Så förändrar vi våra värderingar

Vad är egentligen svenska värderingar? Många har känt sig kallade att förklara detta under den senaste tiden. Svaret är att värderingar är föränderliga. Även de så kallade svenska.

Och det går att skapa värderingar, att förändra normer. En framgångsrik metod är lagstiftning. För vi är väldigt anpassningsbara, vi människor. Det som var otänkbart för några år sedan är helt normalt i dag. Vi anpassar oss.

Radioprogrammet Filosofiska rummet behandlade just temat svenska värderingar i det senaste avsnittet. Där diskuterades det hur vi människor först pressas in i en situation, för att sedan anpassa oss, och hur det senare blir till norm, en värdering. I programmet exemplifierades det med bilbälteslagen från 1975. Det är ett bra exempel. För då, för 40 år sedan var bilbältesanvändningen ytterst blygsam, men i dag använder över 90 procent av bilförarna bilbälte. Det här har såklart lett till betydligt lägre dödsolyckor på vägarna, men också till en förändrad norm. I Sverige använder vi bilbälte under körning, punkt. Ett annat exempel är rökförbudet på krogen 2005. Den som tar fram en cigarett och röker inomhus i Sverige betraktas 2016 med stor skepsis från omgivningen. Så var det inte för bara elva år sedan. Ändrar vi betingelserna för människors liv, då ändrar människor sina värderingar och sina normer.

De här exemplen är bra att ha i bakhuvudet när diskussionen om en samtyckeslag tar fart.

I veckan lämnade sexualbrottskommittén sitt betänkande till regeringen. Den parlamentariska utredningen, med samtliga riksdagspartier företrädda, föreslår att ett krav på samtycke vid sex ska införas. Det här är något som har kritiserats hårt från många håll. Kritiken har bland annat bestått i att sannolikheten för att lagändringarna skulle leda till att fler ställs inför rätta för sexualbrott är låg, detta då det i de flesta fall kommer att vara ord mot ord. Och så kan absolut kan vara fallet, men det är egentligen inte något att kritisera. Det finns nämligen inget självändamål med fler dömda sexualbrottslingar. Däremot finns det ett självändamål i att förändra normer, värderingar.

Det är inte okej att ha sexuellt umgänge med någon som inte vill. Alla inblandade ska vara med på umgänget. Det är den värdering som bör råda. Med en samtyckeslag blir detta tydligt.

I Sverige råder svensk lag. Det är den som är grunden för våra värderingar. Vi har alla olika åsikter och synpunkter i olika frågor, det är något sunt och helt normalt. Men vi kan inte bygga ett samhälle på godtyckliga åsikter och generella vädjanden till det sunda förnuftet. Därför måste samhället med lag byggas. Och därmed bygger vi också våra värderingar. Värderingar som är föränderliga över tid. Värderingar som kan byggas. För 37 år sedan infördes lagen mot barnaga i Sverige. Det har förändrat våra tankar om hur vi ska uppfostra våra barn. Att slå sina barn är något som vi i dag vet är såväl moraliskt fel som lagstridigt. Precis så bör vi även uppfatta sexuella handlingar utan samtycke.