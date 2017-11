Krönika Lennart Götesson: Internet – ett verktyg för vaccinationsmotståndare

Det finns en del människor som av olika skäl motsätter sig vaccinationer. I Sverige finns en grupp i Järna utanför Södertälje. Det finns också människor, som är svårt sjuka och greppar efter ett sista desperat halmstrå.

I nummer tre av Folkvett, tas dessa frågor upp. Folkvett är organ för Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), som har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat.

Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.

En sak som dessa två frågor har gemensamt är internet och så kallade sociala medier, där människor kan hitta uppgifter de vill tro på eller blir övertygade att tro på. De två artiklarna, liksom andra artiklar om andra ämnen är läsvärda och värda att tänka på.

Pontus Böckman skriver i en artikel om att mässlingsepidemin i Europa är värre än vi tror. Han har läst en UNICEF-rapport från 2013 där det varnades för mässlingsutbrott i inte minst Rumänien och det i efterhand visat sig att det stämmer. Sjukdomen har där också lett till ett antal dödsfall.

Risken för att dö i mässling i västvärlden är större än 1 på 2000. Utbrottet av mässling visar att antivaccinationssympatierna i östra Europa blivit ett hälsobekymmer, inte minst eftersom mässling också kan leda till följdsjukdomar, som kan vara allvarliga.

På internet sprids uppgifter om att sjukdomen, mässling, är harmlös. Pontus Böckman påpekar att det ofta är i slutna Facebookgrupper som vaccination och sjukdomar diskuteras och där felaktiga påståenden sprids.

I samma nummer av Folkvett tar Peter Olausson upp vad han kallar den mexikanska kvackindustrin, en bransch som drar till sig förtvivlade människor från hela världen. I Mexiko finns kliniker som påstår sig kunna bota cancer.

Klinikernas internetsidor utlovar alternativa behandlingar som hjälper, men det kan kosta 130 000 kronor per behandling och behövas ett större antal.

När människor inte har dessa pengar så måste pengarna samlas in på något sätt och insamlingen börjar ofta på en Facebooksida. Sedan hakar någon tidning på och pengarna kan strömma in.

En sida på nätet som används för insamlingar till olika ändamål är: gofundme.com. Den inleds med: Raise money for yourself, others, and charities. (Samla pengar till dig själv, andra och till välgörenhet).

Vidare står det: Asking for money is hard. GoFundMe makes it easier. (Be om pengar är svårt. GofundMe gör det lättare).

Där finns en hel del insamlingar till just cancerbehandlingar. Om insamlingen är vettig eller om den just har till syfte att få pengar till en värdelös behandling i Mexiko är naturligtvis inte lätt att veta.

Många har dock fått in pengar till dyra, men meningslösa behandlingar. Peter Olausson tar upp skådespelaren Steve McQueen som kvackindustrins mest kända offer.

Steve McQueen drabbades av elakartad och obotlig cancer. Han reste till Mexiko och genomgick dyra behandlingar hos en läkare vars enda behörighet var en indragen tandläkarlegitimation.

De alternativa behandlingsformerna i Mexiko hjälper inte, enligt Peter Olausson, som tycker att om någon vill skänka pengar så ge dem till Barncancerfonden istället.

Fotnot: Den som söker efter motstånd till Föreningen Vetenskap och Folkbildning kan finna det på Facebook i den slutna gruppen: Nätverk: Vi Är Skepiska till VoF.