Blåsta på superduell i SM – både Halfvarsson och Olsson strukna från söndagens startlista: "Glömde meddela"

Det är Stockviks Johan Olsson och Sågmyras Calle Halfvarsson som inte kommer till start i skiathlon, som avslutar SM-veckan i Söderhamn.

På förhand var det tänkt att det skulle bli något av publikens söndagsgodis då storstjärnorna ställde upp i skiathlon, men så blev det inte.

– Det såg ut som ett fantastiskt lopp. Nu blir det ett bra lopp i stället, men det är klart vi saknar dem, säger SVT:s expert Anders Blomquist.

De stod med på anmälningslistorna sent under lördagskvällen, men under söndagsmorgonen twittrade kommentatorn Jacob Hård ut att det berodde på att klubbarna glömt att meddela deras frånvaro.

Johan Olsson har missat hela veckan efter att ha varit sjuk efter tremilen i Falun förra helgen.