Krönika Sofie Eriksson: Kristdemokraterna sprider fake news

Kristdemokraterna i Falun deltar i ett pågående race to the bottom genom att sprida lösryckt information och presentera det som sammanhållen fakta. Det började med att Centerpartiet påstod att Stefan Löfven inte bryr sig om landsbygden, efter att han under en presskonferens presenterat satsningar för flera miljarder på just landsbygden.

Sverigedemokraterna hakade på direkt. Nu kommer nästa vända. Det är flera högerpartier som under de senaste dagarna har basunerat ut en falsk bild att Socialdemokraterna skulle vara för barnäktenskap och månggifte.

KD i Falun deltar i spridningen genom ett debattsvar till bland andra Roza Güclü Hedin (S), som skrivit om varför vi ska förbjuda religiösa friskolor.

Var kommer allt det här ifrån? Jo, såhär. Riksdagen har röstat om ett förslag att uppmana regeringen utreda en skärpning av lagstiftningen kopplat till barnäktenskap och månggifte. Under denna röstade S, V och MP nej.

Va? Hur kan man rösta nej till något sånt? Barnäktenskap är ju jättehemskt! Ja precis. Just därför pågår redan en sådan utredning. Frågan var bland de första som migrationsminister Heléne Fritzon (S) tog tag i när hon tillträdde i somras.

Utredningen ska föreslå lagändringar som tar bort kryphål och är just nu på remiss. Den nya lagen väntas träda i kraft 1 januari 2019. Va? Exakt. Bilden som sprids är ändå att sossarna röstade nej till att förbjuda barnäktenskap och månggifte. Ohederligt, kristdemokrater!

Sen är det väl ingen som förväntar sig något särskilt från Kristdemokraterna i Falun egentligen. Här har vi partiet som under lång tid bestått av i princip en enda person, Katarina Gustavsson, som gör det ena obegripliga utspelet efter det andra.

Gustavsson är en politiker som gärna vevar populistiskt med näven i fullmäktige och försöker framstå som underdog. Detta trots sina 15 politiska uppdrag inklusive kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och en rad andra nämnder, styrelser, utskott och beredningar.

En sak är åtminstone sann i KD:s debattartikel och det är att Socialdemokraterna mycket riktigt vill förbjuda religiösa friskolor. (S) menar att varje barn är sin egen och att ingen unge ska få påtryckningar om vilken gud man ska tro på. Kristdemokraterna håller inte med. Det är okej.

Vad som blir ohederligt är att de medvetet sprider falska påståenden om att sossarna skulle vara för barnäktenskap. Det är att ljuga för människor i syfte att plocka fula politiska poäng. Är det såhär vi ska bedriva valrörelse?

Omröstningen i riksdagen handlade ju inte om något lagförslag, utan om att riksdagen nu ska uppmana regeringen att göra en utredning – även fast en sådan redan pågår.

Jag vet faktiskt inte om det hjälper de utsatta barnen och kvinnorna att vi lägger tid och kraft på symbolpolitik istället för att konstatera den breda enighet som finns i frågan.

Djungeltrumman går och vi har alla en obekväm politisk tid framför oss. Samtidigt som människor längtar efter visioner och idéer fastar man i sakpolitiskt käbbel.

Det blir allt viktigare att undersöka vilka påståenden som egentligen stämmer och inte, men det blir också allt viktigare att våga drömma om något annat än det här.

Sofie Eriksson

ledare@daladem.se