Robert Sundberg: Lars Leijonborg skildrar sin karriär och sitt liberala partis kriser och framgångar genom åren. Betyg? Med tvekan godkänt.

Böcker om svensk politik, av politiker varav flera varit partiledare, kommer på löpande band.

Med före detta folkpartiledaren Lars Leijonborgs "Kris och framgång" ges ännu en pusselbit till bilden av Sveriges politiska nutidshistoria. Bokens undertitel är: Mitt halvsekel i politiken (Ekerlids förlag).

Leijonborg ger sin syn och kommer med en del nyheter. En är att han kunde tänka sig posten som finansminister i regeringsbildningen 2006.

En annan att han lastar Centerpartiet ganska hårt. Detta dels för att ha omintetgjort en regeringsbildning 2002, som kunde gjort honom till statsminister. Dels för att ha lierat sig nära Moderaterna och Fredrik Reinfeldt vid regeringsbildningen 2006, till nackdel för de andra två små allianspartierna.

Reinfeldt, och finansminister Anders Borg (M), gick in för att härska genom att söndra (de andra tre partierna från varandra), var Leijonborgs upplevelse.

Efter valet 2002 var det på gång att FP (nu L) och C skulle närma sig varandra, kanske i en ny partibildning, men det blev inget av det. Kanske hade ett "Folkcentern" eller "Centerliberalerna" stått sig starkare mot M i alliansregeringen.

Dataintrångskrisen i valrörelsen 2006 var ett hårt slag för Leijonborg och FP. En del mindre saker är händelser han tar upp, stora för författaren men kanske glömda nu.

Med knapp marginal blev Lars Leijonborg ordförande i ungdomsförbundet FPU, vilket runt 1970 inledde hans politiska bana.

Trots sin ungdom, 27 år, var Leijonborg med vid den borgerliga valsegern 1976 som medarbetare till partiledaren Per Ahlmark. Han blev pressekreterare till en av de nya FP-ministrarna och fick sedan samma typ av jobb hos partiledaren, innan denne avgick 1978.

Leijonborg hamnade allt mer i politikens centrum, i samband med folkpartiregeringens bildande hösten nämnda år, och den andra trepartiregeringens bildande året därpå.

Hans parti hade en än större maktposition under Fälldins tredje regering, mellan C och FP, under drygt ett år innan valet 1982. Leijonborg hade då blivit partisekreterare.

Turerna då Volvochefen Pehr G Gyllenhammar rekryterades för en central roll i partiet ett par år, kanske även som borgerlig statsministerkandidat 1982, får läsaren vetskap om.

Efter valförlusten 1982 ägnade sig Leijonborg bland annat åt tidningsprojekt, som möjliggjordes med hjälp av det statliga presstödet, ett system FP är emot. Det kan tyckas vara dubbelmoral. Men stödet ska kunna ges till nya tidningar, vilket skedde i detta fall.

Efter FP-framgången i valet 1985, Bengt Westerbergs första som partiledare, blev Lars Leijonborg riksdagsman. Boken beskriver åren som följer, Bildtregeringens tid, partiledartiden, åren i Reinfeldtregeringen, och Leijonborgs olika uppdrag, ganska utförligt.

Vid flera tillfällen resonerar Leijonborg om sin åsikt eller position på vänsterhögerskalan. Vid flera tillfällen finner han sig ligga mer till vänster än några andra som omtalas, som Anne Wibble och Jan Björklund.

Och ibland något mer till höger, som i Maria Leissners fall. Ändå är intrycket av Leijonborg och FP under hans partiledartid att partiet ligger tydligt åt höger.

Också på andra områden, som om EU, skriver Leijonborg att han inte är för ett federalt EU, vilket FP framstår att vara för, utan han är emot en del av en överstatlig inriktning av EU.

Leijonborgs partiledartid, 1997 till 2007, har ett antal formerande ögonblick, något författaren tar upp. Ett tidigt exempel på sådant i hans liv var då han blev FPU-ordförande med en rösts marginal.

Ett ögonblick som det inte blev något av var den misslyckade regeringsbildningen 2002. Kanske hade en mittenregering varit bättre som regeringsexempel för framtiden om den blivit av, än blockregeringen fyra år senare.

I nämnda val hade FP en stor valframgång, som lyfte partiet från rekorddåliga 4,7 procent i FP-ledare Leijonborgs första val 1998, till 13,4 procent. Profilfrågan var språktest för invandrare, vilket signalerade en hårdhet från FP i migrationspolitiken och attraherade väljare.

Leijonborg kanske har haft tur i flera formativa ögonblick. Men han har också varit inriktad på att göra politisk karriär. Vid en del tillfällen medger han att det (delvis) väglett hans agerande.

Intrycket av Leijonborgs bok är, som undertiteln antyder, att han haft en framskjuten position i politiken och svenskt samhällsliv i nästan fem årtionden. Fortfarande har han en rad uppdrag, bland annat som styrelseledamot i mediekoncernen Mittmedia.

Trots ordet kris i titeln tas inte så mycket om demokratins kris nu upp, i nya internetdominerade medielandskapet och med partier med få och ofta gamla medlemmar och beroende av små och ofta skattefinansierade resurser.

Kris i titeln syftar på partiets, författarens och kanske Sveriges ekonomiska kriser. Samma med titelordet framgång. Varken demokratin i Sverige eller världen är ju i en framgångstid nu.

Några rader om det hemska med att bli utsatt för mediedrev och kritik mot journalistik och medier har Leijonborg med i slutet av boken.

Det kunde ha varit mer av det temat; analys om mediernas, politikernas och demokratins situation nu och förr.