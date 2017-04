Han säger att det senaste halvåret varit politiskt, så rullar nya låten ut genom TV, "Where is the Revolution...".

Så här i backspegeln kan man fundera över varför den inte kommit för länge sen.

Jag minns när en ombudsman på Brunnsvik meddelade att vi skulle sikta in oss på tjänstemannaklassen eftersom arbetarna i framtiden skulle bli färre och därmed minska som väljarbas.

Sedan präglades 1980-, 90- och 00-talen av en gigantisk glidning högerut. Värdegrunder som Solidaritet och jämlikhet suddades ut.

Vi fick en underbar natt med den borgerliga regeringen och skatteomläggning, en finansminister som avreglerade det mesta för marknadens bästa och till nackdel för löntagarna.

Vi fick stat och kommun som började leka affär, sälja ut och köpa upp utländska motsvarigheter.

Så här i efterhand kan jag och många mig konstatera, att om Du lämnar ditt hjärta eller rättare sagt det Du tror på och försöker sälja något för att maximera röster eller egennytta så kommer Du att slå i väggen och det med ett satans brak.

Och vad händer när det sker? Ja, inte är det så att Du varit otydlig i att föra ut din politik.Det är helt enkelt så att väljarna inte känner igen sig och lämnar för andra partier.

Samtidigt som frustrationen växer över att ett samhällsbärande parti som Socialdemokraterna inte längre svarar på de mest grundläggande frågorna som i grunden handlar om solidaritet och jämlikhet.

I Borlänge har vi mer än två tusen fattiga barn, hemlösheten duckar politiken för och de vårdanställda används som kanonmat inom kommunen.

Missnöjet hos vårdbiträdena har sedan länge jäst över och på grund av den eländiga arbetsmiljön så är sjuklönekostnaderna enorma.

Ändå är tystnaden öronbedövande från politiken. Den struntar helt enkelt i att formulera svaren på de frågor sombarnen i skolan, vårdbiträdena och många Borlängebor har. Vi är många som är besvikna, frustrerade och faktiskt förbannade.

Kanske leder vårt nyvaknade politiska intresse, alla diskussioner om vad som borde göras, till en rörelse som får politiken att förnyas i grunden. För så här kan vi väl inte ha det?

Därför fruktar jag att svaret på "Where is the revolution" blir något som ingen av oss vill ha efter valet om ett år. Ett Sverigedemokraterna som är största parti i Borlänge.

Det värsta är att vi sett det komma länge. Det startades av socialdemokratin själv när de lämnade grundfundamenten, solidaritet och jämlikhet. Därmed lämnades kanterna fria för missnöjet att växa fritt samtidigt som partiet i blindo sökte sig nya jaktmarker.

Samtidigt ser jag ett uppvaknande som är så mycket mer än hatsajter och SD.

Kanske är han något på spåret, sångaren i Depeche Mode.

