Månen nästa

Så är de då på väg. Tre modiga män i en kapsel. För att erövra månen.

Vad nu människan skall där att göra, frågar många. Inte utan orsak förresten. Men samma fråga har ställts inför varje ny erövring som vetenskapen gjort. Flyget, ubåtarna och vid bestigningen av Mount Everest möttes man av samma fråga: vad gagnar det, tjänar det något till. Men lusten att göra nya upptäckter, att föra utvecklingen vidare, att skapa något nytt och göra något djärvt har alltid funnits. Kommer också alltid att finnas. Klarar de här männen månen kommer andra att sikta längre.

Det går också att anföra, att pengarna kan användas till andra saker, t. ex. u-hjälp. Skall så många miljarder användas för en resa till månen när halva mänskligheten svälter? Men varför just spara på rymdforskningen, frågar Svenska Dagbladet. "Den allra obetydligaste minskning i t. ex. lyxkonsumtionen skulle ge samma resurser." Anmärkningen är riktig. Sommarens lyxkryssningar kostar lika mycket.

Från månen kan de tre männen föra med sig många erfarenheter. Vad man däremot inte vet är om det ligger militära planer bakom erövrandet av rymden. Inte heller om rymden kan eller skall exploateras för kommersiella ändamål. Är det fallet är det illa ställt. Men inför själva färden, de tre männens bedrift, håller världen andan i stum förundran.

