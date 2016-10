Mosul kommer att påverka oss alla

Jag går ut på gården. Det är en stilla, stjärnlös oktoberkväll. Till och med flaggstångslinan har tystnat. Det droppar från den stora björken av det regn som föll tidigare på dagen.

Jag vet inte vad klockan är i Mosul, i norra Irak, men det är som om det militära slag som nu inletts där förnims ända hit, tvärs över planeten. Något står i begrepp att förändras, kanske i grunden. Denna gamla stad, där ruiner från den antika världsstaden Nineve finns inom stadsgränsen, är skådeplatsen för en historisk vändning. Islamska staten kommer säkerligen att tvingas ge upp Iraks näst största stad. Ingen vet hur långdragen offensiven mot IS-fästet Mosul kommer att bli. Den irakiska regeringen hoppas att Mosul är erövrat vid nyår. Det kan gå snabbare eller det kan ta längre tid. Mardrömsscenariet är tiotusentals döda civila och ofattbara flyktingströmmar – över en och en halv miljoner innevånare finns i staden - som till slut stångar sig blodiga mot Europas murar. Fler terrordåd kan komma att riktas mot metropoler i västvärlden. Vi kan få se ett IS som drar sig tillbaka men som ändå inte på många år än är oskadliggjort.

Det finns ingen väg förbi ett militärt befriande av Mosul, men ingen med sitt förnuft i behåll kan annat än bäva för det pris i mänskligt lidande som nu kan vänta.

Det är bara två år sedan storstaden Mosul föll som ett korthus när några tusen jihadister från IS stormade in. Den irakiska armén flydde hals över huvud. IS utropade sitt kalifat. Rörelsen tycktes oövervinnerlig. Var en helt ny statsbildning på väg att födas? Det såg faktiskt så ut. Men som en Mellanösternkännare konstaterat: Hur kunde en irakisk armé som vid denna tid kunde uppbåda mångfalt fler soldater och större resurser över en natt fullständigt klappa ihop inför några tusen IS-krigare? Svaret på den frågan är inte bara att de irakiska trupperna fick panik av den fruktansvärda propaganda IS hade spridit över nätet och genom bestialiska avrättningar i de områden de erövrat. Problemet var att de irakiska soldaterna inte tyckte sig ha något att slåss för – särskilt inte sunniter i Mosul, sunniter som knappast kände att den sittande, shiadominerade regeringen i Bagdad var deras regering eller företrädde något de kunde vara lojala mot.

Islamska staten spred sig blixtsnabbt över Irak och Syrien men inte därför att rörelsen var militärt oövervinnelig utan därför att folk slutat tro på sina ledare, sina regimer och sina kollapsade nationalstater där varken polis eller elförsörjning längre fungerade och vardagslivet blivit en kamp för överlevnad.

Islamska staten spred sig blixtsnabbt över Irak och Syrien men inte därför att rörelsen var militärt oövervinnelig utan därför att folk slutat tro på sina ledare, sina regimer och sina kollapsade nationalstater där varken polis eller elförsörjning längre fungerade och vardagslivet blivit en kamp för överlevnad. Nationalstaten Irak hade helt enkelt fallit samman. USA:s folkrättsstridiga invasion destabiliserade Irak och därmed hela Mellanöstern. Den korrupta och repressiva Saddamregimen föll sönder och lämnade efter sig ett maktvacuum som snabbt fylldes av olika terrorrörelser som dessförinnan inte hade existerat i Irak.

Den sunnimuslimska befolkningen upplevde sig snart som särskilt utsatt och degraderad. När den amerikanska ockupationsmakten upplöste den irakiska armén slungades plötsligt tusentals irakiska officerare ut i ovisshet och en känsla av förnedring. Många av dem kunde lätt värvas till Islamska staten.

Islamska staten var och är ett symptom på krisen i Mellanöstern – men inte orsaken till krisen

Islamska staten var och är ett symptom på krisen i Mellanöstern – men inte orsaken till krisen. Det brukar journalisten och Mellanösternkännaren Patrick Cockburn påpeka och han har naturligtvis rätt. Cockburn menar att alltmer korrupta och självrättfärdiga regimer runt om i regionen först tryckte ner alla reformförsök och mer eller mindre tog livet av regionens socialister – och därefter svepte den globala vågen av neoliberalism in över samma region och lämnade fattiga människor och hela landsändar i sticket samtidigt som de inhemska eliterna berikade sig, vare sig de hette Saddam Hussein, Mubarak eller Assad.

Mellanöstern var destabiliserat före den amerikanaska invasionen, men när denna världshistoriska händelse väl ägt rum brakade i Irak själva nationalstaten samman. I tomrummet växte jihadismen. Islamska staten är ett militant konservativt och fascistiskt religiöst svar både på Mellanösterns egna korrupta eliter och på 2003 års amerikanska imperialism som i Irak utlöste ett bottenlöst kaos.

Islamska staten var och är ett symtom på en djupare kris. Men: detta ”symtom” växte länge i styrka och har hållit hela befolkningar i skräck, bedrivit etnisk rensning och genom sin blotta existens spätt på islamofoba strömningar, högerextremism och trumpifiering i västvärlden och bidragit till att dödliga ryska bomber faller över Aleppo.

Jag tror att de flesta normalt funtade människor känt av detta de senaste tio åren: en konstant tyngd över förnimmelsen av världen, en klaustrofobisk känsla av uppgivenhet.

Vad kommer efter befrielsen av Mosul? Jag tittar upp från datorskärmen och ser ut genom fönstret. Långt där borta, vid floden Tigris där en gång vår egen civilisation uppstod, pågår nu ett militärt slag som kommer att påverka allas våra liv. En stad ska befrias. Men djupaste ovisshet råder.

