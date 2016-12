Partier i med- och motvind

Ett parti måste både driva politik och anpassa sig. Om tillfälle ges bör ett parti kompromissa för att genomföra saker.

Ett problem som kan uppstå är att ett partis politik är tydlig för väljarna, men väljs bort. Frågan är om inte Kristdemokraterna är i det läget.

Många väljare vet vad partiet står för: tydligt borgerligt. Men det finns andra alternativ som är mer attraktiva som betecknar sig (delvis) konservativa: Moderaterna och Sverigedemokraterna.

I tre av senaste fyra opinionsmätningar får Ebba Busch Thors parti under fyra procent. I en, Inizio, får KD 4,0 procent.

Ett annat problem är att många kompromisser suddar ut ett partis profil och att väljarna söker sig till tydligare alternativ.

Det gällde Liberalerna, då Folkpartiet, stora delar av 70- och 80-talen. Miljöpartiet har nog råkat ut för det nu i regeringsställning.

Fyra institut har kommit med mätningar senaste dagarna. De som mätt med (främst) webbpanel, Sentio och Inizio, har noterat under fyra procent för det lilla regeringspartiet.

De med traditionell mätmetod (främst telefon), Sifo och Ipsos, har uppmätt drygt fem procent för MP. I alla fyra fall är det under valresultatets 6,9 procent.

Ett parti kan ha en tydlig profil och vinna väljarstöd. Så var det för Moderaterna från 1973 och i 25 år.

Två partier har framträtt med tydlig profil efter valet 2014: Vänsterpartiet och Centerpartiet. Båda har generös flyktingpolitik men skiljer sig i övrigt.

Jonas Sjöstedts parti vill ha höjda skatter och lägga det på bättre offentlig välfärd. Motverka vinster i välfärden är också en V-profilfråga.

Centerpartiet vill sänkta skatter och ha bättre villkor för företag. Och Annie Lööfs parti vill anslå mer pengar till försvaret, trots sänkta skatter.

V och C får utdelning på tydliga profiler. C ökar eller ligger still i alla de fyra mätningarna. I Sifo får partiet sitt högsta stöd sedan våren 1991, 9,1 procent.

Stödet för V är mellan 7 procent (Ipsos) och 9,2 (Sentio). Den näst lägsta V-noteringen av de fyra, 7,7 i Inizio, är två procentenheter över valresultatet.

För M är siffrorna inte uppmuntrande. Anna Kinberg Batras parti får runt 22 procent i tre av mätningarna och 18,4 i en, Sentio.

Sverigedemokraterna har tydlig profil, i migrationsfrågan. Men får allt mer högerprofil, om välfärdsföretag, kollektivavtal och att SD ska stödja en M-ledd regering. Partiet minskar i alla fyra mätningar.

Sverigedemokraterna har tydlig profil, i migrationsfrågan. Men får allt mer högerprofil, om välfärdsföretag, kollektivavtal och att SD ska stödja en M-ledd regering. Partiet minskar i alla fyra mätningar.

Stödet för Jimmie Åkessons parti är mellan 15,2 procent i Ipsos till 22,6 procent i Sentio. Kanske har SD drabbats negativt av dålig publicitet runt Kent Ekeroth och uteslutningen riksdagsledamot Anna Hagwall.

L får mellan 5,3 (Inizio) och 7 procent (Ipsos).

Stora regeringspartiet S får runt 26 procent i två mätningar och i övrigt 23,8 (Sentio) och 27,6 (Sifo).

Statsminister Stefan Löfven höll jultal och signalerade skärpning gällande tiggeriet genom att införa krav på tillstånd för det. Det och fortsatt skärpt migrationspolitik ska antagligen motverka att väljare som röstade på S 2014 ska rösta på SD 2018.