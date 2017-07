Sundberg: Det ljusnar för Hultqvist

Peter Hultqvist är sedan 15 år distriktsordförande för Socialdemokraterna i Dalarna. Fram till valet 2006 var han kommunalråd i Borlänge i några mandatperioder.

Sedan 2006 var han riksdagsman för sitt län, fram till han blev försvarsminister efter valet 2014.

Hultqvist är insatt i sitt ansvarsområde sedan innan han tillträdde sin ministerpost. För han var försvarspolitisk talesperson för Socialdemokraterna från då Håkan Juholt blev partiledare i mars 2011. Juholt hade tidigare haft den uppgiften.

Hultqvist fortsatte även i den rollen när Juholt ersattes på partiledarposten av Stefan Löfven i januari 2012.

Hultqvist är i ropet nu som den enda ministern "still standing" (fortfarande kvar) efter allianspartiernas och Sverigedemokraternas hot om misstroendevotum mot ursprungligen tre ministrar. Två av dem har nu avgått, efter statsminister Löfvens regeringsombildning på torsdagen.

De ministrar som avgick (här bortses från Gabriel Wikström, som avgick av hälsoskäl) var de två ministrarna som var närmast berörda av den havererade it-hanteringen vid den statliga myndigheten Transportstyrelsen.

Anna Johansson var den minister som var chef för det departement som Transportstyrelsen sorterar under, Näringsdepartementet.

Anders Ygeman var minister på det departement som Säkerhetspolisen, Säpo, sorterar under.

Det var Säpo som initierade den utredning som gällde säkerhetsrisker och som utvecklades till förundersökning och till slut strafföreläggande mot generaldirektören för Transportstyrelsen.

Opinionsinstitutet Novus har gjort en mätning om väljarnas syn på om Hultqvist bör fällas i en misstroendeomröstning eller inte. Mätningen publicerades på fredagen.

45 procent av Centerpartiets väljare tycker att det är rätt att Hultqvist sitter kvar som försvarsminister. Det är lika hög andel som i väljarkåren i snitt.

Bland S-väljare anser hela 83 procent att Hultqvist bör sitta kvar. Bland M-väljare är det 23 procent som anser att Hultqvist bör sitta kvar som försvarsminister.

Allan Widman är försvarspolitisk talesperson för Liberalerna. Han har i uttalande på fredagen öppnat för att misstroendevotumet mot Hultqvist kan komma att ändras, dras tillbaka, om det kommer fram relevant ny information i ärendet, exempelvis vid de förhör i konstitutionsutskottet som ska hållas då riksdagen öppnar.

Och på torsdagens kväll fanns uppgifter i medierna om att Centerpartiet ursprungligen var tveksamt till att ta med Hultqvist bland de ministrar som allianspartierna skulle rikta misstroendevotum mot.

Det räcker med att ett av L eller C drar tillbaka sitt stöd för misstroendevotum för att det ska bli verkningslöst. De fem partierna M, KD, C, L och SD, samt några "vildar", har 190 mandat. 175 krävs för att votumet ska gå igenom. Utan de 19 rösterna från L eller de 22 från C blir det inget misstroende.

Utsikterna för försvarsminister Peter Hultqvist ser ut att ljusna lite grann, trots att misstroendevotumet fortfarande hänger över honom.