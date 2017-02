Med 14 miljoner i årslön!

Wallenbergägda storbanken SEB får en ny VD efter att Annika Falkengren avgår för att bli delägare i en schweizisk bank. Den nye VD:n heter Johan Torgeby och han blir naturligtvis en av landets mäktigaste personer – och dessutom en av de högst avlönade. I årslön erhåller han alltså 9,5 miljoner kronor. Han får dessutom 4,5 miljoner per år i ett ”långsiktigt aktieprogram” (vad nu det egentligen är).

Bra betalt för ett jobb! Över en miljon i månaden. Han är lika mycket värd som flera tjog vanliga löntagare.

Bra betalt för ett jobb! Över en miljon i månaden. Han är lika mycket värd som flera tjog vanliga löntagare.

I någon intervju fick han frågan om den höga lönen var avgörande för att han skulle ta jobbet. Han svarade nej. Reportern undrade då om han skulle ha tagit jobbet för en mycket lägre lön. Men då svarade den tillträdande VD:n att det är ”marknaden” som sätter lönen.

Vem är marknaden? Tja, jag antar att det är hans närmaste kollegor i den egna banken och i andra storbanker. Jag är ganska säker på att inte en enda sjuksköterska eller busschaufför ingår i den där ”marknaden” som är beredd att betala så mycket för en verkställande direktör. Marknaden är alltså föga demokratisk. Den är rentav mycket elitistisk och innefattar i det här fallet en mycket liten grupp särskilt utvalda personer.

Intressant nog menade Torgeby i en TT-intervju i alla fall att han var orolig över de ökande inkomstklyftorna i samhället: ”Jag tror att ökade klyftor kan skapa väldig spänning i samhället och det är väldigt olyckligt.” Det där är ett väldigt intressant yttrande.

Vem är marknaden? Tja, jag antar att det är hans närmaste kollegor i den egna banken och i andra storbanker. Jag är ganska säker på att inte en enda sjuksköterska eller busschaufför ingår i den där ”marknaden” som är beredd att betala så mycket för en verkställande direktör.

Ungefär samtidigt som SEB fick en ny VD kunde OECD i en rapport berätta att organisationen är bekymrad över att Sverige är det land där inkomstklyftorna ökat snabbast under senare år. De översta procenten har dragit ifrån, vilket inte är så konstigt med tanke på den långa rad av skattesänkningar som har gynnat de övre skikten under lång tid: Borttagen förmögenhetsskatt, arvsskatt, fastighetsskatt och jobbskatteavdrag i många år som gynnat de bättre ställda. Apropå SEB så har den sänkta bolagsskatten framförallt gynnat storbankerna och spätt på deras enorma vinster. Lägg därtill de stora subventioner som de bäst ställda fått via RUT-bidrag (ja, jag envisas med att kalla det ett bidrag till de välbeställda) och ROT-bidrag som också mest gynnar folk den övre halvan i samhället.

Samtidigt har Sverige en fortsatt dålig a-kassa och arbetsvillkoren blir allt mer pressade i offentlig sektor. Privatiseringen av vård, skola och omsorg har inte minst lett till ett guldregn över den privata välfärdsbranschens direktörer och ledningar.

Det är ett generellt mönster över västvärlden att klyftorna ökar och idén om fördelningspolitik överallt försvagas. Jag antar att det är det som SEB:s nye VD oroar sig för: Spänningarna som uppstår i samhället när skilda världar och i slutändan skilda moralsystem däruppe och därnere stampas fram. Vänskapskorruption i samhällets övre skikt och, i värsta fall, ökande högerpopulism i de nedre skikten.

Vi ser eliter som tänker alltmer egoistiskt. Förra året kunde vi se en drive från näringslivets intresseorganisationer där t ex en VD med 175 000 kronor i månadslön gick ut och krävde frysta ingångslöner för dem som anställs i handeln. Centerpartiet har föreslagit särskilt låga löner för nyanlända.

Men SEB:s nye VD oroar sig i alla fall för sin skyhöga lön. Det är alltid något. Och jag antar att det är dessa skilda världar som Stefan Löfven ständigt brandtalar om under sin pågående Sverigeturné.

Men SEB:s nye VD oroar sig i alla fall för sin skyhöga lön. Det är alltid något. Och jag antar att det är dessa skilda världar som Stefan Löfven ständigt brandtalar om under sin pågående Sverigeturné.