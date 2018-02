Robert Sundberg: Optimism hos S mot pessimism hos M och SD

I helgen höll Socialdemokraterna valkonferens i Solna. 550 politiker hade samlats för att bland annat höra partiledaren, tillika statsministern, Stefan Löfven tala. Mötet kunde kallas valupptakt, och nu drar valrörelsen i gång så smått fastän det är ett halvår till valdagen.

Löfven lyfte fram att förändring är möjlig och vill se politikens möjligheter. Det är möjligt att det var uppriktigt. Men det lät som Barack Obamas slogans om "Change" (Förändring) och "Yes we can" (Ja vi kan).

Med sitt tal ville Löfven signalera optimism och att politiken ger möjlighet att åstadkomma förändring. Han framhöll att socialdemokratin åstadkommit många och stora förändringar i samhället och att det är möjligt att fortsätta på den vägen.

Löfven ville skapa en kontrast mot huvudmotståndarna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. De ger ju en mörk, uppgiven bild av tillståndet i Sverige. M-ledaren och statsministerkandidaten Ulf Kristersson säger att den organiserade brottsligheten är här för att stanna.

SD-ledaren Jimmie Åkesson säger att vi för ett krig mot brottsligheten och att kriget är förlorat. Dessa inställningar är en uppgivenhet.

Inför valet 2002 uttalade S-ledaren och statsministern, Göran Persson, att "Den som är gladast vinner". Valet gick hans väg. Han kunde fortsätta som statsminister. Om Löfven försöker upprepa Perssons grepp är oklart. På många områden, som ekonomi och sysselsättning, går det bra för Sverige.

Att det är problem på en del områden, som delar av brottsbekämpningen, förtar inte att det går bra på andra. I valet 1994 var den stora och växande statsskulden en valfråga. Nu är den liten och minskande. Den blir nedåt 25 procent av bnp 2020 och har då minskat med tio procentenheter på några få år. 1994 var den drygt 70 procent, stigande och hade fördubblats på tre år.

Löfven pekade ut de valfrågor S prioriterar: bättre välfärd, lag och ordning och snabbare integration. Det är bra. Välfärden är både bra och har brister. Till det senare hör delar av sjukvården, men även LSS, hårda regler för sjukskrivning och en del annat.

I samtliga fall krävs mer pengar. Med ökad bnp-nivå erhålls mer skattepengar vid oförändrad skattekvot. Men frågan är om inte skattekvoten måste höjas en procentenhet, eller två, för att påtagligt mer resurser ska erhållas, inte bara till välfärden.

På områdena brottsbekämpning och integration behövs också resurser. Polisen, och kriminalvården med fler fängelseplatser, behöver mer anslag. Det gör även de olika delarna av snabbare och bättre integration, i form av bostäder och utbildningsplatser.

En optimism om politikens möjligheter och hopp och förändringsvilja är bra. Men det känns inte tillräckligt. Detta även om det kontrasteras mot den uppgivenhet och pessimism som skattesänkningsutlovarna M och SD står för.

En regering belönas sällan för det den åstadkommit utan väljarna blickar framåt då de röstar. Belöning för förbättringar i ekonomin, budget i balans och lägre statsskuld kan inte den S-ledda regeringen räkna med.

