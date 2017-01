Trump häller socker i bensintanken

”Föreställ er en huligan som häller socker i bensintanken på en dyr och fin bil. Trump är den huliganen. Amerika är den bilen.” Så kommenterar den amerikanske skräckmästaren Stephen King politiken i sitt eget hemland just nu. Och han är inte ensam. Protesterna mot Donald Trump växer i USA och i många andra delar av världen. Helgens presidentorder om att all migration till USA stoppas under några månaders tid har utlöst kritik även bland republikaner.

Hade vi väntat oss detta kaos? Nej. Visst har vi alla förstått vad Donald Trump gick till val på för löften och hörde man hans installationstal stod det klart att här formulerades en nationalistisk politik som västvärlden knappt sett maken till sedan mellankrigstiden. Men ändå. Jag tror att många direkt chockats av vad som kommit från Vita Huset, den mäktigaste platsen i världen, den senaste veckan. Beslutet att stoppa alla inresande från sju muslimska länder tar på många sätt priset. Det är en uppenbar akt av islamofobi – men också av amerikansk nationalism, eftersom USA:s nära allierade, Saudiarabien, inte tagits med. Även under tidigare presidenter har USA varit restriktivt med att ta emot flyktingar från Mellanöstern, trots att det är USA som med invasionen 2003 av Irak som öppnade alla helvetets portar i regionen. USA tog inte mycket ansvar tidigare heller. Men när Trump nu direkt pekar ut muslimska länder i sitt dekret bidrar han på ett helt nytt sätt till att öka spänningarna i världen.

Media är nu fulla av berättelser om de vanvettiga konsekvenser Trumps beslut får. Där är den svenska hjärnforskaren, med dubbelt medborgarskap i Sverige och Iran, som inte kan åka till en planerad vetenskaplig konferens i USA. Där är irakier som arbetat för amerikansk militär men inte kan komma in i USA längre.

Så vad ska man säga? Man kan säga följande: Så går det när högerpopulistiska politiker tar makten. Kaos utbryter. Spänningarna ökar. En känsla av politikens irrationalitet infinner sig.

Jag söker tröst i följande tanke: Trumps framfart kan ganska snabbt bli en belastning för de högerpopulistiska rörelser i Europa som jublat åt att Amerika fått en högerpopulistisk president. Marine Le Pen och Geert Wilders deklarerade på ett möte för bara någon vecka sedan att en ny, ljusare era anlänt med Donald Trumps slogan Nationen först. Kanske kommer de snart att ångra sin entusiasm – av det enkla skälet att den stora majoriteten av europeiska väljare ryggar tillbaka inför vad som nu sker i USA: Så här går det när högerpopulister kommer till makten. Jag skulle tro att även en majoritet av de arbetarväljare Marine le Pen lockat till sig i Frankrike reagerar ungefär som Stephen King gjorde i sitt yttrande. Från Sverigedemokraterna har det ännu inte hörts någon tydlig kommentar om Trumps senaste utspel. De är säkert glada, men vågar de säga det högt? Förmodligen inte. De vet att de då skulle framstå som direkt underliga. Kort sagt: De väljare ur gruppen ”vanligt folk” som högerpopulister lockat till sig kan snart börja undra.

Protesterna som äger rum i USA och andra delar av världen kan dessutom bidra till att gjuta nytt liv i progressiva rörelser och partier. Jag travesterar Winston Churchill: Det kanske inte är slutet på den globala högerpopulismen vi bevittnar i och med Trumps första vecka som president. Det är kanske inte ens början på slutet.

Men det kanske är slutet på början.