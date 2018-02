Krönika Ronny Svensson: Dags för unik satsning!

Socialdemokratin har under efterkrigstiden varit den politiska kraft som tagit störst ansvar för olika regionala utvecklingssatsningar. Därmed inte sagt att satsningarna har varit tillräckliga för att möjliggöra för främst landsbygden och bruksorterna att skapa en ny och hållbar era, baserad på framtidstro, moderna näringar och servicelösningar.

Otillräckligheten ser vi tydliga tecken på inom flera verksamheter. Infrastrukturen haltar på många håll, statens medborgarservice sviktar rejält, flera statliga bolag har glömt sitt grunduppdrag, polis och post går på sparlåga och den privata servicesektorn sviktar parallellt.

De bästa satsningarna under S-flagg gjorda efter 1950-talet har varit insatser som stöd till nya industriföretag via 1960-talets investeringsfonder, den stora utflyttningarna av statliga verksamheter på 1970-talet, Rymdcentrat i Kiruna och investeringarna i LKAB, Norrbottenspaketet under 1980-talet, de nya högskolorna och universiteten utanför storstäderna, skatteutjämningssystemet för kommunerna och Botniabanan. Men vad har fattats?

Det som Riksdagen och regeringar gravt missat har varit att inte bygga upp och säkra en fungerande kapitalmarknad för i första hand småföretagen på landsbygden. Det gäller både lånekapital och riskkapital.

Bristerna på denna sektor hämmar idag all slags utveckling utanför de få gynnade regionerna. Det har även bidragit till landsbygdens stora bostadsbrist.

Det faktum att utbyggnaden av bredband kräver ytterligare sju års utbyggnad över hela landet missgynnar tiotusentals småföretag. Att vägar och järnvägar inte ens underhålls till godkänd nivå i en stor del av landet – exempelvis i Kalmar län, Bergslagen, Dalarna och Norrlands inland – gör olika serviceinvesteringar nästan på gränsen till meningslösa.

Landsbygdskommittén lade för ett år sedan fram 75 olika uppslag för att lösa landsbygdens behov. De innehåller både en buffé av olika praktiska servicelösningar samt förslag till utredningar och administrativa förändringar.

De skarpa förslagen var sällsynta – bortsett möjligen från förslaget att flytta ut 10 000 statliga jobb utanför Stockholm. Ett trovärdigt lyft av landsbygden är svårt att finna i texten.

Ett verkligt och radikalt landsbygdslyft måste innehålla förslag om:

Att stödja etableringen av seriösa lokala banker som sparbankerna i hela landet

Att utveckla järnvägarna utanför storstadsregionerna till X2000-standard

Att tillsammans med grannländerna bygga ut vägar och järnvägar i gränsregionerna

Att ersätta berörda regioner för exploateringen av naturresurser

Att använda skogsråvaran för att utveckla miljökemin, energin och nya byggmateriel

Att öka byggandet av lägenheter via befintliga och nya lokala samprojekt

Att göra en kraftig kooperativ satsning på bostäder, service och kommunikationer

Att göra kraftfulla satsningar på regional forskning och utveckling för landsbygden.

Ett hållbart Sverige kräver radikala strategier och stor samsyn i Riksdagen. Det gäller Sveriges framtid som utvecklad demokrati. Den socialdemokratiskt ledda regeringens förslag i vår måste bli historiskt. Missa inte den chansen!

Ronny Svensson

ledare@daladem.se