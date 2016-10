Mora-Nisse-stipendiet till Jenny Solin och Viktor Thorn

Mora-Nisses jubileumsfond instiftades i samband med Mora-Nisses 65-årsdag 1982 och fonden har till syfte att stödja unga svenska skidtalanger i åldrarna 17–20 år.

Styrelsen för jubileumsfonden består av Marianne Karlsson-Eriksson, Åsa Mattsson och Tommy Höglund, och då här lyder motiveringarna för 2016 års stipendiater:

Styrelsen för Mora-Nisses Jubileumsfond har utsett Jenny Solin, Sollefteå och Viktor Thorn, Ulricehamns IF till mottagare av Mora-Nisse stipendium för år 2016. De får 11000 kronor vardera i stipendium för sin fortsatta satsning mot elitkarriär inom längdskidåkningen.

Jenny Solin, Sollefteå Skidor IF:

”Trots en lång motbacke med sjukdomar och noll tävlingar innan jul så tog hon sig över krönet med ett glatt humör och självtillit.

Vid junior-VM i Rumänien levererade hon brons i den individuella sprinten och förde Sverige till guld i stafetten efter en rasande spurtduell med Norge.

Jenny Solin, Sollefteå Skidor IF är tjejen med en tävlingsinstinkt utöver det vanliga och med en positiv grundinställning till idrotten som i många avseenden tangerar den Mora-Nisse hade under sin skidkarriär. Att vara en förebild i med och motgång.”

Grattis till stipendiet och lycka till i framtiden!

Viktor Thorn, Ulricehamns IF:

”Tålamod och hårt arbete är ledorden i hans strävan mot att nå de stora mästerskapen och konkurrera om OS- och VM-medaljer.

Förmågan är redan omtalad efter en rad uppmärksammade lopp. Inte minst SM-silvret i skiathlon i Piteå där mästaren Marcus Hellner fick gräva djupt i källaren för att hålla undan för den orädda och utmanande Ulricehamns-åkaren.

Viktor Thorn är utan tvekan en framtidens man i längdlandslaget, en strålande ambassadör för vår sport och med ett hjärta som klappar varmt för skidor.”

Genom åren har följande skidjuniorer belönats med stipendiet:

1989: Håkan Nordbäck, IFK Mora, Anders Nordanbro, Hulåns IF, Tony Forsman, Kvarnsvedens GOIF, Cathrine Engman, Timrå SOK1990: John Wikman, Borås GIF1991: Mathias Fredriksson, Häggenås SK1992: Karin Säterkvist, Falu IK1993: Thobias Fredriksson, Häggenås SK1994: Marika Engström, IFK Mora SK1995: Isabell Andersson, IFK Mora SK1996: Sandra Gerhardsson, Borås GIF, Fredrik Östberg, Norbergs SK1997: Lotta Ekberg, IFK Mora SK1998: Anna-Karin Strömstedt, Vansbro AIK, Jenny Olsson, Fagersta Södra IK1999: Lina Andersson, Malmbergets AIF, Mattias Almgren, IFK Mora SK2000: Mariana Handler, Åsarna IK2001: Johan Höök, Åsarna IK2002: Maria Rydqvist, Stockviks SF2003: Julia Limby, IFK Mora SK2004: Ida Ingemarsdotter, Myssjö Ovikens IF2005: Eva Svensson, IFK Mora SK/OK2006: Charlotte Kalla, IFK Tärendö2007: Adam Johansson, IK Jarl2008: Calle Halfvarsson, IFK Mora SK2009: Lisa Larsen, Sundbybergs IK2010: Hanna (Brodin) Erikson, Falun-Borlänge SK2011: Daniel Svensson, IFK Mora SK, Maria Nordström, Gävle Skidkamrater, Gustav Eriksson, IK Jarl Rättvik2012: Stina Nilsson, IFK Mora SK, Julia Jansson, Sollefteå SK2013: Julia Svan, Vansbro AIK, Rasmus Hörnfeldt, Östersunds SK2014: Jonna Sundling, IFK Umeå, Jens Burman, Åsarna IK2015: Ebba Andersson, Sollefteå Skidor IF, Oskar Svensson, Falun Borlänge SK2016: Jenny Solin, Sollefteå Skidor IF, Viktor Thorn, Ulricehamns IF