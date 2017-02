Vår uppmärksamhet är begränsad. Genom digitala brus försöker oändlig information nå våra förstånd men vi är ju så trötta, så less. När vargen kommer, ja till och med vässar sina äckliga tänder mot våra naglar, märker ingen av oss ett skit. Upptagna med kokböcker och scrollande konsumtion tillåter vi längtan vänta i bakgrunden, frustande.

Hörni seriöst. Vi är bättre än det här.

I senaste Star Wars-filmen Rogue One får vi uppleva mittendelen av frihetskamp i crescendo. Filmen lär oss att ingen klarar av mäktiga motståndare på egen hand. Rebellerna måste organisera sig, lära varandra hur man krigar. Det krävs uppoffringar, ihärdighet och hopp. Save the rebellion, save the dream – rädda upproret, rädda drömmen - säger en av rebelledarna Saw Gerrera strax innan sin död.

Vi följer gärna kampen mellan godhet och ondska på bio men fastnar i ett ofärdigt narrativ när vi äntrar verkligheten igen. Varje dag får vi det beskrivet för oss, allvaret är här nu, ondskan finns mitt bland oss. ”Den vinner till och med demokratiska val.” Paralleller dras till forna dagar och det är nästan som att vi attraheras av tanken på att det som inte fick hända igen håller på att göra det.

Nazistsekten Nordiska Motståndsrörelsen ansöker om tillstånd att marschera genom Falun på arbetarrörelsens dag. De har sedan tidigare utnämnt valet 2018 till ”Slaget om Dalarna”. Det sorgligaste jäkla töntgänget iklädda fula skjortor istället för uniform har nu bett om lov att återigen få tåga omkring med sina plastsköldar i tron om att det är dom mot världen.

De vill vara Voldemort, Sauron, Darth Vader, de mäktiga antagonisterna. Vi borde syna dem för vad de egentligen är – samhällets orcher, förutom att de är långt ifrån lika många.

Det sker en ideologisk förflyttning just precis nu. Nazister marscherar längs gatorna i Dalarnas städer och rasister föreslår rasprofilering i kommunbudgeten. Inget är som vanligt - det har det kanske aldrig varit. Samhället är trots allt en konflikt om framtiden, hur vi än önskar att det var lugn och ro. Det är allvar nu, ja, men utvecklingen går att bryta. Vi är alla en del av ideologin och vi är alla med och formar den, särskilt de av oss som står bredvid i förfäran men trots allt förblir passiva. De tysta lämnar fältet fritt för de högljudda.

Men vi är ju så trötta, så less. Visst är vi? Hela tiden ska vi påminnas om världens förjävlighet, bruset lämnar ingen i fred. Trots det ska vi omringa nazister och andra orcher med framtid. Alla vi som nattar kids och skalar potatis, målar naglarna och tankar bilen, alla vi som läser långsamt och har ont i ryggen. Alla vi vanliga människor ska skapa samhället nazistmännen så djupt föraktar, deras idéer ska stupa på svärdet som gett dem skola, omsorg, sjukvård och vägar utan tullavgifter.

Om vi slappnar av för länge gror det igen och plötsligt står vi där i ett mörker dit solen inte längre når. Men snart kommer våren och på första maj är vi inte lika trötta.