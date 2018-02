Robert Sundberg: Kristersson toppar formen för tidigt

Moderaterna har varit i fokus senaste året. Det började med att partiledaren (då) Anna Kinberg Batra i januari i fjol uttalade att partiet skulle inta öppnare hållning mot Sverigedemokraterna, SD. Det var så uttalandet tolkades, även om exakt innebörd kunde diskuteras.

Partiet minskade i mätningarna, från valresultatets drygt 23 procent. Under sommarmånaderna hade Moderaterna 16 procent, ibland 15. Centerpartiet gynnades, även om C-uppgången inte var lika stor som M-nedgången.

Men Moderaterna hade ingen ändring i sin politik. Den stramare hållningen i migrationspolitiken hade intagits före januari 2017.

En avveckling av den generösa flykting- och invandringspolitiken under Fredrik Reinfeldts partiledartid, symboliserad av uttalandet ”Öppna era hjärtan” hade genomförts. M har återgått till den restriktiva migrationspolitik partiet hade före Reinfeldts ledartid.

Under Kinberg Batra hade M distanserat sig från annat som gällde under Reinfeldts era, gällande försvar, polis och arbetsrätt. Under Reinfeldts lansering av Nya Moderaterna, nya arbetarpartiet, ställde sig partiet positivt till kollektivavtal och skulle inte ändra i Lagen om anställningsskydd, Las.

M efter Reinfeldt är inte tydligt kvar vid den åsikten, även om en uppluckring av Las inte drivs som central M-politik. Men en reformering av Las verkar vara på väg nu för M (Di, DN nätet 4/2).

Försvaret rustades ned under Reinfeldts regeringsår. Mål nu om upprustning kan dock motiveras med försämrat säkerhetspolitiskt läge.

Ett nytt läge, med mer allvarliga brott, kan även motivera satsningar på polisen, efter alliansregeringens år av frånvaro av påtaglig satsning där.

Vad har detta med Ulf Kristersson att göra? Jo, M har redan lagt om sin politik jämfört med Reinfeldttiden på en rad områden innan Kristersson blev partiledare.

Nästan inget har ändrats i M-politiken sedan Kinberg Batra var partiledare och M hade 15 procent i väljarstöd. Nu har partiet nästan 25 procent. Enda nya är att Ulf Kristersson blivit partiledare.

Partiet har ännu ett jobbskatteavdrag, som ger minskad statsintäkt på 22 miljarder kronor, i budgetmotionen i oktober. Motionens innehåll beslutades innan Kristersson blev partiledare.

Väljarnas förtroende för honom har ökat till 35 procent, visade Ipsos mätning i fredags (2/2, DN nätet). Stefan Löfven (S) noterar 40 procent och Annie Lööf (C) 38 procent.

Kristersson har lyft Moderaterna med tio procentenheter. Hur det skett är en gåta.

Det är allmänborgerliga väljare som tillkommit. Och en varning för Kristersson och M är att förtroendet för Lööf inte minskat lika mycket senaste halvåret som stödet för C.

M, eller snarare Ulf Kristersson, ligger på topp nu. Det gör dock inte alliansen, eftersom det går dåligt för de andra tre partierna: KD på tre procent, L på fem och det minskande C.

De borgerliga partier som kommer in i riksdagen skulle sammanlagt få lägsta andelen av mandaten någonsin. Det skulle ge låg legitimitet för en borgerlig regering.

I dessa vinter-OS-tider kan man fråga sig om Kristersson och hans parti toppat formen för tidigt.