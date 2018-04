Jenny Wennberg: Jobbfiasko i repris om alliansen får bestämma

Allianspartierna vill avskaffa Arbetsförmedlingen basunerade man ut på DN debatt under onsdagen. Detta trots att det handlar om en myndighet som numera, sedan förändringsarbetet påbörjades 2014, faktiskt fungerar förhållandevis väl, även om det också finns utrymme för förbättringar.

Men trots det; under förra året uppfyllde Arbetsförmedlingen 5 av 6 i regleringsbrevet av regeringen uppsatta mål. Vad man misslyckades med var den idag på arbetsmarknaden så viktiga matchningen.

Och det är också därför med hänvisning till just matchning som alliansen lovar att lägga ner Arbetsförmedlingen om man får chansen att regera igen. Istället ska myndigheten ersättas med en mindre myndighet och privata aktörer.

Samma allianspartier som skulle hjälpa arbetslösa in på arbetsmarknaden med superfiaskot jobbcoacher vill nu alltså lägga ner Arbetsförmedlingen och ta sig an arbetslösheten med hjälp av "matchningsaktörer" som i grunden inte är mycket mer än en ompaketerad variant av jobbcoacherna.

Sverige bör oro sig.

Jobbcoacherna var Arbetsförmedlingens dyraste inköp av tjänster under allianstiden. En granskning Svenska Dagbladet gjorde 2013 visade att det under de tre första åren fattades runt 300 000 beslut om coachning till en kostnad av 2,6 miljarder. Men trots de enorma skattesummorna som rann ut till jobbcoacherna tog sig fler in på arbetsmarknaden utan jobbcoach än med jobbcoach.

Coachningsföretagen var på det hela taget de enda egentligt stora vinnarna i systemet. Och nu vill de borgerliga partierna alltså införa en uppiffad variant av ett redan prövat och misslyckat system och dessutom lägga ner Arbetsförmedlingen.

Problemen med allianspartiernas förslag är flera. En sönderslagen och splittrad privatiserad organisation med endast en liten myndighet med sammanhållande ansvar för arbetslöshetsentreprenörerna framstår som en organisatorisk mardröm. En sådan struktur riskerar leda till att människor faller mellan stolarna.

Erfarenheten med jobbcoacher visar att resultatet av den här typen av system riskerar bli höga kostnader och ineffektivitet. Att allianspartierna själva ser detta som en tänkbar utgång av deras eget förslag kan man utläsa av formuleringar som följande:

"Oseriösa aktörer ska hållas borta med ett stramt regelverk och mycket tydlig uppföljning. Det ska finnas skarpa kvalitetskriterier och en gedigen kompetens vad gäller kontroll och uppföljning. Skattebetalarnas pengar ska användas effektivt.".

Att allianspartierna gjort sig en erfarenhet av jobbcoachsystemet de införde är naturligtvis bra, eftersom det bland mycket annat förde med sig just oseriösa aktörer som profiterade på skattepengar.

Att de nu åter vill införa systemet, om än i modifierad variant, visar dock att man tyvärr låter ideologi och drömmen om privatiseringar gå före arbetet med att erbjuda människor hjälp in på arbetsmarknaden.

Och lärde de åtta åren av borgerliga arbetsmarknadspolitiska experiment Sverige något, så var det tyvärr att man var både oförmögen och ointresserad av att använda skattebetalarnas pengar effektivt.