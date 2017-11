Efter framgångarna i Gällivare – här är den svenska truppen till världscuppremiären i längdskidor

Till helgen är det dags för världscuppremiär i finska Ruka för längdskidåkarna.

Efter helgens tävlingar i Gällivare fick förbundskaptenen Rikard Grip flera positiva besked, men också ett par negativa.

Emil Jönsson meddelade under lördagen att han inte kommer ställa upp i helgens världscup då han inte kände sig i form.

Ebba Andersson har även hon tvingats lämna återbud på grund av en överbelastningsskada i ena knäet, och tränar nu för att komma tillbaka till tävlingsform.

– Vi kommer att få se ett taggat gäng som kommer sälja sig dyrt i Ruka. Vi har haft en bra sommar och höst och har nu även avverkat Sverigepremiären i Gällivare med många bra prestationer. Det visar att vi är i bra fas inför året, säger Grip i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi har haft många positiva upplevelser i Ruka. På minitouren för två år sedan slogs två av våra tjejer om pallplatser i totalen. Förra året lämnade vi Ruka med den gula ledarvästen i både dam- och herrklassen. Även i år känns det som att vi åker dit med ett spännande lag.

Damer

Anna Dyvik, IFK Mora SK, Hanna Falk, Ulricehamns IF, Anna Haag, Anna&Emil sportklubb, Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Charlotte Kalla, Piteå elit, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Maria Nordström, Ulricehamns IF, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Jonna Sundling, IFK Umeå, Linn Sömskar, IFK Umeå.

HerrarJens Burman, Åsarna IK, Gustav Eriksson, IFK Mora SK, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Marcus Hellner, Gellivare skidallians, Teodor Peterson, IFK Umeå, Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Viktor Thorn, Ulricehamns IF, Karl Johan Westberg, Borås SK.

