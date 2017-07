Upprop: FRIGE JOURNALISTERNA, ERDOGAN!

Recep Tayyip Erdoğan. Vi vänder oss till dig eftersom vi är ytterst bekymrade över det fria ordet och de mänskliga rättigheterna i ditt land Turkiet.

I dag är det exakt ett år sedan ett kuppförsök ägde rum i EU-kandidatlandet Turkiet. Trots att kuppförsöket var av militär karaktär inledde du en häxjakt på oliktänkande och de som inte delade din världsuppfattning. Tusentals oliktänkande stämplades som förrädare, spioner och kuppmakare.

Främst sattes journalister och författare vid skampålen. Turkiet tog återigen det föga smickrande världsrekordet i antal fängslade journalister.

I två dekret meddelades att 500 turkiska och kurdiska institutioner och medier hade stängts. Dessutom beslagtog den turkiska staten alla tillgångar på alla dessa institutioner. Efter kuppförsöket har minst 100 000 offentliganställda godtyckligt förlorat sina arbeten, uppger Amnesty International i den färska rapporten No end in sight. Purged public sector workers denied a future in Turkey.

Du såg till att de avskedade anklagades för att ha kopplingar till predikanten Fethullah Gülen som bor i Pennsylvania, USA.

Omkring 47 000 personer har fängslats i samband med Gülenutredningen. Du uppgav själv nyligen att 177 journalister sitter i era fängelser.

En av dem som har drabbats av din vrede är den 73-årige svensk-turkiske journalisten Sahin Alpay, som hela sitt liv bekämpat den turkiska militärens inblandning i politiken. Han har dömts till tre livstidsdomar för att ha planerat och deltagit i militärkuppförsöket 15 juli.

Yttrande- och pressfriheten har i praktiken avskaffats. Din regim kontrollerar 95 procent av alla medier.Situationen för våra kollegor oroar oss väldigt mycket.

Därför uppmanar vi dig, president Recep Tayyip Erdoðan,att omedelbart frige samtliga yttrandefrihetsfångar, inte minst våra journalistkollegor.

Dessutom uppmanar vi dig och din regim att lämna tillbaka alla egendomar som, på din order, har beslagtagits från medieinstitutioner – och att åter börja tillåta det fria ordet i Turkiet.Det är den enda vägen mot ett mänskligt samhälle där alla har samma värde och möjligheter.

Axel Andén chefredaktör Medievärlden

Kurdo Baksi chefredaktör för Svartvitt

Anna Benker chefredaktör och ansvarig utgivare Västerbottens Folkblad

Anders Q Björkman biträdande kulturchef Svenska Dagbladet

Carl-Johan Bergman chefredaktör och ansvarig utgivare Dalarnas Tidningar

Gunnar Svensson chefredaktör Sydöstran

Patricia Svensson onlinechef och stf ansvarig utgivare Hallpressen

Mikael Rothsten Nya Wermlands-Tidningen