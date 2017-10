Krönika Annika Rullgård: Myndighet eller filial till företag?

Vid ingången till distriktsveterinärerna står ett stativ med upplysning om öppettider. Längst upp på stativet står det Royal Canin. Väl inne i väntrummet finns mängder av produkter och reklammaterial från Royal Canin och Hill's, båda multinationella producenter av katt- och hundmat.

För en tid sedan bad jag Distriksveterinärerna att få kopia på handlingar som upprättats vid de upphandlingar som, om de följt lagen, skulle ha genomförts.

Sent om sider fick jag det svar som jag anade: Man hade inte gjort några upphandlingar trots man köpt katt- och hundmat för mycket stora belopp, nära 50 miljoner kronor bara de senaste tre åren.

Jag fick dock delar av avtal som man tecknat med Royal Canin och Hill's. Distriktsveterinärerna hade nämligen strukit över delar av avtalen. Vad som döljer sig bakom överstrykningarna kan man bara spekulera om speciellt med tanke på vad som ändå lämnats kvar i avtalet med Royal Canin:

"Syfte:

Avtalet avser försäljning av Royal Canins Veterinary Diet samt Veterinary Care Nutrition sortiment för Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna (DV), 55182 Jönköping. DV lämnar under avtalets löptid kontaktuppgifter till RC gällande samtliga DV stationer, regional och central organisation. Dessa kontakter kan fritt bearbetas av RC i syfte att främja försäljningen av RC foder och Health Nutrition."

…

"Utbildning:RC erbjuder utbildning gällande RC produkter, dietfoder som komplement vid behandling och friskfoder samt vikten av rekommendation/ordination och exponering."

Dåvarande stabschefen, en högt uppsatt statlig tjänsteman, har skrivit under ett avtal om att rekommendera, ordinera och exponera Royal Canins katt- och hundmat och detta utan att några som helst krav ställts på leverantören men godkänner att de anställda fritt får bearbetas i syfte att öka försäljningen.

Man skriver också under att följa Royal Canins och Hill's vid var tid gällande leverans- och affärsvillkor, det vill säga man skriver under villkor in blanko.

Avtalstiden för de båda avtalen har gått ut men inga nya avtal har upprättats och inte har någon regelrätt upphandling genomförts.

I väl genomarbetade avtal ska symmetri mellan parterna råda vilket inte lämnar plats för att köparen, en svensk myndighet, skriver under att okritiskt rekommendera, ordinera och exponera en viss leverantör och heller inte att skriva under villkor in blanko.

Hur mår katter och hundar av dessa preparat? Att de är mycket dyra kan förmodligen vem som helst gissa.

Jag undrar, ska myndigheten Distriksveterinärena / Jordbruksverket över huvud taget idka detaljhandel med djurmat?

Ska legitimerade veterinärer rekommendera och ordinera dessa medicinska foder, det vill säga produkter som marknadsförs som läkemedel men som, genom att kalla dem foder med medicinsk verkan, inte behöver genomgå de dyra och omfattande tester som krävs för andra läkemedel?

Hur mår katter och hundar av dessa preparat? Att de är mycket dyra kan förmodligen vem som helst gissa.