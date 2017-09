Krönika Joakim Andersson: Star wars och hopp i Johannesburg

Like a bridge over trouble waters...

I will lay me down...

En sen kväll och kungen av rock n roll...

Så kommer bilderna av jättestaden från ovan,

likt något skapat i 3D animerat av George Lucas...

Star wars...

Tornar det fram

Johannesburg...

Först kan jag inte begripa dess utkanter bruna myllrande fast på något sätt organiserat, gigantiskt och ointagligt för ögat...

Så minns jag Sharp Ville, Madiba Nelson Mandela och A long walk for freedom.

De kallas Town Ships.

Hur många munnar, hur många barn, hur mycket fattigdom finns det där?

Vilka drömmar har barnen, ungdomarna, går de i skolan?

Ur hopplöshet, hunger och desperation föds negationer, alienationer, rädsla, hat och våld.

Vem och vilka är a bridge over trouble waters för barnen där?

Vem ger dem hopp, vem ger dem ett ljus och en dröm?

Jag vet inte Först nu när jag ser det från ovan ser jag det gigantiska

problemet.

Men

I detta bruna gytter i dessa townships, bor det en ungdom full av livskraft, med ett hopp om ett gott liv, skola, kamrater, mat och hus.

Precis som hos dig och mig precis som överallt annars i värden.

Du som har flugit har sett alla dessa diamanter i natten där nere.

Jag kallar dem så för de representerar ett ljus, ett hem, en by och en stad.

De är alla precis som vi

Människor

Oavsett om de bor i Johannesburg

Kabul

Jakobsgårdarna

eller

i Paradiset...

De har samma behov

Låt oss tillsammans förstå.

Att vi är alla lika och i behov av samma grundläggande kärlek.