Krönika Lennart Götesson: Det är förvillande besked som ges om vad som är en miljöbil

Skrota din gamla bil och köp en ny för miljöns skull, uppmanade Trafikverkets miljödirektör. Ja, för de flesta är det nog lättare sagt än gjort. För en direktör lär det inte vara något problem, om denne ens har en gammal bil. För den med mindre månadsinkomst är det däremot inte så lätt.

När det gäller bilar och andra färdmedel finns det ofta både ett Stockholmsperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv med i det som sägs.

Stockholmsperspektivet talar om att människor ska åka kollektivt. Och detta budskap har getts till många, som om de ens ser en buss där de bor, så är det en vilsekommen turistbuss med pensionärer på hemlig resa.

När det sedan gäller den ekonomiska frågan så har många som uttalar sig tydligen ingen aning om vad det kostar att köpa bil och andra som Trafikverkets miljödirektör har kanske råd att köpa nytt när det passar.

Det man uppfattat ute i landet är att den som har råd får köra och släppa ut, medan den fattigare helst ska vara utan bil.

Det har varit många ”åtgärder”, som ute i landet uppfattats som nya försök att beskatta bilar och att begränsa bilåkandet för det som kallas vanligt folk. Det man uppfattat ute i landet är att den som har råd får köra och släppa ut, medan den fattigare helst ska vara utan bil.

En gång i tiden var det förbjudet att ha en bil med katalysator. Därefter blev det plötsligt så att alla bilar måste ha katalysator. Det är ett exempel på den ryckighet som rått i politiken.

Det har också framförts många löften och uppmaningar. Köp bilar som drivs med etanol var ett. Etanol skulle vara billigare än bensin, men blev snart en dålig affär och då blev det bensin i tanken istället.

Därefter skulle vi köra dieselbilar. Nu ska dieselbilar bort och åtminstone stoppas från att köra på vissa gator om de inte uppfyller Euro6-normen. Förbudet ska gälla alla bilar, inte bara de som nu köps nya.

Miljöbilar skulle premieras bland annat med skattebefrielse i fem år och det löftet höll. Men plötsligt var en del miljöbilar inte en miljöbil längre.

Vad styrande politiker sade med detta var att de egentligen inte hade en aning om vad som egentligen var miljöbil och vad de pratade om. Bilindustrins fuskande gjorde inte saken bättre.

Nu ska den körcykel som ska visa en bils förbrukning, och därmed också utsläpp, vara mer verklighetsanpassad. Det har under många år stått klart för alla med någon kunskap om bilar att den körcykel som använts inte var verklighetsanpassad och att den manipulerades för att få ner förbrukningen.

Detta har under många år retat bilköpare som sett att bilen ska dra en halvliter per mil men sedan visat sig dra 0,6-0,7 liter per mil.

Alla som kallas för vanligt folk har fått se miljöbilspremier införas. Detta säger tíll den med lägre inkomst, som köper en begagnad bil vart femte till tionde år, att den som har råd att köpa en ny, dyr bil belönas av staten.

När den gamla Volvo 240 rullas in till skroten ges ingen skrotpremie och ägaren får vara glad om det inte kostar att lämna in den. Följden blir ibland att nummerskyltar plockas av och att ägare försöker avidentifiera sin bil för att sedan lämna den på gatan eller i skogen.

En bil har en livscykel på 10 till 15 år. Därefter är många borta och ersatta av nya. En skrotningspremie skulle troligen få bort många av de sämsta bilarna, de som släpper ut mest och på toppen skulle nya och renare bilar säljas.

Och efter två till tre år skulle de komma ut på begagnatmarknaden, eftersom det när det gäller lite större bilar som VW Passat och Volvo V90 till stor del är företag som köper dessa.

Lennart Götesson

