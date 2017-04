Wennberg: "Det ska ju hanteras praktiskt också"

När Margot Wallström under söndagen talade till den Socialdemokratiska kongressen fick hon sin första applåd efter att ha lyft alla de insatser som gjordes under fredagen i Stockholm för att hantera det nationella trauma vi drabbades av och alla de människor som öppnade sin dörr för främlingar.

Margot Wallström fångade i sitt tal till kongressen väl den pragmatiskt lagda socialdemokrati som samlats i Göteborg. "Får vi inte mötas, så bygger vi Folkets hus", "Om fascism och nazism griper kring sig, så samlar SSU pengar till en kursgård och välkomnar krigsflyktingen Willy Brandt till Bommersvik" "Och om en lastbil kapas i ett försök att underminera vår demokrati, så svarar vi socialdemokrater med att behandla 1985 motioner som planerat."

Socialdemokraterna är reformister, inte revolutionärer. Under de senaste åren har man dock mer än något annat blivit pragmatiker, anförda av en partiordförande vars främsta politiska förmåga är hans vilja att kompromissa.

Det betyder dock inte att det inte finns motsättningar inom Socialdemokraterna. Det gör det. Motsättningar finns i sakpolitiska frågor, men under innevarande mandatperiod har de snart sagt raderats från det offentliga och motsättningarna är inte heller lika stora som de hade kunnat vara.

Under söndagsmorgonens presskonferens talade Thomas Eneroth exempelvis om att frågan om kärnkraft, som i vanliga fall genererar diskussioner under partikongresser och som det också finns stora motsättningar rörande inom partiet, över huvud taget inte hade blivit föremål för debatt under samtalen om klimatpolitiken.

Det säger något om tillståndet i partiet och kompromissernas lugnande effekt på partiet. På området migration hade nya skrivningar formulerats under lördagskvällen som i det närmsta innebär att socialdemokraterna med hänvisning till EU frånsäger sig sitt eget ansvar för den svenska migrationspolitiken och kan kvarstå vid den restriktiva linje med bland annat de temporära uppehållstillstånden som norm som infördes i flyktingkrisens efterdyningar.

Socialdemokrater är en beskedlig sorts politisk varelse, mer så nu än på mycket länge vad det verkar.

Varför är lugnet inom partiet så stort just nu? En förklaring är förmodligen att Socialdemokrater runt om i landet inte vill äventyra partiets redan bräckliga position i opinionen genom interna stridigheter och uppslitande offentliga konflikter i sakpolitiska frågor.

En annan är att Stefan Löfven, som beskrivs som en inom partiet mycket synlig partiordförande, är en ordförande Socialdemokraterna faktiskt kunnat samlas kring och inte vill underminera.

En av de socialdemokrater jag talar med tror dock också att det handlar om att man inom partiet just nu i delar har svårt att skilja på partiarbete och regeringsarbete. Det resulterar i ett pragmatiskt förhållningssätt till det egna idéarbetet som ger litet utrymme för politiska ambitioner och tankar utöver vad som i dagens parlamentariska läge bedöms vara genomförbart.

Konstaterandet "Det ska ju hanteras praktiskt också" blir därmed vägledande även i idéarbetet. En analys av partiet som förmodligen bär på viss sanning.

Bland Socialdemokrater finns trots det också en stor önskan att välja ut en stridsfråga och driva den till sin spets. Den frågan lär i så fall bli vinsterna i välfärden. Frågan är ideologiskt tydlig, man har väljarna med sig och krav på sig från bland annat Kommunal att vidga vinststoppet från skolan till omsorgen.

Och vad viktigare är; Socialdemokraterna behöver en strid med bara ett år kvar till valet. Kompromisser, pragmatism och intern sämja må vara behagligare för partiarbetare än politisk strid.

Men Socialdemokraternas valresultat kommer vara direkt avhängigt av huruvida man förmår ta strid på ett område som tydligt definierar partiet mot dess motståndare och dessutom ger tyngd åt projektet att försvara och bygga ut den svenska samhällsmodellen.

De rörelser och politiker som nått framgång politiskt på den internationella arenan under senare år är trots allt de med en tydligt definierad agenda som samlat människor runt dem. Bernie Sanders varandes ett av exemplen.