

Men varje gång jag ser denna samlade sångpoesi förundras jag över att den på sjuttiotalet kunde avfärdas som lättviktiga kommersiella tonårssånger. Hörde inte recensenter vad som sjöngs? Uppfattade de inte smärtan och den existentiella oron som ropades ut i en sång som Come Give me Love? Jag läser upp några rader ur Sol, vind och vatten och undrar varifrån de kommer:

Det finns tid till försoning

Innan natten slagit ut

För jag tror jag tror på friheten

Jag lever i.

Vad betyder det? Den spröda, vemodiga begynnande höststämningen i sångens första strof viker plötsligt undan för skuggor. Vad är det för försoning? Kenneth skrattar faktiskt när han säger detta:

--- Det var min kommentar till den tidens vänsterklimat, till proggen, där så många talade om kamp och konflikt. Jag – och Ted – ville försoning. Det var mitt lilla uppror mot tidsandan.

Jag hoppar till av överraskning. Mitt i de här sångerna finns alltså en dold kommentar direkt till en politiserad tid. Men också något annat flyter upp där, liksom på flera ställen i hans texter: en försiktig religiositet. Den finns där, konfessionslös, utan kyrka, kanske som hos Van Morrison: No guru, no method, no teacher. Kenneth nämner också att han faktiskt hade förväntningar på att sången Jag vill ha en egen måne – som han själv var med och gjorde melodin till – skulle uppmärksammas för att den gav tonårspojkar rätten till ett annat sätt att vara man.

Fyra, fem timmar går på ett ögonblick. Jag har lovat Musikförläggarna att fråga Kenneth om hur det känns att få föreningens hederspris. Han tar sats för att formulera sig. Jag ser på honom att det där priset betyder något och jag gläds personligen över varje erkännande hans poesi får. Han säger:

--- Jag ser det som en uppmuntran för allt slit med det Ted och jag gjorde med lyckliga hjärtan.

Okay. Kenneth Gärdestad är arkitekt. Men han är också poet. I ”Skolsång” sjungs det rentav: ”Jag vill vara en poet.” Det blev han. En av de viktiga poeterna i det här landet.

Kommentar: I september gjorde jag detta långa reportage om Kenneth Gärdestad på uppdrag av Musikförläggarna, som i år tilldelat honom sitt hederspris. Detta är den tredje, avslutande artikeln i serien.