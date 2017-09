Sundberg: Lågt stöd för de borgerliga

För att vara ett år före ett riksdagsval har de fyra borgerliga allianspartierna i oppositionen ett lågt väljarstöd. Det framgår av en mätning av Novus för Sveriges television som publicerades på torsdagen. I den hade 4 001 personer intervjuats mellan 7 augusti och 3 september.

Allianspartierna fick 37,6 procent. Det är lägre än de 39,4 de fick i valet 2014, som var det sämsta borgerliga valresultatet någonsin. De ligger nu under den nivån. Egentligen är det än värre för dem, eftersom ett parti, Kristdemokraterna, med 3,9 procent ligger under riksdagens spärr.

De tre allianspartier som kommer in i riksdagen har 33,7 procent i väljarstöd. Det skulle ge alliansen 126 mandat. I valet 2014 fick alliansen, med KD i riksdagen, 141 mandat.

Om KD skulle få över riksdagens spärr skulle läget ljusna något för alliansen. Men dess partier skulle även då få färre mandat än i förlustvalet 2014.

Allianspartierna skulle få svårt att argumentera för att de skulle bilda ny regering. De skulle med 126 mandat vara betydligt mindre än de rödgröna partierna, som enligt Novus resultat skulle få 155 mandat i riksdagen, bara fyra färre än i dagens riksdag.

Alliansen skulle dessutom bli beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd i omröstningar i riksdagen. Och SD skulle vara starkare än de är i dagens riksdag, med 68 mandat om Novus mätning vore valresultat. Det skulle vara 19 fler mandat än de 49 som SD erhöll i valet 2014.

SD skulle med 18,1 procent i Novus bli näst största parti i riksdagen och större än det största allianspartiet, Moderaterna, på 16,3 procent.

Riksdagens fjärde största parti skulle bli C, med 12 procent i Novus. C skulle få 45 mandat, en fördubbling jämfört med i dag. Men C skulle öka med samma antal mandat som M skulle minska: 23.

L skulle med samma väljarstöd som 2014 på 5,4 procent ligga still i mandat, eller öka med ett.

Det kommer många mätningar, men de visar på det svåra läge alliansen befinner sig i. Det är att de ligger på samma nivå som i sitt dåliga val 2014 och skulle vara beroende av stöd i omröstningar i riksdagen från ett stärkt SD.

Och två allianspartier, L och C, vill inte sätta sig i en regering som är beroende av stöd från SD. Detta särskilt inte om det krävs aktivt stöd från SD ifall alliansen blir mindre än de rödgröna, vilket är fallet i Novus mätning.

Från borgerligt håll sägs att S, regeringen och de rödgröna partierna är svaga. Men de borgerliga partierna är minst lika svaga. I alla fall så länge de inte uttalat räknar in SD som ett borgerligt parti. Indirekt gör de dock redan det, även L och C, när de exempelvis hotar med misstroendevotum mot försvarsminister Peter Hultqvist (S).