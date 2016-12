Jodå, tiderna kommer att förändras

De mest positiva som inträffade 2016 var att Bob Dylan fick Nobelpriset – och att jag utnämner det till årets mest glädjande händelse säger väl något om hur dystert det i övrigt var. Donald Trump ljög sig till en presidentvalseger, terrorn slog till i Frankrike och Tyskland och på otaliga ställen i Mellanöstern och övriga världen, och temperaturen på Arktis steg till skrämmande nivåer.

”We live in a political world, Love don´t have any place”, sjunger Bob Dylan och man frestas att sjunga med.

Men vi lever inte i år, vi lever i perioder, eror, epoker, kort sagt i sammanhang. Då är ett enda år bara den punkt i tiden där komplexa orsakssammanhang strålar samman. Kriget i Syrien har sin viktigaste rot i terrorattacken mot World Trade Center 2001 och USA:s invasion av Irak 2003 då Mellanöstern imploderade och till slut framfödde monstret IS. I den meningen kanske 2016, med det fruktansvärda blodbadet i Aleppo, snarare var en kulmen och möjligen en fullbordan på en rad händelser som inträffat de senaste femton åren. Det är inte orimligt att tro att det syriska blodbadet nu sakta men säkert kommer att gå mot sitt slut.

Donald Trumps valseger var inte en produkt av år 2016 och kom inte ur tomma intet. Den föregicks av den doktrinära marknadsliberalism som fått verka i det amerikanska samhället sedan åttiotalet och som skapat allt större sociala klyftor och misstro mot politikerna. Lägg till detta den nykonservatism som länge präglat amerikansk debatt under många och långa Tea Partyår.

Trump är antipolitikern som säger att politiker är värdelösa och att det krävs just en affärsman för att leda en nation. Han är den skugga som nyliberalism och nykonservatism kastar. Och: Han är kulmen på en lång högervåg, inte början. Det är vad jag tror.

Men samma marknadsliberalism som till slut födde Trump gav också luft under vingarna till en Bernie Sanders – för även om han inte blev demokraternas presidentkandidat så blev hans kampanj epokgörande. Över planeten hördes plötsligt ett radikalt budskap, om jämlikhet och demokratisk socialism. På sikt kommer det att betyda mycket att Sanders visade att det finns en slumrande opinion för ett annat samhälle, i hjärtat av världens mäktigaste stat. Ur det dystra året 2016 pekar hans oväntade framgångar på framtiden.

Något liknande kan sägas om Jeremy Corbyn, Labourledaren i Storbritannien. Han har hela tiden motarbetats av etablissemanget i sitt eget parti, men har lockat nya och stora skaror av unga entusiaster till sitt parti. Han är ingen karismatisk ledare. Men en karismatisk social rörelse hittade fram till honom. Inte heller han vann mycket 2016 – men han är ännu en av avvikelserna från det marknadsliberala paradigmet som pekar åt ett annat håll än status quo.

Vad var det viktigaste som hände i svensk politik 2016? Kanske var det helt enkelt att Stefan Löfvens regering har överlevt, kunnat lägga ytterligare en budget, och gör ett alltmer stabilt intryck. Löfven borde få fler applåder för att han i en extremt svår parlamentarisk situation lyckats hålla ihop sin regering. 2016 blev faktiskt året då regeringen Löfven stabiliserade sig.

Och Alliansen krisar, spretar åt alla håll.

Mest glädjande under 2016 är att Sverigedemokraterna började sin resa nedåt i opinionen. Ingen vet, men i valet 2018 kan detta bedrövliga parti mycket väl ligga under sitt valresultat 2014.

Hur det 2017 går i svensk politik är troligen helt avhängigt av hur modig sittande regering vågar vara.

Om den kaxar till sig och vågar sig på en mer expansiv ekonomisk politik och samtidigt tar strid om vinsterna i välfärden kan folk kanske känna att de rödgröna faktiskt vill ha en annan färdriktning för Sverige. Väljarna behöver känna på riktigt att "The Times They Are A-Changning."

Och så den stora frågan: Klimatet. Temperaturerna på Nordpolen har fått klimatexperterna att slå larm starkare än på många år. Det egendomliga är att det känns som att ingen egentligen reagerat på dessa larm. Den viktigaste frågan 2016 – ekosystemens överlevnad – var knappt omtalad under det år som gått. Jag tror att klimatfrågan de närmaste åren kommer att explodera på den politiska agendan.

The Times They Are A-Changing. Eller som Mikael Wiehe översatt den raden: Vi låter oss inte besegras.

Pessimism och optimism är alldeles för grova tankekategorier, skrev en gång marxisten Antonio Gramsci när han blickade ut genom gallren i Mussolinis fängelser. Det är sant. År 2016 går mot sitt slut. Det rymde lite mer hoppfullhet än vad man först tror.

