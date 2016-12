Staten ska inte pressa sjuka

SR Ekot avslöjade på onsdagen att Försäkringskassan i år har skärpt sina bedömningar av läkares sjukintyg till patienter. På en period från början av året till september har cirka 14 000 intyg underkänts. Det är en fördubbling jämfört med tidigare årets motsvarande period då underkännandena var cirka 6 700.

I nya, hårdare direktiv ska Försäkringskassan, ytterst dess handläggande tjänstemän, tolka sjukintyg mer formalistiskt och underkänna allt som inte stämmer med regler, föreskrifter och krav.

Varför Försäkringskassan intar denna hårdare kontroll i sin bedömning av sjukintyg är oklar. Kanske beror det på att antalet sjukskrivningar och dess längd ökat, i alla fall för vissa grupper.

Men det är i så fall ett dåligt motiv. Bedömningarna bör ju vara samma över tid. Om fler blir sjuka måste de få ersättning vid sjukdom och staten, som har hand om denna socialförsäkring, måste ta fram pengar till det.

Utan att ha exakt statistik verkar det på Ekots reportage som att det är sjukskrivningar med psykiska diagnoser som ökat. De beror i hög grad på ett för många hårdare, krävande arbetsliv.

I många verksamheter har bemanning, särskilt av fast anställd personal, minskats till ett minimum och de som är kvar som anställda måste jobba mycket på sin arbetstid. I Sverige har mängden både övertid och obetald övertid ökat på senare år.

Om sjukskrivningarna ökat i antal och längd, till stor del beroende på ett hårdare arbetsliv, så måste det av staten tillåtas få kosta i form av de ökade sjukskrivna det medför. Staten ska inte "parera" med att genomföra instruktioner för skärpta uttolkningar av läkarintyg i syfte att hålla nere kostnaderna för sjukförsäkringen.

Just de sjukdomar som ökar, de psykiska, är i sin natur svåra att verifiera. Det finns inte den tydlighet som gäller vid exempelvis benbrott. Och det finns inga blodprov som kan ge exakta resultat.

Med sitt agerande om skärpta regler och ofta nekanden sätter staten via Försäkringskassan sjuka personer i en svår sits, både ekonomisk och gällande sitt sjukdomstillstånd.

Om staten har ont om pengar till bland annat sjukförsäkringen kan den sätta press på starka grupper i stället för svaga genom till exempel höjda skatter för dem.