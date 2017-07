Krönika av Sofie Eriksson: Dags för Beach 2017

Tiden är kommen, ladies. Nu ska vi ljuvt låta tunna tyger lätta från axlarna och med skogsrå-blicken i horisonten visa sommarstränderna vad våra kroppar åstadkommit sedan sist.

Oavsett om du tankat smoothiebowls eller chips å dipp bör du i allt väsentligt vara omdanad jämfört med tidigare. För det är ju så vi betraktar våra kroppar numera – att de gör en resa.

Lite som i spelet Minecraft kan du bygga på rumpfiguren med proteinpudding och squats. Eller så klöggar du igen muskelkonturerna med kolhydrater.

Ja, i konsumtionssamhällets och tillväxtiverns tid har kroppen din på sätt och vis blivit ett ständigt pågående projekt. Och precis som i vilket projekt som helst faller ju domen över den ansvarige.

Det är ditt val hur du formar din kropp, därför är vartenda avsteg från perfektion också ditt ansvar, och eftersom det är ditt ansvar blir det också ditt problem ifall du skulle dra på dig lite kroppsrelaterad ångest. Ditt val, ditt ansvar, ditt problem.

Och systrar, visst känns det som att det blir värre och värre? Som att det sker en exponentiell utveckling av orsaker att känna skam i våra liv. Mitt i kommersialiseringen av kroppen och tankarna fortsätter också ångesten att individualiseras.

Och vi tänker, det måste gå att köpa sig ur det här. Existentiella tvivel reduceras till nyanser av smink.

Och vi tänker, det måste gå att städa bort det här. Man ber ångesten skriva verksamhetsplaner, uppföljningsbara delmål och bjuder in samvetet till piffiga personliga kickoffer.

Och systrar, visst känns det som att det blir allt mer absurt? Att vi ska vända oss inåt när det som stressar och gör ont kommer utifrån? Även om det går att förhålla sig olika till yttre påfrestningar kan vi istället flytta fokus. Vi kan börja ifrågasätta förutsättningarna för mental hälsa i vår hetsigt valfria samtid.

Se er omkring. Lägg märke till reklamen, som förpestar vardagen och fyller våra skallar med beslutsångest. Concealer, shapetrosor, klackskor, löshår, tandblekning, push up-bh, pull in-linne, läppsugkopp, ögonfransattrapper, allt för att komplettera vårt självhat.

Garderoben är proppfull men vi har ändå inget att ta på oss för kroppen passar ju inte. Och eftersom att få av oss har råd med allt på en gång, så blir det där med långsiktigt sparande något som man får ta sen, när man är klar med utseendet. Och så skäms vi. Hur många av oss har inte tagit smålån för att kunna köpa kläder?

Tänk på alla eftermiddagar vi spenderar på Instagram för att timmarna senare bara komma ut med spänningshuvudvärk och ännu mer ekande skam. Alla bilder på hur det kunde, skulle, borde, ska, se ut. Det är uppenbara visdomsord i smala typsnitt mot fjällinspirerad bakgrund.

Be yourself, everyone else is already taken, vilket jäkla hån. Det är tjockaktivismen jämte stringbeklädda gym-stjärtar. Det är strömlinjeformade flöden med rena lakan, rena livsmedel, rena åsikter och rena relationer. Träningsmagar och träningsarmar och träningspeppen. Och överallt så himla mycket kropp. Så himla mycket projekt.

Tänk på det rikligt destruktiva begär vi känner inför perfektionen. Alla ställningstaganden vi dagligen gör inför oss själva. Och tänk på hur vi hela tiden berättar för varandra att vi är på väg.

På väg att gå ner i vikt, bli starkare, acceptera oss själva, börja äta nyttigare, sluta bry oss så mycket, skära ner på kolhydraterna, bli mer balanserade, bli smalare, bli smalare, bli smalare, tycka om oss själva så som vi är. På väg. Den här bullen jag tar nu är egentligen alldeles för onyttig för mig så nu måste jag…

Systrar. När jag ser era kroppar får jag sår i hjärnan. Oavsett hur ni ser ut. Den här konstanta så kallade valfriheten tar ju kål på oss. Vi kan, och ska, alltid sträva efter att bli något annat än det som är nu.

Asså, ni är typ inte hela människor för mig längre. Hur ska ni kunna vara det? Ni är till mage, bröst och läppar. Så har vårt jämförande kommit att bli.

Vad gör det här med oss? Den här projektartade, uppstyckade, relationen till våra och andras kroppar. Vem tjänar på det? För det kan du räkna med att någon gör. Hur som helst. Tiden är kommen, ladies. Beach 2017.

Och här står vi ju. Tomma. Styckade. Ett betyg i handen, såhär bra är din röv, sen iväg till Kicks för att göra något åt ögonfranssituationen.

Vad gör det här med oss? Den här projektartade, uppstyckade, relationen till våra och andras kroppar. Vem tjänar på det? För det kan du räkna med att någon gör.

Hur som helst. Tiden är kommen, ladies. Beach 2017.