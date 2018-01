Robert Sundberg: Folkhemsmöblerarens död

Ett talesätt lyder: Per Albin Hansson byggde folkhemmet och Ingvar Kamprad möblerade det. Socialdemokraten Per Albin Hansson dog 1946. Det mesta som innebar standardförbättringar för miljoner svenskar i samband med den offentligt finansierade välfärdens utbyggnad skedde främst under socialdemokraten Tage Erlanders 23 år som statsminister.

På söndagen kom beskedet att Ikeagrundaren Ingvar Kamprad dött. Han blev 91 år. Han var i allra högsta grad en self made man, som det heter i USA. Det är en person som börjat med två tomma händer och lyckats bygga upp en framgångsrik verksamhet eller karriär.

Kamprad startade sitt möbelföretag Ikea 1943 som ett postorderföretag. De två första bokstäverna står för hans namns initialer. Kamprad var en entreprenör, ett ord som i vår tid fått en bredare betydelse men som betyder en person som kommer på någonting unikt och utvecklar det ekonomiskt. Det är vanligen en affärsidé som rör en produkt eller tjänst.

Kamprads Ikeas idé får sägas vara att kunden monterar ihop den möbel denne köpt. Därmed kan möbelns pris hållas lågt. Man får som köpare själv bidra med arbetsinsats som en del av det varan egentligen kostar.

Annat, som att de flesta av varorna är i platta paket som går att transportera med bil eller på bilsläp från varuhuset, är också en del av affärskonceptet.

Kamprads möbelföretag har vuxit stegvis och är i dag en internationell jätte med 194 000 anställda. Likt många andra stora företag har Ikea en företagskultur. Ska man sätta ord på den får sådana som sparsamhet, enkelhet, funktionellt, spartanskt och rent av folkligt tas till.

Om man tar ett ord som enkelhet kan det vara en beskrivning med modifikation. Många har uppmärksammat att det lätt kan bli skruvar och muttrar över i lådan när man tror att man är klar med en ihopskruvning av en Ikeamöbel. Eller att den ihopsatta möbeln inte helt stämmer överens med ritningen.

På liknande sätt som Volvobilar, och Saabbilar när de tillverkades, ibland är med i filmer och tv-serier (från USA) är Ikea också med ibland.

I kriminalserien The Wire (Avlyssningen), utspelad i Baltimore i USA, om narkotikahandel ger en polis en kollega tips att det går att få tag på bra billiga möbler på Ikea. Ikea kan tyckas få reklam med det. Men senare klagar kollegan på att de inköpta Ikeamöblerna är svåra att sätta ihop.

Ingvar Kamprad var mån om sin image som sparsam. Det gav en folklig profil. Kanske hörde det ihop med det i grunden socialdemokratiska folkhems-Sverige då Kamprad byggde upp sitt möbelföretag.

Visst, sängar, hyllor, stolar och bord behövs fortfarande. Trots Ingvar Kamprads död lever hans affärsidé och produkter vidare, om än med en och annan skruv lös.

I dag är det snarare slösa än spara som lanseras som det rätta i dagens konsumtionssamhälle. I ett sådant samhälle är det ju viktigt att folk konsumerar, inte är sparsamma på det sätt som Ingvar Kamprads image var.

I tider av tjänster, ofta internetbaserade och via appar i mobiltelefonen, så får Ikea, Kamprad och hans möbler också lätt en karaktär av att höra ihop med det nu minskande industrisamhället.

