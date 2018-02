Krönika Kristin Linderoth: Hårda tag i kriminalpolitiken

Det är ingen lätt uppgift att få Socialdemokraternas valstrategi att passera som klassisk jämlikhetspolitik. Likväl tycks det vara den huvudsakliga linjen i försvaret av den, jämte konstaterandet att den politiska dagordningen är "auktoritär" och att det är vad väljarna vill ha.

Två argument har återkommit i sociala medier och på de interna träffar där partiaktiva fått ta del av valstrategins övergripande inriktning. Det första är att arbetarklassen förlorar mest på ökad kriminalitet och därmed även är de som gynnas av fokus på lag och ordning.

Det andra är att det radikala brittiska Labour – en inspiration för många socialdemokratiska gräsrötter - gick till val på fler poliser, och i sitt valmanifest sade sig vara ”tough on crime”.

Med retorik avsedd att låta vänster verkar man tro sig kunna desavouera kritiken mot valstrategins auktoritära prägel och få hårdare tag att framstå som progressivt.

Att fler poliser var ett av Labours vallöften är helt korrekt. Men att anföra det som försvar av S valstrategi håller inte. För invändningarna mot den handlar inte om att fler poliser vore dåligt, eller att minskad kriminalitet är oviktigt, utan om i vilken politisk kontext förslag framförs.

Ingen kan väl längre förneka att den svenska socialdemokratin sedan valet 2014 har genomgått en "extreme make over", en historisk förvandling där hårdare tag i migrationspolitiken och kriminalpolitiken är centrala beståndsdelar.

Många av oss har hävdat att det är en återvändsgränd för partiet, eftersom högern alltid kan bjuda över och dagordningen då bara förskjuts ännu mer till deras fördel. Om man tittar på hur det politiska samtalet i Sverige utvecklats är det uppenbart att vi fick rätt.

Brittiska Labour har å andra sidan rört sig vänsterut, och lyckades i valrörelsen förändra dagordningen till sin fördel. Lika viktigt som de politiska kraven var det nya sättet att se på och göra politik, där en massiv gräsrotskampanj gav en försmak av hur ett mer demokratiskt och jämlikt Storbritannien skulle kunna se ut.

Labour riktade sig med devisen "for the many, not the few" till det stora flertalet, men tog sin politiska utgångspunkt i arbetarklassens behov. Man misstänkliggjorde aldrig flyktingar eller andra särskilt utsatta grupper, utan betonade att sådan splittring inte skulle åstadkomma en enda ny bostad eller ett enda nytt jobb.

Udden riktades mot högern, välfärdsprofitörerna och de rika skattesmitarna. Så fångade man upp människors ilska och besvikelse över ett allt hårdare samhälle, och vände den mot den ekonomiska och politiska eliten, med hoppet om något bättre som bränsle.

Labours huvudfokus var att försvara och bygga ut välfärden, och därmed bryta de konservativas brutala åtstramningar och utförsäljningar av det gemensamma. Förslaget om fler poliser ska förstås som en del av det, tillsammans med satsningar på bland annat sjukvård, skola, brandkår och kriminalvård.

Poliser, brandmän, sjukhuspersonal och andra offentliganställda tilltalades som ryggraden i välfärdssamhället, i behov av fler kollegor och bättre arbetsvillkor, medan högerregeringens politik gjort många av dem arbetslösa, utslitna och fattiga.

Labours polissatsning befann sig helt enkelt i en annan politisk kontext, utan den repressiva kapplöpning som utmärker den svenska debatten, och där konfliktytan mot högern var tydlig.

Vad frågan gäller är hur vi tror att otrygghet och splittring kan mötas. Är det verkligen genom tävlan med högern om vem som vill ha hårdast straff? Riskerar inte det att snarare stärka auktoritära stämningar?

Så var det arbetarklassen, och lag och ordning. Att arbetarklassen drabbas hårdast av kriminalitet är det ingen som ifrågasätter. Vad frågan gäller är hur vi tror att otrygghet och splittring kan mötas.

Är det verkligen genom tävlan med högern om vem som vill ha hårdast straff? Riskerar inte det att snarare stärka auktoritära stämningar och resultera i verkningslös signalpolitik?

Vi vet ju att minskade klyftor - genom utbyggd välfärd, fungerande samhällsservice i hela landet och bra villkor på jobbet – är det som skapar sammanhållning och framtidstro.

Fler poliser får gärna vara en del av detta, liksom bättre missbruksvård och psykiatri, fler lärare och fritidspedagoger, sommarjobb till alla unga och en återgång till en jämlik skola. Detta är områden där högern aldrig kan vinna.

Och klassisk omfördelningspolitik, sägs det, ska rymmas i den mer utförliga valplan som bara ett fåtal har sett, och det får vi verkligen hoppas. Men varför då inte se till att fokus hamnar på det direkt, istället för på något som man måste slå knut på sig själv för att få att låta som socialdemokrati?

Kristin Linderoth

Medlem av Tidens redaktion

ledare@daladem.se