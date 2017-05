Jenny Wennberg: Postnord - Företaget som inte levererar

Postnord har enligt Svenska Dagbladets beräkningar tappat bort så många som 5,5 miljoner brev. Under förra året allena. Detta enligt beräkningar som SvD Näringsliv gjort baserat på interna dokument rörande brevhanteringen som visar att 0,3 procent av försändelserna som skickades med Postnord under 2016 aldrig kom fram.

Detta är uppenbarligen inte något Postnord vill att du ska veta. När Svenska Dagbladet begärde ut de aktuella dokumenten, ville Postnord att de skulle hemligstämplas. Men Post- och telestyrelsen höll inte med och lämnade ut dem som offentlig handling.

När viktiga brev från exempelvis myndigheter försvinner gör de inte det obemärkt. Att försändelser försvinner förorsakar onödiga problem i vardagen i form av tid som måste läggas på telefonsamtal, omskickade försändelser och så vidare, och så vidare.

Men Postnords VD Håkan Ericsson verkar inte bry sig. Att brev kommer bort är en myt förkunnade han så sent som i slutet av april i en intervju i Svenska Dagbladet. Istället har Ericsson framställt det som att de upp till 5,5 miljoner brev som försvunnit i den misskötta verksamhet han är ansvarig för bara är lögn och hittepå, ihopdiktat av människor som får brev från exempelvis Kronofogden. Försvunna brev är helt enkelt en "myt", för att använda Ericsson egna ord.

Så här sade Håkan Ericsson till SvD rörande uppgifter om att människor inte fått sina brev från just Kronofogden, vilket av förklarliga skäl lett till problem för dessa individer:

"Det här snacket om att det försvinner brev … Det är klart att just Kronofogdens mottagare kanske är mer skeptiska till om de har mottagit brevet eller inte."

Tämligen omgående visade det sig dock att den som farit med osanning i själva verket är Håkan Ericsson. Så han fick backa från påståendet om att försvunna brev är en myt.

Undersökningen Ericsson hänvisade till som sade att 99,8 procent av alla brev kommit fram efter tre dagar är nämligen lika klurigt utformad som SJs regler tidigare var om när ett tåg kommer för sent. För precis som ett tåg tidigare inte ansågs vara försenat i SJs verksamhet om det var mindre än 15 minuter försenat, räknas de brev som försvunnit bort i statistiken Postnords vd Håkan Ericsson hänvisat till rörande hur många brev som kommer fram. Ut trillar sedan siffran 99,8 procent. Det öppnar i sanning upp för oanade statistiska möjligheter. Exempelvis skulle ju arbetstagare kunna kräva att antalet sjukdagar under ett år beräknas efter att ha rensats från just sjukdagar, vilket då skulle ge 0 procent i sjukfrånvaro.

Ytterst ansvarig för Postnord är näringsminister Mikael Damberg. Hans kommentar på Svenska Dagbladets uppgifter? "Det är inte ok.".

Nej, det är ju onekligen inte "ok" att så många som 5,5 miljoner brev kan ha försvunnit under förra året, oklart vart. Brev innehållandes känsliga uppgifter, viktiga brev, brev som skulle från punkt a till punkt b men som Postnord slarvade bort efter vägen.

Att näringsministern tycker att det inte är "ok", får dock inte breven att sluta försvinna, eller Postnords anställda att sluta kasta paket. För Postnord tappar inte bara bort vår post. Postnordanställda som kastat paket och hanterat dem vårdslöst har gång på gång blivit filmade, vilket bland annat SVT rapporterat om. Att hanteringen ser ut så är dock kanske inte så konstigt. För även de anställda är missnöjda med Postnord. Dessutom har man utnyttjat utländska åkare i verksamheten. Och så var det detta med att snart sagt var enda svensk som fått uppgifter om att Postnord försökt leverera ett paket vet att Postnord inte alls försökt leverera ett paket. De får man istället vackert hämta ut på närmsta utlämningsställe.

Just nu sitter Mikael Damberg och väntar på Post- och telestyrelsens utvärdering av den svenska verksamheten i det av Sverige och Danmark samägda företaget Postnord. Det måste naturligtvis göras. Men Postnords problem är inte nya. Verksamheten har under många år dragits med problem.

Den naturliga frågan att ställa blir därför; hur länge skall Postnord få vanskötas?

Någon form av gräns måste det väl ändå finnas även ifråga om Postnord?