Utan Kristdemokraterna försvagas borgarna

I helgen kom Sifo med en mätning av väljarnas partisympatier i oktober. Den visar att de fyra borgerliga partierna med 41,5 procent har högre väljarstöd än de tre rödgröna partierna.

Men om man tar med det faktum att Kristdemokraterna, på 2,8 procent, hamnar under spärren till riksdagen är de rödgröna partierna större än de tre borgerliga partier som kommer in där. Det är med minsta möjliga marginal, en tiondels procentenhet. Resultatet blir 38,8 procent för S, MP och V mot 38,7 för M, C och L.

Naturligtvis gör felmarginaler i mätningen att det inte går att påstå att trion till vänster skulle bli större i riksdagen än trion till höger. Men vi kan utgå från den tanken här av pedagogiska skäl.

I mandat skulle de tre rödgröna partierna få 144 enligt Sifo. Det vore 15 färre än i dagens riksdag. Allianspartierna skulle få 143 mandat, vilket vore två fler än de fick efter valet 2014. SD skulle få 62 mandat, vilket skulle vara 13 fler än i valresultatet 2014.

Trots nästan oförändrat valresultat i mandat skulle allianspartierna, enligt vad de sagt, rösta nej till Stefan Löfven (S) som fortsatt regeringschef. Det skulle även SD göra. Löfven skulle få avgå och leda en expeditionsministär medan en talmansrunda sker. Vad som kommer ut ur den är oklart.

Eftersom alliansen är mindre än de rödgröna i riksdagen kan inte L sätta sig i en alliansregering, eftersom den skulle bli beroende av aktivt stöd från SD för att vinna omröstningar.

L och C skulle bli tvungna att ta ställning till vem de ska låta regera och om de vill delta i en blocköverskridande regering med S.

Enda tänkbara borgerliga minoritetsregeringen är en med bara M på 93 mandat. Den skulle ha C (30 mandat), L (20) och SD (62) på totalt 112 mandat som underlag utöver M, alltså sammanlagt 205 mandat.

SD har ju sagt att de bara släpper fram en regering som för Moderaternas nya restriktiva migrationspolitik. Det gör att C inte kan sitta i regeringen.

Läget skulle bli som i Danmark. En borgerlig regering med bara det stora traditionella borgerliga partiet, som har stöd från små borgerliga partier och partiet som liknar SD, Dansk Folkeparti.

Andra former av regeringsalternativ inbegriper S. Ett är att L och C och kanske M släpper fram en minoritetsregering med S (utan MP) mot att den utlovar att i hög grad förankra sin regeringspolitik med de borgerliga partierna.

Ett annat alternativ är en bred regering mellan S och hela alliansen i riksdagen. Det vill L, men S vill ogärna det. Och S vill inte heller ha en regering med S och M.

S vill helst regera ensamma och träffa uppgörelser med L och C och delvis MP (på 18 mandat enligt Sifo).

Visserligen räcker det inte till majoritet. Men genom att oppositionen skulle splittras på V till vänster med 30 mandat i detta fall och M samt SD till höger på totalt 155 mandat skulle S, L, C och MP utgöra största grupperingen med 164 mandat, enligt Sifo. Men L och C vill inte det. De vill ha en M+L+C+S-regering i så fall, vilket inte S vill.

Dessa resonemang om regeringsalternativ vid olika valutgångar visar bland annat att de borgerliga partiernas sits försämras om KD inte tar sig in i riksdagen.

Dessa resonemang om regeringsalternativ vid olika valutgångar visar bland annat att de borgerliga partiernas sits försämras om KD inte tar sig in i riksdagen.

Feministiskt initiativ, Fi, fick 2,1 procent i Sifo, och är inte så mycket mindre än vad KD på 2,8 är.

Kommer Fi in i riksdagen försämras läget för de borgerliga partierna också, särskilt om det sker och KD inte kommer in.