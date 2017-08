Sundberg: AKB har lämnat byggnaden

Statsvetare som studerat Moderaterna har liknat partiet vid ett företag. Man väljer en ledare som fungerar som verkställande direktör. Denne har stor makt och uppslutningen bakom ledaren är stor, så länge det går bra för partiet.

Många i M ogillade delar av partiets politik när Fredrik Reinfeldt var ledare. Men de höll det för sig själva och knöt näven i byxfickan. Gamla partihöjdare som Carl Bildt och Anders Björck fick finna sig i att partiet stod för bevarad arbetsrätt och nedrustat försvar. De kunde inte annat. Partiet gjorde ju bra resultat och hamnade i regeringsställning.

Det var då, i tio års tid till 2014. Då tappade partiet 6,8 procentenheter i väljarstöd, ett nästan lika stort tapp som M gjorde i Bo Lundgrens förlustval 2002. Men partiledaren förekom krav på avgång 2014 genom att i praktiken lämna omedelbart efter valdagen.

Det hade ju plötsligt gått dåligt för M och då brukar partiet göra sig av med ledaren, vilket Yngve Holmberg 1970 och Bo Lundgren fått erfara.

Anna Kinberg Batra, "AKB", blev ny moderatledare, vald på en stämma i januari 2015. Partiet låg under hennes två första ledarår kvar runt valresultatets 23,3 procent.

Men plötsligt störtdök det. Och det var efter beskedet 19 januari om att öppna för samarbete med Sverigedemokraterna. Det kan debatteras vad partiet och ledaren kommunicerade, men det var så som väljarna uppfattade det.

Beskedet som moderatledaren gav 19 januari var rimligen hela partiets. Det och ledningen var med på nya linjen. En omsvängning hade därmed skett i Moderaternas hållning till SD. Från avståndstaganden mot SD under Reinfeldt, via att räkna bort SD i decemberöverenskommelsen under Kinberg Batras första tio månader som partiledare till att acceptera stöd för regeringsbildning och budget från 19 januari i år.

Anna Kinberg Batra sägs ha varit otydlig i sin kommunikation. Men att M intagit ny, mjukare hållning mot SD i januari uppfattades av väljarna. Många av dem lämnade då M för att gå till främst C, som numera är tydligt borgerligt särskilt i frågor som rör skatter och företag och som driver Reinfeldts "öppna era hjärtan"-linje i flyktingpolitiken. Några väljare från SD vann dock M inte tillbaka.

I mätningarna drygt ett halvår efter 19 januaribeskedet ligger M runt 16 procent och SD runt 18 och C har fördubblats till runt 12 procent. M är därmed inte längre näst största parti, vilket det varit i riksdagsvalen sedan 1979. Det är ett stort psykologiskt bakslag.

Borgerligheten uppfattar socialdemokratin som svag och ledare av en svag regering med dålig politik. Och ändå går det uruselt för M och dess allians. I det läget har frustrationen gått ut över egna partiledaren.

Den allians som leds av M och dess partiledare har sitt lägsta stöd någonsin, bara runt 35 procent räknat på de tre partier som tar sig in i riksdagen. Det låga väljarstödet för M och alliansens partier är frustrerande, eftersom borgerligheten uppfattar socialdemokratin som svag och ledare av en svag regering med dålig politik. Och ändå går det uruselt för M och dess allians.

I det läget har frustrationen gått ut över egna partiledaren. Och partikulturen i M är att göra sig av med en ledare som inte levererar utan tvärt om försvagar partiet. Enligt samstämmiga opinionsmätningar gick det inte bra för M eller dess partiledare, Anna Kinberg Batra. Hon sa på den pressträff på fredagen där hon deklarerade sin avgång att förutsättningarna föreligger inte längre för henne att leda partiet hela vägen till en ny regering.

Hon gav även en känga till de i det egna partiet när hon sa att för många moderater har ägnat sig åt ett politiskt självskadebeteende, och talat illa om Moderaterna och politiken.

Att Anna Kinberg Batra till slut valde att avgå berodde på att så pass många länsförbund ville ha val av (ny) partiledare i anslutning till partiets stämma. Men en rörelse har förstås pågått en längre tid och haft sin udd mot partiledaren.

Frågan är om det berott bara på de påstådda svårigheterna för Anna Kinberg Batra att kommunicera partiets politik och linje i bland annat regeringsfrågan till väljarna. Alltså om Moderaternas problem är mer än en person- och ledarfråga.

Det talas om att den sammangjutning av liberalism och konservatism som funnits hos Moderaterna sedan Gösta Bohmans tid nu har spruckit upp när andra frågor än de ekonomiska om skatter är mer framträdande, som sådana som rör flyktingpolitik och nationalism.

Till det hör också hur partiet ska förhålla sig till skattesänkningar när de ser ut att vara svåra att genomföra när många centrala områden i staten och välfärden snarare behöver ökade (skatte-)intäkter för att klara sina verksamheter.

Moderaterna ska om 1,5 månad välja ny partiledare. Vilka som är kandidater är oklart, även om det talas om främst Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson. Att någon utanför partiledningen stående, som Carl Bildt eller Mikael Odenberg, ska bli ny partiledare är orealistiskt. De har lämnat politiken.

Både Svantesson och Kristersson har varit med och utformat partiets nuvarande politik och hållning i bland annat regeringsfrågan. Om de ska klara ledarskapet bättre än Kinberg Batra är inte säkert eftersom förutsättningarna i stort sett är desamma, med sprickan mellan liberalism och konservatism, flyktingpolitiken som centralt ämne och regeringsfrågan med kopplingen till förhållningen till SD.