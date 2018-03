Jenny Wennberg: Ny minister reparerar inte assistanshaveriet

I onsdags stod det klart att Åsa Regnér avgår som jämställdhetsminister för att istället tillträda tjänsten som biträdande chef för FN-organet UN Women. Åsa Regnér har tidigare arbetat för organisationen i bland annat rollen som landchef för Bolivia.

Tidsmässigt kommer beskedet om Åsa Regnérs nya arbete inom FN lägligt för regeringen. Det innebär nämligen en möjlighet till en opinionsmässig, om än inte någon verklig, nystart ifråga om funktionshinderspolitiken. Ett politikområde som dock inte kan förväntas förändras särskilt mycket eftersom frågan om framför allt assistansen under den nuvarande regeringen varit och är en fråga om ekonomisk politik, inte funktionshindrades livsvillkor.

Att Stefan Löfven väljer Lena Hallengren som ny minister på området är inte alls särskilt konstigt. Särskilt inte under ett valår. Politikområdena som Åsa Régner ansvarat för kräver stabilitet. Äldrefrågorna kommer bli stora under valet och assistansen utreds och genomgår förändringar under stark kritik.

Uppenbarligen kommer strategin framöver ifråga om assistansen vara att försöka få med även de borgerliga partier på Socialdemokraternas åtstramningar eftersom Hallengren redan under torsdagens presskonferens flaggade för blocköverskridande samtal på området. Det förvånar inte.

Även den borgerliga regeringen hade som ambition att genomföra besparingar inom LSS och blocköverskridande överenskommelser på området skulle betyda att Socialdemokraterna slipper bära hundhuvudet själv i assistansfrågan. Att lyfta in ett tidigare statsråd med gedigen politisk erfarenhet som dessutom är ett, om inte känt, så i alla fall inte helt obekant ansikte bland väljarna är i ljuset av allt detta också naturligt.

Åsa Regnérs arbete med funktionshinderspolitiken har varit starkt ifrågasatt. Som ansvarigt statsråd har hon fått klä skott för regeringens och kanske framför allt finansdepartementets förhållningssätt till assistansen som en post i statsbudgeten som måste krympas.

Det är naturligtvis inte allt igenom rättvist, även om Regnér också i rollen som ansvarigt statsråd bidragit till Socialdemokraternas och regeringens strategiska arbete med att försöka stöpa om assistansfrågan till en fråga om fusk och kriminalitet, istället för den trygghetsfråga för funktionshindrade och deras anhöriga som assistansen de facto är.

Det verkliga ansvaret för funktionshinderspolitiken har dock inte legat på Åsa Regner och socialdepartementet under någon tidpunkt under denna mandatperiod. Det ligger och kommer också fortsättningsvis ligga på finansdepartementet och finansminister Magdalena Andersson.

För assistansfrågan handlar väldigt uppenbart inte för regeringen om vare sig funktionshindrade eller funktionshinderspolitik. Det visar utredningsdirektivet för assistansutredningen, det visar den undermåliga och tendentiösa utredningen om brottslighet inom assistansen och det visar regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan.

Assistansen har i den nuvarande regeringens händer blivit till en fråga om besparingar. Därmed har också Åsa Regnér snarast varit finansdepartementets förlängda arm, med mycket begränsat utrymme att ta något verkligt ansvar för funktionshinderspolitiken.

En mer rättvisande bild av Regnérs kapacitet som yrkesperson och politiker ger också därför hennes arbete med jämställdhetspolitiken där hon under tiden som minister bland annat varit med om att inrätta en ny jämställdhetsmyndighet. Att hon lämnar statsrådsposten bakom sig till förmån för tjänsten som biträdande chef för UN women är därför inte alls särskilt konstigt.

Tjänsten innebär trots allt långt mycket större möjligheter att förbättra människors livsvillkor än vad de ekonomiska ramarna för funktionshinderspolitiken under innevarande mandatperiod medgivit. Och det tycks allt vara en ambition som drivit Åsa Regnér genom hennes politiska karriär och yrkesliv givet hennes meriter som inkluderar bland annat volontärarbete i Bolivia som ung och studier i demokratiutveckling så sent som 2011.

De allra flesta träder trots allt in i politiken och politiskt styrda organisationer med en önskan om att förbättra, inte försämra, människors livsvillkor.

Det var och kommer heller inte framledes vara möjligt i rollen som statsråd med ansvar för funktionshinderspolitiken, så länge de ekonomiska ambitionerna att göra stora besparingar på assistansområdet består.