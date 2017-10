Sundberg: M ökar i väljarstöd men vore en svag regeringsbildare

Moderaterna fick en glad överraskning inför sin arbetsstämma i Örebro. Aftonbladet publicerade nämligen Inizios mätning, som visade att Ulf Kristerssons parti ökade med 2,2 procentenheter, till 18,7 procent.

Partiet blev därmed det näst största igen, efter Socialdemokraterna, efter att ha gått om ett minskande Sverigedemokraterna som noterades för 17,9 procent.

Inizio hade mätt i sju dagar i början av oktober med 5 794 tillfrågade med en webbpanel. Aftonbladet skriver att M vinner tillbaka väljare från SD. Denna mätning är också ännu en där SD tappar stöd.

I Expressen/Demoskop för en vecka sedan fick SD 15,3 procent, efter ett tapp på 2,8 procentenheter. Den mätningen var gjord under åtta dagar med sista dag 1 oktober. Det var i huvudsak innan Kristersson valts till M-ledare även om det var känt att han var på väg att bli det.

I Demoskops mätning låg M nästan still, på 17,2 procent, så positionen som näst största parti vann M i den mätningen genom att SD minskade till lägre stöd än M.

Om trenderna med ett minskande SD som är mindre än ett ökande M står sig är oklart. Fler mätningar behövs för att se om det är så. Men om det stämmer stärker Kristersson sin ställning som ledare av alliansen och dess statsministerkandidat.

Ett tag såg det ju ut som om centerpartiledaren Annie Lööf skulle kunna utmana honom, eftersom partiet fått ökat väljarstöd. Det skedde särskilt efter beskedet från M i januari om en öppnare hållning gällande relationen till SD. Efter det minskade stödet för M.

Att C ökat, på Moderaternas bekostnad, slogs fast av Scbs stora mätning i våras då C fick drygt 11 procent. I Inizios mätning på torsdagen fick C ungefär samma väljarstöd: 11,5 procent, Det är dock en minskning från förra Iniziomätningens notering för C på 12,3 procent.

Annie Lööfs parti har tappat den vind i seglen som det hade fram till i somras. Nu ligger partiets stöd still eller minskar svagt, om än på en nivå som är dubbelt så stor som valresultatet 2014 på 6,1 procent.

De väljare som Lööf fått, från M, är före detta (nya) moderater, som inte gillar den nya restriktiva linje som M intagit i migrationspolitiken samt öppnandet för SD på något sätt.

M är ju nu beredda att regera även om allianspartierna blir mindre än de rödgröna partierna i riksdagen, vilket kräver ett aktivt stöd från SD i många omröstningar om än inte i omröstningen om regeringsbildare.

Apropå väljarstöd sägs det att Centerpartiet nu är framgångsrikt med drygt 11 procent. Det är samma nivå som Ola Ullstens folkpartiregering hade som underlag från valet 1976 då den röstades fram i riksdagen för 39 år sedan, 12/10 1978.

Det skedde en vecka efter att den borgerliga regeringen ledd av Thorbjörn Fälldin (C) avgått 5/10 efter bara två års regerande. För övrigt är det exakt 38 år sedan Ullstens regering avgick 12/10 1979.

Ullstens FP hade 39 av 349 mandat i riksdagen. Bara de röstade för att partiet bildade regering. Det kan tjäna som ett pedagogiskt exempel på svensk parlamentarism som är så kallat svag i det att det räcker att parlamentet tolererar en regering. Regeringen behöver inte ha stöd av en majoritet.

Det var fler ledamöter som röstade nej än ja till Ullstenregeringens bildande, Vänsterpartiet Kommunisterna och Moderaterna. De senare ville markera att de hade velat ha en M+FP-regering. Men C och S lade ned sina röster, tolererade FP-regeringens bildande. Det är enda gången som S lagt ned rösterna för en borgerlig regeringsbildare.

De 11,1 procent Ullstens regering stödde sig på, i väljarstöd och riksdagsmandat, sågs som svagt på den tiden. Det är värt att komma ihåg när samma nivå i väljarstöd för Lööfs C nu ses som stort.

S fick i Inizio 30,1 procent efter en ökning från 28,8 i förra mätningen. Det är nästan som valresultatets 31,0 procent.

Eftersom partier som sammanlagt får 11 procent inte skulle komma in i riksdagen skulle S få fem mandat fler, 118, räknat på partierna i riksdagen.

De tre allianspartierna som kommer in i riksdagen skulle få 135 mandat, vilket vore sex färre än det de fick i valet 2014, som i sin tur var det sämsta någonsin för de borgerliga partierna.

V får 6,6 procent i Inizio vilket skulle ge 26 mandat, fem mer än i dagens riksdag. S och V får tillsammans 144 mandat, alltså mer än allianspartiernas 135. SD skulle få 70 mandat.

Man kan konstatera att utifrån Inizios siffror skulle de tre allianspartierna M, C och KD kunna bilda en alliansregering med Kristerssons hållning, om C accepterar att sätta sig i en sådan. I en statsministeromröstning skulle då fler rösta nej, 144, mot jarösterna på 135. SD skulle antagligen lägga ned sina 70 röster.

Men om C inte sätter sig i en alliansregering utan ställer sig utanför skulle en M+KD-regeringsbildning få 90 jaröster och 115 nedlagda, C och SD, och 144 nej, S och V.

Poängen är att en M-ledd regering, med bara det partiet, även KD eller alla allianspartier i riksdagen, lätt kan bildas, likt Ullstens regering 1978 så länge de rödgröna partierna inte har majoritet i riksdagen. Men i många omröstningar måste en sådan regering ha aktivt stöd från SD, jaröster.

Men i många omröstningar måste en sådan regering ha aktivt stöd från SD, jaröster i riksdagen, för att få igenom sin politik. Och i vissa omröstningar kan det räcka att SD inte röstar för M-ledda regeringens förslag så går de inte igenom.

Ytterst kan SD rösta på ett S-förslag, likt SD röstade för allianspartiernas budget hösten 2014. Då blir det regeringskris.