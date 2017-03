Resultaten: Så långt efter eliten var de motionerande dalaåkarna

Resultatlistan innehåller åkare som tävlar för en dalaklubb samt åkare som bor i Dalarna och tävlar för en klubb från annat län. Med reservation för eventuella fel.

1) John Kristian Dahl, Norge 3.57.18

2) Andreas Nygaard, Norge 3.57.18

3) Stian Hoelgaard, Norge 3.57.18

4) Markus Ottosson, Skellefteå 3.57.18

5) Tord Asle Gjerdalen, Norge 3.57.19

6) Ilja Tjernousov, Ryssland 3.57.20

7) Anders Aukland, Norge 3.57.20

8) Jens Eriksson, Dala-Floda 3.57.22

9) Petr Novak, Tjeckien 3.57.25

10) Oskar Kardin, Östersund 3.57.26

11) Fredrik Byström, Orsa 3.57.35

12) Joar Andreas Thele, Norge 3.57.36

13) Bob Impola, Bore 3.57.36

14) Öyvind Moen Fjeld, Norge 3.57.36

15) Markus Jönsson, Tranemo 3.57.39

16) Petter Eliassen, Norge 3.59.03

17) Johan Lövgren, Vännäs 3.59.03

18) Kjetil Hagtvedt Dammen, Norge 3.59.15

19) Jörgen Brink, Delsbo 3.59.48

20) Brian McKeever, Kanada 3.59.49

Övriga dalaåkare

30) Andreas Holmberg, Mora 4.01.14

47) Robert Eriksson, Björkfors 4.05.51

50) Rikard Tynell, Grycksbo 4.07.10

55) Kalle Gräfnings, Karlslund 4.10.04

77) Oscar Bergström, Mora 4.16.10

85) Jonathan Hedbys, Nusnäs 4.17.45

91) Daniel Södersten, Orsa 4.18.39

94) Stefan Sunnerberg, Ringen 4.18.48

104) Adam Steén, Axa 4.19.38

107) Anton Enberg, Falun Borlänge 4.19.57

109) Thomas Strid, Mora 4.20.00

115) Michael Boberg, Älvdalen 4.20.25

128) Fredrik Sätter, Grycksbo 4.21.57

143) Krång Mikael Sandgren, Mora 4.23.46

151) David Frisk, Mora 4.24.25

159) Anders Solin, Mora 4.25.16

167) Jonatan Steén, Falun Borlänge 4.26.05

182) Jonas Böhlmark, Nacka Värmdö 4.28.06

186) Niklas Jonasson, Mora 4.28.18

236) Ronny Wedin, Norberg 4.33.26

249) Tobias Köpman, Mora 4.34.48

252) Tomas Löfgren, Stora Tuna 4.35.16

258) Christofer Stevenson, Team Ormsalva 4.35.29

271) Oskar Sandberg, Säter 4.36.51

280) Joacim Lindstedt, Falun 4.37.40

291) Pontus Carlsson, Sundborn 4.39.03

296) Mathias Myrén, Alehof 4.39.15

306) Nicklas Big Johansson, Rembo 4.39.56

310) Anders Böhlmark, Mora 4.40.03

311) Oskar Lundqvist, Nybro 4.40.06

346) Martin Bratt, Mora 4.43.36

393) Lars Åkerman, Älvdalen 4.47.05

397) Peter Zetterström, Brovallen 4.47.25

412) Daniel Palm, Älvdalen 4.48.12

465) Emil Meijer, Mora 4.50.36

469) Peter Mattsson, Brudpiga 4.50.40

475) Johan Gustafsson, Mora 4.51.05

477) Joakim Persson, Rhen 4.51.16

478) Adam Ekstedt, Team Skåne 4.51.23

494) Christoffer Grudd, Perbellum 4.52.14

523) Jacob Westling, Grycksbo 4.53.35

559) Martin-Thure Ekberg, Borensberg 4.55.16

570) Ludvig Enqvist, Siljansnäs 4.55.46

586) Erik Marius Nygaard, Mora 4.56.33

591) Jan Sarenmark, Brudpiga 4.56.48

597) Anders Allard Lindström, Sundborn 4.56.59

600) Ted Hagansbo, Axa 4.57.09

614) Niclas Eklöw, Sundbyberg 4.58.06

655) Mikael Lindberg, Domnarvet 4.59.19

657) Erik Bergman, Mora 4.59.30

702) Jan Willman, Vansbro 5.00.34

707) Björn Eriksson Norberg, Kvarnsveden 5.00.41

732) Andreas Thuresson, Lima 5.02.07

733) Erik Strand, Clas Ohlson 5.02.10

777) Niklas Hedin, Norrbärke 5.03.36

797) David Jonsson, Malung 5.04.25

810) Nils Svensson, Axa 5.04.53

833) Daniel Asplund, Sunnansjö 5.05.47

890) Johan Lehtinen, Säter 5.08.21

892) Ola Andersson, Domnarvet 5.08.23

911) Morgan Åkesson, Stora Skedvi 5.08.41

918) Niklas Björklund, Norrbärke 5.08.52

926) Mats Nilsson, Dala-Järna 5.09.08

935) Erik Larsson, Domnarvet 5.09.32

941) Austin Huneck, Tvärred 5.09.48

954) Dan Eriksson, Älvdalen 5.10.22

958) Johan Falk, Domnarvet 5.10.31961) Jonas Bohlin, Bjursås 5.10.44

981) Victor Johansson, Korsnäs 5.11.21

1000) Didrik Hall, Nyköping 5.12.02

1009) Per-Ove Torstensson, Dala XC 5.12.21

1038) Daniel Jonsson, Rembo 5.13.59

1048) Mikael Vesterlund, Strängnäs 5.14.19

1052) Jacob Matses, Dala-Järna 5.14.33

1103) John Junker, Norrbärke 5.15.53

1117) Atle Berglund Ager, Studentidrott Luleå 5.16.08

1126) Johan Hansson, Lima 5.16.28

1127) Christian Beck, Sågmyra 5.16.30

1138) Patrik Kvarnström, Brovallen 5.16.57

1166) Martin Eriksson, Lima 5.18.07

1196) Hans Daniels, Malung 5.18.58

1200) Anders Grånäs, Dalarnas Försäkringsbolag 5.19.00

1206) Täpp Erik Dahlström, Jarl Rättvik 5.19.08

1230) Mats Löfgren, Rembo 5.19.39

1245) Lars-Olof Jönsson, Malung 5.20.04

1248) John Andersson Gull, Karl Hedin 5.20.06

1253) Fredrik Johansson, Norrbärke 5.20.18

1273) John Elofsson, Brovallen 5.20.47

1308) Patrik Hedlund, ABB Ludvika 5.21.55

1312) Stefan Andersson, Källbotten 5.22.01

1320) Urban Hallberg, Strängnäs-Malmby 5.22.06

1323) Tobias Krümmling, Axa 5.22.18

1331) Henrik Nyström, Avesta 5.22.33

1335) Alexander Jansa, Sunnansjö 5.22.35

1348) Anders Hedman, Skanska 5.22.51

1350) Björn Persson, Orsa 5.22.57

1353) Magnus Hult, Norrbärke 5.23.07

1392) Anders Grop, Siljansnäs 5.24.16

1418) Ulf Edsfors, Mora 5.24.52

1434) Bengt Alfjorden, Mora 5.25.11

1437) Johan Eriksson, ABB Ludvika 5.25.13

1450) Björn Eriksson, Axa 5.25.25

1483) Simon Bjurén, Sågmyra 5.26.08

1650) Mikael Hellsten, Dala XC 5.31.47

1689) Anders Stenström, Källbotten 5.32.44

1693) Per Nordahl, Domnarvet 5.32.57

1701) Tomas Johansson, Team Ormsalva 5.33.09

1712) Mikael Sandzelius, Älvdalen 5.33.19

1735) Jonas Vikström, Mora 5.34.05

1757) Kjell Bergqvist, Säter 5.34.42

1775) Erik Danielsson, Sveaskog 5.35.06

1795) Per Sundholm, Mora 5.35.30

1797) Mattias Waller, Axa 5.35.33

1798) Berra Berggren, Falun 5.35.34

1801) Fredrik Oscarsson, Rembo 5.35.37

1806) Gustaf Altin, Dala-Järna 5.35.411831) Lars Olsson, Särna 5.36.121870) Thomas Ekhammer, Korsnäs 5.37.171884) Daniel Udd, Venjan 5.37.361919) Elias Eriksson, Leksand 5.38.251920) Daniel Westerlund, Rembo 5.38.311929) Stefan Tansbo, Bjursås 5.39.011997) Andreas Hedström, Falun 5.40.512008) Björn Daniels, Orsa 5.41.002019) Mattias Åhman, Grängesberg 5.41.122027) Stefan Olofsson, Sunnansjö 5.41.172029) Ola Andersson, Grycksbo 5.41.212045) Daniel Larson, Dala XC 5.41.462070) Johan Lindström, Dala-Järna 5.42.102088) Johan Stens, Kvarnsveden 5.42.512089) Lennart Nilsson, Jarl Rättvik 5.42.532094) Staffan Berggren, Axa 5.43.022096) Lars Friberg, Brovallen 5.43.032099) Emil Gabrils, Team Ormsalva 5.43.132120) Peter Ström, Karl Hedin 5.43.412128) Hans Jaxgård, Stora Tuna 5.43.472129) Per-Olof Persson, Norrbärke 5.43.482131) Magnus Boberg, Brandkåren 5.43.492174) Gert Nestler, Mora 5.44.552178) Hampus Lundell, Falun Borlänge 5.45.032193) Patrik Clasén, Sälen 5.45.152201) Jakob Börjesson, Lima 5.45.202202) Erik Liss, Falun 5.45.212215) Anders Ersbjörs, Vansbro 5.46.002221) Stefan Gustafsson, Jarl Rättvik 5.46.142231) Peter Amundsson, Axa 5.46.262232) Joakim Lundgren, Axa 5.46.272252) Pierre Ahlström, Brovallen 5.46.532261) Peter Hammarbäck, Siljansnäs 5.47.022321) Erik Alm, Axa 5.48.422334) Bengt Andersson, FM Mattsson 5.49.012342) Anders Ställberg, Grängesberg 5.49.112350) Johan Gunnars, Mora 5.49.212377) Andreas Nordström, Team Ormsalva 5.50.002400) Svante Wedman, Dala XC 5.50.352432) Björn Jonsson, Orsa 5.51.142448) Lars Ericson, Malung 5.51.522450) Elis Cedergren, Trafikverket 5.51.552472) Erik Halvarsson, Axa 5.52.172480) John Stenberg, Främmestad 5.52.262495) Peter Cedergren, ÅF 5.52.442515) Richard Hallin, Mora 5.53.032517) Gustaf Jacobson, Mora 5.53.082536) Erik Islén, Falun 5.53.302547) David Unnersjö-Jess, Svärdsjö 5.53.542553) Kenneth Lindkvist, FM Mattsson 5.53.562557) Nils Ullberg, Dala XC 5.54.012567) Pär-Erik Hedman, Brudpiga 5.54.162599) Rolf Lindgren, Brovallen 5.54.542615) André Nesset, Särna 5.55.162621) Jan Skarner, Clas Ohlson 5.55.252627) Allan Einarsson, Malung 5.55.352639) Casper Wakefield, Leksand 5.55.512643) Petter Öhman, Korsnäs 5.55.532644) Samuel Rydberg, Norberg 5.55.552656) Erik Björklund, Bjursås 5.55.592680) Tomas Almqvist, Särna 5.56.442681) Clas Björling, Mockfjärd 5.56.442687) Micke Larsson, Malung 5.56.552692) Fredrik Carlsson, Falun 5.57.052701) Johan Bäck, Dala XC 5.57.292770) Lewi Köppler, Skogis 5.59.372777) Anders Björkman, Jarl Rättvik 5.59.512858) Anders Lindberg, Nyhammar 6.01.262860) Niklas Andersson, Brovallen 6.01.302878) Karl-Erik Ellström, Nyhammar 6.02.012898) Markus Jan-Ers, Rembo 6.02.332910) Pär Hedström, Brudpiga 6.02.522924) Andreas Nilsson, Stora Tuna 6.03.162943) Andreas Rylander, Mora 6.03.472947) Axel Lundvall, Bjursås 6.03.502979) Fredrik Jakobsson, Brudpiga 6.04.243008) Oskar Syrjä, Korsnäs 6.05.023036) Jonas Haga, Sunnansjö 6.05.523042) Anders Westin, Myssjö-Oviken 6.06.003051) Johannes Villamo, Mora 6.06.133084) Rikard Larsson, Hudiksvall 6.06.593093) Rickard Lyko, Dala-Järna 6.07.273124) Mats Pettersson, Dala-Floda 6.07.573135) Henrik Karlsson Nääs, Sockertoppen 6.08.183144) Per-Olof Olsson, Mora 6.08.323157) Anders Bröderman, Grycksbo 6.08.493159) Jan Magnusson, Mora 6.08.523193) Andreas Elofsson, Bjursås 6.09.363201) Peter Nykvist, Mora 6.09.503224) Lars-Åke Dickfors, Brovallen 6.10.483233) Jan Fernö, Rembo 6.10.533245) Erik Lidegran, Mora 6.11.093247) Tomas Andersson, Sälen 6.11.163250) Anders Jansson, Grycksbo 6.11.193252) Magnus Granlund, FM Mattsson 6.11.253253) Niclas Ottosson, Falun 6.11.253300) Hans Johansson, Axa 6.12.313337) Lars Ek, Brovallen 6.13.153355) Jonas Larsson, Malung 6.13.413357) Kalle Widlert, Venjan 6.13.433358) Erik Romson, Mora 6.13.443361) Johan Andersson, Axa 6.13.463381) Isak Lisspers, Mora 6.14.093390) Johan Adolfsson, Färjestaden 6.14.253392) Erik Stenman, Dala XC 6.14.303445) Håkan Persson, Mora 6.15.523451) Patrik Larsson, Vansbro 6.15.583453) Kim Andersson, Källbotten 6.16.013475) Christoffer Lindberget, Älvdalen 6.16.433498) Mattias Rytterkull, Sälen 6.17.033499) Håkan Jarskog, Orsa 6.17.033513) Jimmy Skogström, Mora 6.17.243539) David Klint, Orsa 6.17.503549) Tony Adeklint, Bjursås 6.18.093555) Per-Lennart Olsson, Lima 6.18.223559) Ralf Eliasson, Mora 6.18.273566) Henrik Edholm, Järfälla 6.18.393572) Marcus Stenberg, Idre 6.18.493589) Fredrik Lundell, Norrbärke 6.19.093603) Bo Fredriksson, Sundborn 6.19.283606) Jan Mårts, Vasaloppsklubben Hedemora 6.19.293609) Peo Olans, Borlänge 6.19.333616) Håkan Syrjä, Korsnäs 6.19.473622) Gustav Bengtsson, Axa 6.19.573635) Nils-Erik Björkbacka, Domnarvet 6.20.233645) Bengt Nääs, Axa 6.20.473652) Christian Tennstedt, Orsa 6.20.573655) Mattias Palmestål, Stora Skedvi 6.21.003660) Mikael Hjalmarsson, Falun 6.21.083698) Stefan Söderholm, Dala XC 6.22.303701) Stefan Kjellström, Mora 6.22.343718) Oscar Cederlöf, Stora Skedvi 6.22.433726) Anders Börjefors, Orsa 6.22.533739) Jonas Ekeberg, Avesta 6.23.043745) Nicklas Bergkvist, Dala XC 6.23.073764) Johan Nyberg, Dala-Järna 6.23.273768) Ralph Blommé, Källbotten 6.23.393793) Mathias Bengtsson, Gagnef 6.24.223798) Niklas Brömses, Peab 6.24.263816) Erik Wallin, Sveg 6.25.123828) Hampus Larsson, Team Ormsalva 6.25.303829) Johan Breili, Axa 6.25.323857) Johan Farth, Axa 6.26.223873) Bernhard Döbereiner, Korpilombolo 6.26.423907) Hampus Monlars, Orsa 6.27.193965) Maximilian Schattauer, Älvdalen 6.29.183967) Rolf Klemets, FM Mattsson 6.29.193988) David Nilsson, Kvarnsveden 6.29.443992) Stefan Ax, ABB Ludvika 6.29.483998) Marko Säävälä, Norrbärke 6.29.584052) Pär Johansson, Domnarvet 6.31.404054) Stefan Dalby, Korsnäs 6.31.434063) Ove Johansson, NCC 6.31.504078) Jonas Holfve, Brudpiga 6.32.044102) Johan Olsson, ABB Ludvika 6.32.494114) Joakim Engström, Nusnäs 6.33.034119) Hans Lindberg, Mora 6.33.084122) Mats Eriksson, Kvarnsveden 6.33.174128) Thomas Andersson, Näs 6.33.264161) Mattias Thång, Lima 6.34.234226) Lars Nordvall, Domnarvet 6.36.004259) Mats Rapp, Leksand 6.36.504260) Anders Stunis, Perbellum 6.36.504265) Leif Hedberg, Dellner 6.36.544278) Andreas Johansson, Brudpiga 6.37.234280) Lars Eriksson, Siljansnäs 6.37.244281) Patrik Falk, Domnarvet 6.37.244282) Anders Hedberg, Domnarvet 6.37.264325) Mats Hellsten, Stora Tuna 6.38.374334) Lasse Wilhelmsson, Venjan 6.38.524336) Fredrik Wiklund, Jarl Rättvik 6.38.524347) Fredrik Sjöberg, Malung 6.39.114370) Michael Englund, Domnarvet 6.39.494381) Lennart Olsson, Korsnäs 6.40.104393) Mats Dahler, Insjön 6.40.394414) Christer Stenis, Mora 6.41.204449) Per-Erik Andersson, Näs 6.42.244451) Erik Bark, Bjursås 6.42.254464) Björn Friberg, FM Mattsson 6.42.514475) Peter Nordin, Mora 6.43.174487) Emil Andersson, Domnarvet 6.43.334501) Jonas Nordlund, Falun 6.43.554515) Lars Wahlberg, Rembo 6.44.414524) Juha Järvisalo, Mora 6.44.594534) Peter Björklund, Dala XC 6.45.164582) Stefan Andersson, Domnarvet 6.46.134596) Adama Saine, Korsnäs 6.46.254599) Olle Öhman, Insjön 6.46.344615) Ola Emmoth, Domnarvet 6.47.014621) Yngve Perjons, Dala-Floda 6.47.094626) Joakim Åslund, Malung 6.47.164632) Fredric Hasselkrans, Brudpiga 6.47.294633) Per Lejonclou, Idre 6.47.304637) Magnus Skärhem, Domnarvet 6.47.424640) Per Larsson, Vansbro 6.47.474667) Peter Grant, Mora 6.48.114671) Thomas Persson, Malung 6.48.194673) Åke Wressel, Falun 6.48.224683) Andreas H Sjöberg, Dalregementet 6.48.334708) Tomas Bergman, Orsa 6.49.214711) Mikael Sjögren, Nyhammar 6.49.264715) Ola Petersson, Brudpiga 6.49.334742) Erik Bengtsson, Falun 6.50.434748) Erik Åkesson, ABB Ludvika 6.50.494776) Gustav Svensson, Axa 6.51.194785) Birger Ivarsson, Avesta 6.51.394792) Jonas Kusgård, Leksand 6.51.464802) Emil Svensson, Bjursås 6.52.034810) Andreas Saine Granlund, Korsnäs 6.52.154828) Anders Ahlén, Dala XC 6.52.514868) Max Rindborg, Falun 6.53.454895) Andreas Tschirschky, Idre 6.54.314957) Richard Isidor Björk, Lima 6.55.484980) Johan Lisspers, Mora 6.56.114982) Magnus Thång, Lima 6.56.155012) Björn Kajs, Mora 6.56.505032) Artur Vilela, Falun 6.57.285053) Johan Bergquist, Ulriksberg 6.58.095060) Mats Liss, Dala-Järna 6.58.285094) Mattias Bosell, ÅF 6.59.035103) Olle Samuelsson, Dala-Järna 6.59.115152) Per Männikkö, Vasaloppsklubben Hedemora 7.00.455155) Michael Jönsson, Skogis 7.00.475170) Daniel Eld, Falun 7.01.215172) Tommy Karlsson, Rembo 7.01.235202) Johan Mattsson, Team Ormsalva 7.02.065206) Fredrik Brokvist, Trafikverket 7.02.225229) Sven Andersson, Sveden Trä 7.03.185231) Linus Hansson, Jarl Rättvik 7.03.215256) Per Eriksson, Älvdalen 7.04.015265) Ingemar Jonasson, Venjan 7.04.255288) Henrik Boberg, Selja-Långlet 7.05.105297) Hampus Dahlgren, Sälen 7.05.195312) Marko Kursukangas, Team Ormsalva 7.05.565320) Fredrik Eriksson, Orsa 7.06.035335) Lars Björn, Stora Tuna 7.06.175336) Emil Hindrikes, Dala-Floda 7.06.175360) Anders Axelsson, Sveden Trä 7.06.485374) Erik Vikström, Falun 7.07.195381) Jonathan Egerbo, Livsnerven 7.07.265422) Lars Öjeskog, Orsa 7.08.395425) Anders Gahns, Jarl Rättvik 7.08.455451) Daniel Björklund, Sälen 7.09.175489) Magnus Åhl, Domnarvet 7.10.265506) Donatas Mankus, Ludvika 7.11.055507) Rikard Nilsson, Team Ormsalva 7.11.085550) Tomas Bergsten, Leksand 7.12.395578) Oscar Martinsson, Axa 7.13.305581) Joakim Sjöquist, Domnarvet 7.13.345601) Fredrik Unger, Mora 7.14.075620) Fredrik Eljas, Dala XC 7.14.525633) Mats Widehammar, Korsnäs 7.15.195645) Björn Henriksson, Norrbärke 7.15.475660) Martin Flink, Dala XC 7.16.115701) Viktor Solli, Gagnef 7.17.115721) Eric Sund, Myssjö-Oviken 7.18.015744) Örjan Fagrell, Äppelbo 7.18.325763) Henrik Jakobsson, Axa 7.18.585772) Gunnar Levin, Axa 7.19.065773) Victor Sammils, Bjursås 7.19.065776) Anders Björk, Domnarvet 7.19.075784) Niklas Blomqvist, Dala XC 7.19.215793) Jan-Olof Björklund, Sågmyra 7.19.335836) Torbjörn Skogsmark, Axa 7.20.485837) Mattias Alexandersson, Mora 7.20.495852) Jonas Wikström, Sälen 7.21.105855) Dennis Edh, Sälen 7.21.165867) Johan Candell, Axa 7.21.515875) Thomas Persson, Axa 7.22.095878) Anders Sunesson, Hedemora 7.22.115881) David Sjöblom, Korsnäs 7.22.155892) Stefan Alanentalo, Umara 7.22.245901) Magnus Fredriksson, Axa 7.22.425941) Mattias Kerslow, Mora, 7.23.515942) Anders Nisser, Domnarvet 7.23.525987) Richard Bergeå, Säter 7.25.336023) Sven-Erik Möllberg, Källbotten 7.26.206024) Thomas Broman, Malung 7.26.216054) Johan Lunden, Sälen 7.27.086078) Christoffer Landström, Källbotten 7.27.356080) Sten Karelius, Lima 7.27.396097) Patrik Alsbäck, Norrbärke 7.28.136121) Bengt Olsson, Mora 7.29.106127) Pontus Selderman, Mora 7.29.166128) Andreas Sjöberg, Axa 7.29.186133) Nils Robert Elven, Mora 7.29.326189) Leif Andersson, Loos 7.30.546192) Lennart Englund, Brovallen 7.30.596193) Mats Linder, Domnarvet 7.31.036203) Mats Johansson, Dala-Floda 7.31.346260) Gunnar Olsson, Stora Tuna 7.33.056270) Nils Eriksson, Gopshus 7.33.236298) Anders Nordeman, Trafikverket 7.34.146321) Fredrik Lindbergsson, Venjan 7.35.096340) Niklas Isacsson, Älvdalen 7.36.056354) Per-Erik Karlsson, Lima 7.36.196387) Sven-Olov Andersson, Borlänge 7.37.046392) Marc Munter, Perbellum, 7.37.066397) Christer Holm, Grängesberg 7.37.156406) Markus Sjöberg, Karlsbyheden 7.37.496413) Robert Dahlbäck, Axa 7.38.126421) Adam Thomas Eriksson, Sälen 7.38.276434) Joakim Högås, Axa 7.38.436435) Peder Wikström, Gustaf 7.38.456442) Morten Gamborg Nielsen, Lima 7.38.516459) Sef Meens Eriksson, Orsa 7.39.186463) Tomas Roininen, ABB Ludvika 7.39.216470) Johan Peres, Jarl Rättvik 7.39.376471) Sten Svangren, Öje 7.39.406476) Lennart Andersson, Orsa 7.39.456494) Pelle Larsson, Mora 7.40.196507) Erik Häggberg, Brudpiga 7.40.366509) Fabian Hästbacka, Rembo 7.40.406610) Kristoffer Strömgren, Lima 7.43.276617) Magnus Danielsson, Evertsberg 7.43.386633) Johan Larsson, Älvdalen 7.44.106636) Stefan Bengtlars, Insjön 7.44.136643) Per Jansson, Sälen 7.44.216645) Oscar Österberg, Mora 7.44.236681) Aron Nisbel, Mora 7.45.186690) Peter Ollén, Siljansnäs 7.45.356691) Anders Larsson, Team Ormsalva 7.45.376717) Bo Olsson, Grycksbo 7.46.046727) David Beckman, Livsnerven 7.46.196751) Calle Åström, Domnarvet 7.47.016760) Per Svälas, Mora 7.47.156812) Marcus Hagberg, Segro 7.48.216821) Per Flodin, Källbotten 7.48.356836) Teddy Lindberg, Brovallen 7.48.536839) Hans Bywall, Leksand 7.49.036860) Markus Lindblom, Team Ormsalva 7.49.426892) Mats Johansson, Idre 7.50.196896) Mikael Östberg, Axa 7.50.216897) Stefan Andersson, Axa 7.50.226906) Tony Eriksson, Smedjebacken 7.50.356907) Göran Hammarlund, Mora 7.50.366924) Hans Lundin, Grycksbo 7.51.146943) Anders Forsen, Mora 7.51.486952) Gunnar Franzon, Dalarnas Försäkringsbolag 7.52.066963) Lars Lundkvist, Karl Hedin 7.52.326983) Tobias Andersson, Vansbro 7.53.027003) Åke Gustafsson, Grängesberg 7.53.367032) Leif Eriksson, Malung 7.54.467064) Jan Lindberg, Orsa 7.55.377065) Adam Almgren, Axa 7.55.387110) Andreas Björkman, Domnarvet 7.56.357146) Thomas Sandin, Mora 7.57.537203) Roland Fållby, Mora 7.59.407236) Claes Alvik, Hedemora 8.00.417245) Jørn Petter Wittbank, Vasaloppskl. Hedemora 8.00.567262) Johan Nilsson, ABB Ludvika 8.01.327276) Leif Bartholdsson, Axa 8.01.587292) Fredrik Nilsson, Evertsberg 8.02.417293) Tomas Selkman, Sunnansjö 8.02.427312) Thomas Björklund, Leksand 8.03.377334) Henric Telling, Jarl Rättvik 8.04.197354) Carl Bäckman, Axa 8.05.127359) Erik Albåge, Älvdalen 8.05.297360) Fredrik Gropman, Mora 8.05.327381) Hans Andersson, Säter 8.06.367390) Henrik Rydberg, Norberg 8.07.117420) Peter Lundquist, Axa 8.07.457432) Marcus Henriksson, Sälen 8.08.097462) Lars-Erik Eriksson, Malung 8.08.537479) Ove Bergqvist, Ulriksberg 8.09.297555) Johan Borg, Orsa 8.11.567575) Emil Biström, Stora Tuna 8.12.437586) Johan Rytting, Venjan 8.12.557588) Daniel Rehnström, Mora 8.13.087595) Mats Friberg, Rembo 8.13.327601) Bengt Jacksson, Hedemora 8.14.007684) Johan Leijon, Dala-Floda 8.16.097702) Bengt Hassis, Orsa 8.16.437704) Carl Bengtsson, Sollerön 8.16.447710) Johan Pharmanson, Orsa 8.16.547722) Lars Sönnerfors, Malung 8.17.097723) Åke Svensson, Falun Borlänge 8.17.117737) Fredrik Tjerneld, Hagfors 8.17.357738) Jon Mogard, Axa 8.17.367757) Anders Wikström, Jarl Rättvik 8.18.117771) Marcel Sadeghi, Falun 8.18.337799) Håkan Dolk, Dala-Floda 8.19.407811) Svante Lennartsson, Enköping 8.20.277859) Johannes Bengtsson, Korsnäs 8.21.407885) Jacob Svedman, Falun 8.22.327943) Johan Strandell, Källbotten 8.24.197944) Gunnar Robertsson, Malung 8.24.217967) Björn Berger, Mora 8.25.147995) Mikael Simons, Mora 8.25.578006) Anders Sjöö, Borlänge 8.26.218094) Jens Nilsson, Axa 8.29.168097) John Graaf, Sälen 8.29.218099) Kjell Johansson, Stora Tuna 8.29.228126) Hans Gerremo, Sälen 8.30.308127) Daniel Olsson, Sälen 8.30.328150) Björn Halvarsson, Öje 8.31.068169) Robert Juhlin, ABB Ludvika 8.31.488183) Hans Sjöstedt, ABB Ludvika 8.32.128224) Sören Holmberg, Leksand 8.33.238226) Lars Larsson, Jarl Rättvik 8.33.268302) Jan Pettersson, Mora 8.36.098319) Bengt-Åke Hansson, Mora 8.36.448381) Rolf Mührer, Svaide Roma 8.38.598409) Ludvig Larsson, Korsnäs 8.39.538417) Robin Helgesson, Sälen 8.40.048418) Daniel Persson, Idre 8.40.048440) Anders Englund, Avesta 8.40.288446) Johan Olsson, Hjobygden 8.40.418459) Emil Rune, Falun Borlänge 8.41.168492) Per Fahlvik, Axa 8.42.078496) Mikael Eriksson, Mora 8.42.178508) Magnus Madsen, Mora 8.42.458539) Per-Erik Klasa, Kättbo 8.43.498547) Daniel Hedman, Axa 8.44.028556) Jonas Westbom, Stora Skedvi 8.44.278557) Joakim Nordkvist, Norrbärke 8.44.298613) Mika Baldin, Grängesberg 8.47.118670) Erik Dahl, Falun Borlänge 8.48.388674) Niklas Dahlbäck, Gräftåvallen 8.48.578719) Niclas Jaråker, Sundborn 8.50.028730) Joacim Bladlund, Axa 8.50.308741) Andreas Eriksson, Mora 8.50.588744) Kristoffer Sandh, Mora 8.51.138750) Anders Sjöberg, Storvik 8.51.188765) Peter Manniche, Rembo 8.51.448767) Erik Rappling, Dala-Järna 8.51.508788) Johan Lagerbeck, Livsnerven 8.52.468816) Gunnar Leonardsson, Västerås 8.53.558823) Marcus Lindenmo, Axa 8.54.158824) Kristoffer Krång, Axa 8.54.158864) Philip Asp, Siljansnäs 8.55.118887) Fredrik Jansson, Mora 8.56.228928) Nicklas Mårtensson, Trafikverket 8.58.078932) Nils Pettersson, Korsnäs 8.58.108940) Fredrik Jorius, Karlsbyheden 8.58.338958) Henrik Wennström, Stora Skedvi 8.59.098961) Peter Lindholm, Falun 8.59.208961) Sten Erik Malmqvist, Svärdsjö 8.59.208970) Glenn Jönefors, Orsa 8.59.298977) Andreas Hedlund, Axa 8.59.518982) Daniel Axelsson, Mora 9.00.028989) Stefan Axelsson, Mora 9.00.159002) Evert Karlsson, Livsnerven 9.00.479046) Johan Eklund, Enviken 9.03.199065) Victor Bergström, Dala XC 9.04.069065) Emil Bergström, Dala XC 9.04.069083) Sven Vedin, Malung 9.04.429094) Thomas Nielsen, Sollerön 9.04.579112) Christian Eriksson, Mora 9.05.439151) Per-Erik Axelsson, Mora 9.07.169189) Sven Kerstis, Siljansnäs 9.09.029194) Joel Hindrikes, Dala-Floda 9.09.189195) Uno Brinnen, Lima 9.09.269207) Johan Wahrén, Axa 9.09.469213) Samuel Röjås, Livsnerven 9.09.509246) Robin Flood, Mora 9.11.009249) Ingvar Hanses, Stern 9.11.079270) Sven C Sundberg, Mora 9.11.549286) Bengt B Hansson, Malung 9.12.259361) Thor Nielsen, Sollerön 9.15.599413) Tomas Witasp, Jarl Rättvik 9.18.259414) Fredrik Petrisi, Källbotten 9.18.259431) Thomas Ersson, Borlänge 9.19.019448) Mats Carlsson, Kvarnsveden 9.19.589464) Joakim Ramström, Grängesberg 9.20.269474) Banke Andersson, Granhed 9.20.499479) Daniel Werkmäster, Jarl Rättvik 9.21.069490) Håkan Thelin, Källbotten 9.21.379546) Jens Stenberg, Domnarvet 9.24.389586) Jerker Danarp, Sälen 9.26.379598) Niklas Nordkvist, Gagnef 9.26.559622) Jonatan Pettersson, Norrbärke 9.27.529649) Matz Helmersson, Selja-Långlet 9.29.029658) Daniel Mats, Falun 9.29.339660) Fredrik Örtendahl, Korsnäs 9.29.469675) Tobias Ogard, ABB Ludvika 9.30.049676) Robert Sundkvist, Siljansnäs 9.30.059710) Johan Eriksson, Malungsfors 9.31.549710) John Öhrnell, Malung 9.31.549730) Jakob Wilhelmsson, Venjan 9.32.489731) Niklas Bornstedt, Malung 9.32.529777) Fredrik Svensson, Axa 9.34.569787) Mathias Lindmark, Axa 9.35.419796) Lukas Toren, Livsnerven, 9.35.569802) Martin Malm, Sundborn 9.36.139803) Mats Gustafsson, Hedemora 9.36.149829) Johan Björklund, Mora 9.37.569880) Björn Lindström, Bjursås 9.40.369932) Bengt-Olov Söderkvist, Axa 9.43.159939) Fredrik Rogers, Orsa 9.43.299959) Gunnar Bennstam, Ludvika 9.44.3810016) Cristoffer Östberg, Jarl Rättvik 9.47.1910018) Michael Ek, Mora 9.47.3310030) Stefan Lindén, Orsa 9.47.5110036) Marc Hedlund, Mora 9.48.0210038) Tomas Dofs, Älvdalen 9.48.1310056) Anton Wendel, Malung 9.48.5110087) Fredrik Andersson, Ulriksberg 9.50.2110103) Lars-Erik Sjökvist, Sälen 9.50.4710115) Rolf Andersson, Leksand 9.51.0910119) Henrik Jansson, Grycksbo 9.51.2010130) Christoph Hartstein, Mora 9.51.4010159) Mattias Broman, Sälen 9.52.5610201) Lars Olsson, Livsnerven 9.55.4810222) Pär Bergkvist, Jarl Rättvik 9.56.5610251) Mattias Jönsén, Blyberg 9.58.4810252) Linus Granström, Mora 9.58.5110257) Marcus Thunström, Axa 9.59.0110296) Jesper Gillerås, Axa 10.00.3910318) Karl Elisson, Domnarvet 10.01.2310321) Andreas Green, Orsa 10.01.2610337) Tommy Pettersson, Evertsberg 10.02.1410348) Nikola Jaksic, Mora 10.02.3110362) Robin Jansson, Venjan 10.03.2810366) Jon Larsson, Axa 10.03.3110379) Erik Fagerberg, Dalregementet 10.04.4110386) Erik Friden, Älvdalen 10.04.5310399) Hans Larnefeldt, Jarl Rättvik 10.05.2610418) Melker Brodin, Axa 10.06.4110430) Håkan Englund, Brovallen 10.07.1610436) Samuel Lewinson, Livsnerven 10.07.2210474) Boris Kullman, ABB Ludvika 10.09.0910476) Simon Persson, Axa 10.09.2310546) Mattias Molin, Axa 10.12.3910553) Håkan Hedlund, Mora 10.13.2910556) Bengt Liss, Leksand 10.13.3910582) Wiktor Eriksson, Axa 10.14.4610606) Peter Bonde, Falun 10.16.1510610) Håkan Norgren, Falun 10.16.1810621) Johannes Jacobsson, Mora 10.16.4610630) Dennis Landström, Källbotten 10.17.3410688) Simon Gustafsson, Norrbärke 10.22.1410712) Jonny Hedman, Borlänge 10.23.3710738) Johan Berglind, Insjön 10.25.2510783) Erik Liljedal, Axa 10.29.2710799) Mikael Wiklund, Axa 10.30.3310827) Mattias Bredesson, Evertsberg 10.32.1910834) Richard Palmgren, Orsa 10.32.3010854) Fredrik Sundström, Jarl Rättvik 10.34.2910919) Niclas Rådström, Axa 10.38.1510929) Elias Hallman, Livsnerven 10.38.4310934) Benjamin Karlsson, Livsnerven 10.39.0210949) Marcus Larsson, Axa 10.40.3910975) Anders Bohm, Horndal 10.43.2910983) Jan Linderoth, Dalarnas Försäkringsbolag 10.44.2910992) Samuel Jakoby, Sälen 10.45.1110995) Per-Erik Eriksson, Mora 10.45.2311006) Robert Svensson, Linghed 10.46.1511015) Fredrik Ollas, Axa 10.46.5311016) Björn Nilsson, ABB Ludvika 10.46.5611024) Stig Karlsson, Axa 10.47.0811046) Alecsander Börjesson, Falun Borlänge 10.48.2111061) Erik Matsson, Jarl Rättvik 10.49.5611072) Johan Koski, Segro 10.50.2311075) Torbjörn Tillas, Mockfjärd 10.50.2411104) Daniel Fornstedt, Älvdalen 10.52.2611122) Olof Nilsén, Siljansnäs 10.53.2111127) Bengt Gustafsson, Axa 10.53.2911129) Rune Persson, Malung 10.53.3311143) Stefan Matero Costa, Lima 10.54.0911201) Tony Hellgren, Rembo 10.59.0511218) Joaquim Timane, Falun 11.01.0411220) Adam Johansson, Jarl Rättvik 11.01.2211221) Daniel Zetterström, Orsa 11.01.2311268) Fredrik Runberg, Axa 11.04.5011269) René Schwanda, Axa 11.04.5611309) Stefan Morén, Engelbrektsloppet 11.10.1811363) Bengt Lewin, Sälen 11.15.3411378) Carl Jonsson, Mora 11.16.1911397) Claes Bergström, Gruvspårets vänner 11.19.0511399) Markus Darth, Mora 11.19.1511425) Jonas Jonsson, Mora 11.21.2911433) David Hjernberg, Söderbärke 11.22.3211446) Erik Swedlund, Vasaloppsklubben Hedemora 11.24.1311460) Kent Eriksson, Norrbärke 11.25.1711466) Stein Arvid Endresen, Mora 11.25.4311468) Andreas Ekström, Vansbro 11.25.5611519) Rickard Edh, Sälen, 11.29.2911520) Bo Holvigsson, Säter 11.29.5011529) Rickard Olsson, Sälen 11.31.1811535) Stefan Murmester, Svärdsjö 11.31.4111583) Erik Drändj, Venjan 11.35.5011640) Johnny Fagrell, Äppelbo 11.42.5111649) Anders Marcus, Siljansnäs 11.44.1911671) David Grahn, Axa 11.47.4911684) Emil Sjölin, Axa 11.51.0211689) Rasmus Kari, Norrbärke, 11.51.5911698) Niklas Murmester, Svärdsjö 11.53.31

Damer1) Britta Johansson Norgren, Sollefteå 4.19.432) Astrid Øyre Slind, Norge 4.21.213) Sara Lindborg, Östersund 4.28.474) Emilia Lindstedt, Falun Borlänge 4.30.575) Lina Korsgren, Åre 4.33.316) Laila Kveli, Norge 4.36.567) Heli Heiskanen, Finland 4.41.028) Nina Lintzén, Luleå 4.43.059) Maria Rydqvist, Älvdalen 4.46.5310) Monique Siegel, Tyskland 4.49.0911) Sofie Elebro, Umeå 4.52.4212) Elin Hagavold, Norge 4.54.5213) Barbro Sætha, Norge 4.54.5814) Evelina Bångman, Offerdal 4.55.3015) Jessica Müller, Tyskland 4.56.5216) Marthe Kristine Hafsahl Karset, Norge 4.58.0717) Clara Auland, Sävast 4.58.2218) Terhi Pollari, Finland 5.01.0819) Maren Thomasgaard, Norge 5.02.0920) Helena Wiklund, Ramsjö 5.03.01

Övriga dalaåkare:24) Emilie Cedervärn, Ulricehamn 5.10.0325) Carina Lagerlöf, Malung 5.11.1826) Anna-Carin Söderström, Malung 5.12.0532) Anna-Lena Fritzson, Dala XC 5.16.0542) Kristina Lycke, Malung 5.28.0558) Lotten Sjödén, Älvdalen 5.38.1661) Anna Lindgren, Brovallen 5.40.4163) Evelina Larsson, Kvarnsveden 5.41.2774) Kersti Larson, Jarl Rättvik 5.50.3576) Charlotte Andersson, Rembo 5.51.1179) Anna Mattsson, Axa 5.52.1195) Sarah Hale, Falun 6.01.02115) Britta Backlund, Stora Tuna 6.14.27118) Anna Wikström, Mora 6.16.31121) Anna Gunnars, Mora 6.17.58124) Ywonne Nålberg, Axa 6.19.14132) Maria Molander Wirgin, Domnarvet 6.22.42133) Åsa Stigers, Hedemora 6.22.56146) Pernilla Kronberg, Grängesberg 6.28.43157) Carina Widen, Orsa 6.34.21167) Christina Gunroth Olsson, Mora 6.36.55180) Ida Christensen, Karlsbyheden 6.40.29185) Carolina Olsson, Älvdalen 6.41.16197) Marie Persson, Mora 6.46.04205) Minna Glemme Lundvall, ÅF 6.47.48207) Lova Hermansson, Norrbärke 6.47.52211) Anna Ståhlkloo, Sollerön 6.48.41213) Joanna Karlsson, Mora 6.49.29228) Åsa Asplund, Sunnansjö 6.53.44236) Linnea Söderberg, Dala XC 6.55.13239) Paula Eriksson, Sollerön 6.56.08249) Malin Wikström, Gustafs 6.58.38280) Sofia Wigg, Venjan 7.06.46291) Elisabeth Hedberg, Domnarvet 7.09.56296) Frida Palm, Avesta 7.10.55298) Annelie Lek-Göthberg, ABB Ludvika 7.11.29311) Camilla Martinsson, Grängesberg 7.15.16320) Åsa Morelius, Långshyttan 7.18.04321) Clara Hellström, Korsnäs 7.18.13326) Marit Jobs, Granhed 7.19.36328) Emilia Eriksson, Oxberg 7.20.07336) Stina Nordahl, Domnarvet 7.21.26341) Marika Nyström, Orsa 7.22.30342) Malin Nyström, Orsa 7.22.30370) Martina Hansson, Axa 7.26.25379) Elin Trapp, Dala-Järna 7.27.21388) Lina Björklund, Sundborn 7.28.42405) Elin Dahlstedt Tysk, Falun 7.32.58412) Patricia Björk, Lima 7.33.19423) Elin Nygårds Bodin, Axa 7.36.02436) Signe Gamborg Nielsen, Lima 7.38.51440) Julia Björn, Stora Tuna 7.39.07448) Hanna Buvall, Insjön 7.40.21467) Christine Hargin, Sälen 7.44.21469) Anna Wålstedt, Dala-Floda 7.44.37487) Lena Petrisi, Källbotten 7.47.42491) Frida Wallnor, Säter 7.48.29496) Helena Carlson, Vansbro 7.49.05510) Sofia Sundblad, Axa 7.50.22548) Marinett Sveningsson, Lima 7.59.12549) Emma Holmström, Mora 7.59.27550) Kajsa Dahlberg, Mora 7.59.38560) Marie Eriksson, ABB Ludvika 8.03.26564) Anna Lång, Mora 8.05.25568) Åsa Bergqvist, Falun Borlänge 8.06.48577) Terese Hansson, Stora Skedvi 8.08.14585) Erika Dahl, Axa 8.10.00586) Ann-Mari Westbom, Stora Skedvi 8.10.00587) Ann-Kristin Asplund, Stora Skedvi 8.10.01590) Riina Myrsell, Stora Skedvi 8.10.30599) Lisa Sjölund, Mora 8.12.28626) Amanda Welander, Preem 8.16.05628) Helene Tjäder, Sollerön 8.16.10631) Ida Hassis, Orsa 8.16.43633) Linda Strandberg, Axa 8.17.01647) Ann Eriksson, Sellnäs 8.19.08650) Marie Nordmark-Levin, Orsa 8.19.16673) Lotta Bjöör, Säter 8.24.52684) Caroline Nyström, Bjursås 8.26.31716) Petra Wikström, Jarl Rättvik 8.31.24734) Anna Eklöf, Rembo 8.34.34761) Malin Bengtsson, Mora 8.38.48779) Jenny Sivars, Rembo 8.41.29784) Liselotte Melander, Mora 8.42.14791) Clara Olsson Persson, Lima 8.42.58809) Johanna Nyberg, Sälen 8.45.20810) Anna Hårrskog, Mora 8.45.38826) Emma Christensen, Domnarvet 8.49.22836) Maria Cervin, Gagnef 8.50.47842) Maria Aronsson, Axa 8.51.19858) Elina Strand, Malung 8.53.33868) Ylva Ekmark, Mora 8.54.50869) Amanda Johansson, Hedemora 8.54.57872) Veronica Flykt, Mora 8.55.03905) Ellinor Aspö, Ulriksberg 9.01.02907) Annica Blomkvist, Gagnef 9.01.30934) Ann-Marie Hanssen, Orsa 9.07.32953) Rosanna Thyrén, Orsa 9.10.45979) Gunilla Johansson, Mora 9.15.521018) Amanda Kerstis, Siljansnäs 9.23.241028) Stina Franzon, Stora Tuna 9.24.151036) Loise Jonsen, Jarl Rättvik 9.26.081051) Anne-Marie Richardsson, Landehof 9.28.281077) Pernilla Matsson, Axa 9.32.531089) Anna-Clara Navjord, Kvarnsveden 9.35.511110) Mari Korpela, Axa 9.40.081154) Helén Witasp, Jarl Rättvik 9.47.441156) Johanna Liljedahl, Rembo 9.47.471186) Helena Johansson, Siljansnäs 9.51.491187) Sofia Sjöö, Grönbo 9.52.021197) Marika Hedh, Mora 9.54.111198) Sandra Nesset, Särna 9.54.121207) Sara Morell, Mora 9.55.331208) Maria Kihlström, Mora 9.55.561213) Isabell Ehnlund, Malung 9.57.081221) Therese Runberg, Mora 9.58.271223) Evelina Ahlgren, Brovallen 9.58.451230) Sara Svensson, Korsnäs 9.59.321238) Agneta Andersson, Domnarvet 10.01.231254) Louise Westerberg, Axa 10.04.351282) Sara Rytter, Älvdalen 10.09.281303) Johanna Bäckström, Gagnef 10.13.001338) Camilla Holmgren, Sälen 10.18.131353) Sofia Rudell, Axa 10.20.291364) Hanna Sohlin, Falun 10.22.521416) Anna Gustafsson, Ulriksberg 10.33.101434) Stina Häggbrink, Berga 10.35.341435) Camilla Brishammar, Älvdalen 10.35.351451) Anna Rådström, Axa 10.38.151454) Hanna Johansson, Skattkärr 10.38.501469) Elisabeth Sand, Mora 10.42.351481) Kristina Linderoth, Dalarnas Försäkringsbolag 10.44.291510) Helen Larsson, Preem 10.48.471511) Sandra Larsson, Axa 10.48.471513) Johanna Eriksson, Hedemora 10.49.111532) Linn Nordlund, Älvdalen 10.52.281539) Hanna Gustafsson, Axa 10.53.281575) Carin Larsson, Mora 10.59.431585) Anna Frisk, Kvarnsveden 11.01.231604) Sara Runberg, Axa 11.05.061616) Margareta Morén, Engelbrektsloppet 11.10.181635) Ida Roos, Dala-Floda 11.13.121640) Helena Andersson, Axa 11.13.361660) Melinda Eriksson, Rembo 11.17.381681) Madeleine Eriksson, Mora 11.21.231703) Lisbeth Svensson, Korsnäs 11.25.261718) Cornelia Eriksson, Falun 11.27.521733) Maria Carlsson, Mora 11.29.221734) Kristin Mörth, Gagnef 11.29.221735) Karin Wiik, Ludvika 11.29.221738) Jessica Plars Nilsén, Siljansnäs 11.29.331743) Sandra Jansson, Axa 11.30.171792) Lovisa Pettersson, Mora 11.39.461800) Kerstin Lund, Ludvika 11.40.491827) Amanda Igelström, Axa 11.51.021834) Susanne Forsell, Växjö 11.53.31

159) Anders Solin, Mora 4.25.16167) Jonatan Steén, Falun Borlänge 4.26.05182) Jonas Böhlmark, Nacka Värmdö 4.28.06186) Niklas Jonasson, Mora 4.28.18236) Ronny Wedin, Norberg 4.33.26249) Tobias Köpman, Mora 4.34.48252) Tomas Löfgren, Stora Tuna 4.35.16258) Christofer Stevenson, Team Ormsalva 4.35.29271) Oskar Sandberg, Säter 4.36.51280) Joacim Lindstedt, Falun 4.37.40291) Pontus Carlsson, Sundborn 4.39.03296) Mathias Myrén, Alehof 4.39.15306) Nicklas Big Johansson, Rembo 4.39.56310) Anders Böhlmark, Mora 4.40.03311) Oskar Lundqvist, Nybro 4.40.06346) Martin Bratt, Mora 4.43.36393) Lars Åkerman, Älvdalen 4.47.05397) Peter Zetterström, Brovallen 4.47.25412) Daniel Palm, Älvdalen 4.48.12465) Emil Meijer, Mora 4.50.36469) Peter Mattsson, Brudpiga 4.50.40475) Johan Gustafsson, Mora 4.51.05477) Joakim Persson, Rhen 4.51.16478) Adam Ekstedt, Team Skåne 4.51.23494) Christoffer Grudd, Perbellum 4.52.14523) Jacob Westling, Grycksbo 4.53.35559) Martin-Thure Ekberg, Borensberg 4.55.16570) Ludvig Enqvist, Siljansnäs 4.55.46586) Erik Marius Nygaard, Mora 4.56.33591) Jan Sarenmark, Brudpiga 4.56.48597) Anders Allard Lindström, Sundborn 4.56.59600) Ted Hagansbo, Axa 4.57.09614) Niclas Eklöw, Sundbyberg 4.58.06655) Mikael Lindberg, Domnarvet 4.59.19657) Erik Bergman, Mora 4.59.30702) Jan Willman, Vansbro 5.00.34707) Björn Eriksson Norberg, Kvarnsveden 5.00.41732) Andreas Thuresson, Lima 5.02.07733) Erik Strand, Clas Ohlson 5.02.10777) Niklas Hedin, Norrbärke 5.03.36797) David Jonsson, Malung 5.04.25810) Nils Svensson, Axa 5.04.53833) Daniel Asplund, Sunnansjö 5.05.47890) Johan Lehtinen, Säter 5.08.21892) Ola Andersson, Domnarvet 5.08.23911) Morgan Åkesson, Stora Skedvi 5.08.41918) Niklas Björklund, Norrbärke 5.08.52926) Mats Nilsson, Dala-Järna 5.09.08935) Erik Larsson, Domnarvet 5.09.32941) Austin Huneck, Tvärred 5.09.48954) Dan Eriksson, Älvdalen 5.10.22958) Johan Falk, Domnarvet 5.10.31961) Jonas Bohlin, Bjursås 5.10.44981) Victor Johansson, Korsnäs 5.11.211000) Didrik Hall, Nyköping 5.12.021009) Per-Ove Torstensson, Dala XC 5.12.211038) Daniel Jonsson, Rembo 5.13.591048) Mikael Vesterlund, Strängnäs 5.14.191052) Jacob Matses, Dala-Järna 5.14.331103) John Junker, Norrbärke 5.15.531117) Atle Berglund Ager, Studentidrott Luleå 5.16.081126) Johan Hansson, Lima 5.16.281127) Christian Beck, Sågmyra 5.16.301138) Patrik Kvarnström, Brovallen 5.16.571166) Martin Eriksson, Lima 5.18.071196) Hans Daniels, Malung 5.18.581200) Anders Grånäs, Dalarnas Försäkringsbolag 5.19.001206) Täpp Erik Dahlström, Jarl Rättvik 5.19.081230) Mats Löfgren, Rembo 5.19.391245) Lars-Olof Jönsson, Malung 5.20.041248) John Andersson Gull, Karl Hedin 5.20.061253) Fredrik Johansson, Norrbärke 5.20.181273) John Elofsson, Brovallen 5.20.471308) Patrik Hedlund, ABB Ludvika 5.21.551312) Stefan Andersson, Källbotten 5.22.011320) Urban Hallberg, Strängnäs-Malmby 5.22.061323) Tobias Krümmling, Axa 5.22.181331) Henrik Nyström, Avesta 5.22.331335) Alexander Jansa, Sunnansjö 5.22.351348) Anders Hedman, Skanska 5.22.511350) Björn Persson, Orsa 5.22.571353) Magnus Hult, Norrbärke 5.23.071392) Anders Grop, Siljansnäs 5.24.161418) Ulf Edsfors, Mora 5.24.521434) Bengt Alfjorden, Mora 5.25.111437) Johan Eriksson, ABB Ludvika 5.25.131450) Björn Eriksson, Axa 5.25.251483) Simon Bjurén, Sågmyra 5.26.081650) Mikael Hellsten, Dala XC 5.31.471689) Anders Stenström, Källbotten 5.32.441693) Per Nordahl, Domnarvet 5.32.571701) Tomas Johansson, Team Ormsalva 5.33.091712) Mikael Sandzelius, Älvdalen 5.33.191735) Jonas Vikström, Mora 5.34.051757) Kjell Bergqvist, Säter 5.34.421775) Erik Danielsson, Sveaskog 5.35.061795) Per Sundholm, Mora 5.35.301797) Mattias Waller, Axa 5.35.331798) Berra Berggren, Falun 5.35.341801) Fredrik Oscarsson, Rembo 5.35.371806) Gustaf Altin, Dala-Järna 5.35.411831) Lars Olsson, Särna 5.36.121870) Thomas Ekhammer, Korsnäs 5.37.171884) Daniel Udd, Venjan 5.37.361919) Elias Eriksson, Leksand 5.38.251920) Daniel Westerlund, Rembo 5.38.311929) Stefan Tansbo, Bjursås 5.39.011997) Andreas Hedström, Falun 5.40.512008) Björn Daniels, Orsa 5.41.002019) Mattias Åhman, Grängesberg 5.41.122027) Stefan Olofsson, Sunnansjö 5.41.172029) Ola Andersson, Grycksbo 5.41.212045) Daniel Larson, Dala XC 5.41.462070) Johan Lindström, Dala-Järna 5.42.102088) Johan Stens, Kvarnsveden 5.42.512089) Lennart Nilsson, Jarl Rättvik 5.42.532094) Staffan Berggren, Axa 5.43.022096) Lars Friberg, Brovallen 5.43.032099) Emil Gabrils, Team Ormsalva 5.43.132120) Peter Ström, Karl Hedin 5.43.412128) Hans Jaxgård, Stora Tuna 5.43.472129) Per-Olof Persson, Norrbärke 5.43.482131) Magnus Boberg, Brandkåren 5.43.492174) Gert Nestler, Mora 5.44.552178) Hampus Lundell, Falun Borlänge 5.45.032193) Patrik Clasén, Sälen 5.45.152201) Jakob Börjesson, Lima 5.45.202202) Erik Liss, Falun 5.45.212215) Anders Ersbjörs, Vansbro 5.46.002221) Stefan Gustafsson, Jarl Rättvik 5.46.142231) Peter Amundsson, Axa 5.46.262232) Joakim Lundgren, Axa 5.46.272252) Pierre Ahlström, Brovallen 5.46.532261) Peter Hammarbäck, Siljansnäs 5.47.022321) Erik Alm, Axa 5.48.422334) Bengt Andersson, FM Mattsson 5.49.012342) Anders Ställberg, Grängesberg 5.49.112350) Johan Gunnars, Mora 5.49.212377) Andreas Nordström, Team Ormsalva 5.50.002400) Svante Wedman, Dala XC 5.50.352432) Björn Jonsson, Orsa 5.51.142448) Lars Ericson, Malung 5.51.522450) Elis Cedergren, Trafikverket 5.51.552472) Erik Halvarsson, Axa 5.52.172480) John Stenberg, Främmestad 5.52.262495) Peter Cedergren, ÅF 5.52.442515) Richard Hallin, Mora 5.53.032517) Gustaf Jacobson, Mora 5.53.082536) Erik Islén, Falun 5.53.302547) David Unnersjö-Jess, Svärdsjö 5.53.542553) Kenneth Lindkvist, FM Mattsson 5.53.562557) Nils Ullberg, Dala XC 5.54.012567) Pär-Erik Hedman, Brudpiga 5.54.162599) Rolf Lindgren, Brovallen 5.54.542615) André Nesset, Särna 5.55.162621) Jan Skarner, Clas Ohlson 5.55.252627) Allan Einarsson, Malung 5.55.352639) Casper Wakefield, Leksand 5.55.512643) Petter Öhman, Korsnäs 5.55.532644) Samuel Rydberg, Norberg 5.55.552656) Erik Björklund, Bjursås 5.55.592680) Tomas Almqvist, Särna 5.56.442681) Clas Björling, Mockfjärd 5.56.442687) Micke Larsson, Malung 5.56.552692) Fredrik Carlsson, Falun 5.57.052701) Johan Bäck, Dala XC 5.57.292770) Lewi Köppler, Skogis 5.59.372777) Anders Björkman, Jarl Rättvik 5.59.512858) Anders Lindberg, Nyhammar 6.01.262860) Niklas Andersson, Brovallen 6.01.302878) Karl-Erik Ellström, Nyhammar 6.02.012898) Markus Jan-Ers, Rembo 6.02.332910) Pär Hedström, Brudpiga 6.02.522924) Andreas Nilsson, Stora Tuna 6.03.162943) Andreas Rylander, Mora 6.03.472947) Axel Lundvall, Bjursås 6.03.502979) Fredrik Jakobsson, Brudpiga 6.04.243008) Oskar Syrjä, Korsnäs 6.05.023036) Jonas Haga, Sunnansjö 6.05.523042) Anders Westin, Myssjö-Oviken 6.06.003051) Johannes Villamo, Mora 6.06.133084) Rikard Larsson, Hudiksvall 6.06.593093) Rickard Lyko, Dala-Järna 6.07.273124) Mats Pettersson, Dala-Floda 6.07.573135) Henrik Karlsson Nääs, Sockertoppen 6.08.183144) Per-Olof Olsson, Mora 6.08.323157) Anders Bröderman, Grycksbo 6.08.493159) Jan Magnusson, Mora 6.08.523193) Andreas Elofsson, Bjursås 6.09.363201) Peter Nykvist, Mora 6.09.503224) Lars-Åke Dickfors, Brovallen 6.10.483233) Jan Fernö, Rembo 6.10.533245) Erik Lidegran, Mora 6.11.093247) Tomas Andersson, Sälen 6.11.163250) Anders Jansson, Grycksbo 6.11.193252) Magnus Granlund, FM Mattsson 6.11.253253) Niclas Ottosson, Falun 6.11.253300) Hans Johansson, Axa 6.12.313337) Lars Ek, Brovallen 6.13.153355) Jonas Larsson, Malung 6.13.413357) Kalle Widlert, Venjan 6.13.433358) Erik Romson, Mora 6.13.443361) Johan Andersson, Axa 6.13.463381) Isak Lisspers, Mora 6.14.093390) Johan Adolfsson, Färjestaden 6.14.253392) Erik Stenman, Dala XC 6.14.303445) Håkan Persson, Mora 6.15.523451) Patrik Larsson, Vansbro 6.15.583453) Kim Andersson, Källbotten 6.16.013475) Christoffer Lindberget, Älvdalen 6.16.433498) Mattias Rytterkull, Sälen 6.17.033499) Håkan Jarskog, Orsa 6.17.033513) Jimmy Skogström, Mora 6.17.243539) David Klint, Orsa 6.17.503549) Tony Adeklint, Bjursås 6.18.093555) Per-Lennart Olsson, Lima 6.18.223559) Ralf Eliasson, Mora 6.18.273566) Henrik Edholm, Järfälla 6.18.393572) Marcus Stenberg, Idre 6.18.493589) Fredrik Lundell, Norrbärke 6.19.093603) Bo Fredriksson, Sundborn 6.19.283606) Jan Mårts, Vasaloppsklubben Hedemora 6.19.293609) Peo Olans, Borlänge 6.19.333616) Håkan Syrjä, Korsnäs 6.19.473622) Gustav Bengtsson, Axa 6.19.573635) Nils-Erik Björkbacka, Domnarvet 6.20.233645) Bengt Nääs, Axa 6.20.473652) Christian Tennstedt, Orsa 6.20.573655) Mattias Palmestål, Stora Skedvi 6.21.003660) Mikael Hjalmarsson, Falun 6.21.083698) Stefan Söderholm, Dala XC 6.22.303701) Stefan Kjellström, Mora 6.22.343718) Oscar Cederlöf, Stora Skedvi 6.22.433726) Anders Börjefors, Orsa 6.22.533739) Jonas Ekeberg, Avesta 6.23.043745) Nicklas Bergkvist, Dala XC 6.23.073764) Johan Nyberg, Dala-Järna 6.23.273768) Ralph Blommé, Källbotten 6.23.393793) Mathias Bengtsson, Gagnef 6.24.223798) Niklas Brömses, Peab 6.24.263816) Erik Wallin, Sveg 6.25.123828) Hampus Larsson, Team Ormsalva 6.25.303829) Johan Breili, Axa 6.25.323857) Johan Farth, Axa 6.26.223873) Bernhard Döbereiner, Korpilombolo 6.26.423907) Hampus Monlars, Orsa 6.27.193965) Maximilian Schattauer, Älvdalen 6.29.183967) Rolf Klemets, FM Mattsson 6.29.193988) David Nilsson, Kvarnsveden 6.29.443992) Stefan Ax, ABB Ludvika 6.29.483998) Marko Säävälä, Norrbärke 6.29.584052) Pär Johansson, Domnarvet 6.31.404054) Stefan Dalby, Korsnäs 6.31.434063) Ove Johansson, NCC 6.31.504078) Jonas Holfve, Brudpiga 6.32.044102) Johan Olsson, ABB Ludvika 6.32.494114) Joakim Engström, Nusnäs 6.33.034119) Hans Lindberg, Mora 6.33.084122) Mats Eriksson, Kvarnsveden 6.33.174128) Thomas Andersson, Näs 6.33.264161) Mattias Thång, Lima 6.34.234226) Lars Nordvall, Domnarvet 6.36.004259) Mats Rapp, Leksand 6.36.504260) Anders Stunis, Perbellum 6.36.504265) Leif Hedberg, Dellner 6.36.544278) Andreas Johansson, Brudpiga 6.37.234280) Lars Eriksson, Siljansnäs 6.37.244281) Patrik Falk, Domnarvet 6.37.244282) Anders Hedberg, Domnarvet 6.37.264325) Mats Hellsten, Stora Tuna 6.38.374334) Lasse Wilhelmsson, Venjan 6.38.524336) Fredrik Wiklund, Jarl Rättvik 6.38.524347) Fredrik Sjöberg, Malung 6.39.114370) Michael Englund, Domnarvet 6.39.494381) Lennart Olsson, Korsnäs 6.40.104393) Mats Dahler, Insjön 6.40.394414) Christer Stenis, Mora 6.41.204449) Per-Erik Andersson, Näs 6.42.244451) Erik Bark, Bjursås 6.42.254464) Björn Friberg, FM Mattsson 6.42.514475) Peter Nordin, Mora 6.43.174487) Emil Andersson, Domnarvet 6.43.334501) Jonas Nordlund, Falun 6.43.554515) Lars Wahlberg, Rembo 6.44.414524) Juha Järvisalo, Mora 6.44.594534) Peter Björklund, Dala XC 6.45.164582) Stefan Andersson, Domnarvet 6.46.134596) Adama Saine, Korsnäs 6.46.254599) Olle Öhman, Insjön 6.46.344615) Ola Emmoth, Domnarvet 6.47.014621) Yngve Perjons, Dala-Floda 6.47.094626) Joakim Åslund, Malung 6.47.164632) Fredric Hasselkrans, Brudpiga 6.47.294633) Per Lejonclou, Idre 6.47.304637) Magnus Skärhem, Domnarvet 6.47.424640) Per Larsson, Vansbro 6.47.474667) Peter Grant, Mora 6.48.114671) Thomas Persson, Malung 6.48.194673) Åke Wressel, Falun 6.48.224683) Andreas H Sjöberg, Dalregementet 6.48.334708) Tomas Bergman, Orsa 6.49.214711) Mikael Sjögren, Nyhammar 6.49.264715) Ola Petersson, Brudpiga 6.49.334742) Erik Bengtsson, Falun 6.50.434748) Erik Åkesson, ABB Ludvika 6.50.494776) Gustav Svensson, Axa 6.51.194785) Birger Ivarsson, Avesta 6.51.394792) Jonas Kusgård, Leksand 6.51.464802) Emil Svensson, Bjursås 6.52.034810) Andreas Saine Granlund, Korsnäs 6.52.154828) Anders Ahlén, Dala XC 6.52.514868) Max Rindborg, Falun 6.53.454895) Andreas Tschirschky, Idre 6.54.314957) Richard Isidor Björk, Lima 6.55.484980) Johan Lisspers, Mora 6.56.114982) Magnus Thång, Lima 6.56.155012) Björn Kajs, Mora 6.56.505032) Artur Vilela, Falun 6.57.285053) Johan Bergquist, Ulriksberg 6.58.095060) Mats Liss, Dala-Järna 6.58.285094) Mattias Bosell, ÅF 6.59.035103) Olle Samuelsson, Dala-Järna 6.59.115152) Per Männikkö, Vasaloppsklubben Hedemora 7.00.455155) Michael Jönsson, Skogis 7.00.475170) Daniel Eld, Falun 7.01.215172) Tommy Karlsson, Rembo 7.01.235202) Johan Mattsson, Team Ormsalva 7.02.065206) Fredrik Brokvist, Trafikverket 7.02.225229) Sven Andersson, Sveden Trä 7.03.185231) Linus Hansson, Jarl Rättvik 7.03.215256) Per Eriksson, Älvdalen 7.04.015265) Ingemar Jonasson, Venjan 7.04.255288) Henrik Boberg, Selja-Långlet 7.05.105297) Hampus Dahlgren, Sälen 7.05.195312) Marko Kursukangas, Team Ormsalva 7.05.565320) Fredrik Eriksson, Orsa 7.06.035335) Lars Björn, Stora Tuna 7.06.175336) Emil Hindrikes, Dala-Floda 7.06.175360) Anders Axelsson, Sveden Trä 7.06.485374) Erik Vikström, Falun 7.07.195381) Jonathan Egerbo, Livsnerven 7.07.265422) Lars Öjeskog, Orsa 7.08.395425) Anders Gahns, Jarl Rättvik 7.08.455451) Daniel Björklund, Sälen 7.09.175489) Magnus Åhl, Domnarvet 7.10.265506) Donatas Mankus, Ludvika 7.11.055507) Rikard Nilsson, Team Ormsalva 7.11.085550) Tomas Bergsten, Leksand 7.12.395578) Oscar Martinsson, Axa 7.13.305581) Joakim Sjöquist, Domnarvet 7.13.345601) Fredrik Unger, Mora 7.14.075620) Fredrik Eljas, Dala XC 7.14.525633) Mats Widehammar, Korsnäs 7.15.195645) Björn Henriksson, Norrbärke 7.15.475660) Martin Flink, Dala XC 7.16.115701) Viktor Solli, Gagnef 7.17.115721) Eric Sund, Myssjö-Oviken 7.18.015744) Örjan Fagrell, Äppelbo 7.18.325763) Henrik Jakobsson, Axa 7.18.585772) Gunnar Levin, Axa 7.19.065773) Victor Sammils, Bjursås 7.19.065776) Anders Björk, Domnarvet 7.19.075784) Niklas Blomqvist, Dala XC 7.19.215793) Jan-Olof Björklund, Sågmyra 7.19.335836) Torbjörn Skogsmark, Axa 7.20.485837) Mattias Alexandersson, Mora 7.20.495852) Jonas Wikström, Sälen 7.21.105855) Dennis Edh, Sälen 7.21.165867) Johan Candell, Axa 7.21.515875) Thomas Persson, Axa 7.22.095878) Anders Sunesson, Hedemora 7.22.115881) David Sjöblom, Korsnäs 7.22.155892) Stefan Alanentalo, Umara 7.22.245901) Magnus Fredriksson, Axa 7.22.425941) Mattias Kerslow, Mora, 7.23.515942) Anders Nisser, Domnarvet 7.23.525987) Richard Bergeå, Säter 7.25.336023) Sven-Erik Möllberg, Källbotten 7.26.206024) Thomas Broman, Malung 7.26.216054) Johan Lunden, Sälen 7.27.086078) Christoffer Landström, Källbotten 7.27.356080) Sten Karelius, Lima 7.27.396097) Patrik Alsbäck, Norrbärke 7.28.136121) Bengt Olsson, Mora 7.29.106127) Pontus Selderman, Mora 7.29.166128) Andreas Sjöberg, Axa 7.29.186133) Nils Robert Elven, Mora 7.29.326189) Leif Andersson, Loos 7.30.546192) Lennart Englund, Brovallen 7.30.596193) Mats Linder, Domnarvet 7.31.036203) Mats Johansson, Dala-Floda 7.31.346260) Gunnar Olsson, Stora Tuna 7.33.056270) Nils Eriksson, Gopshus 7.33.236298) Anders Nordeman, Trafikverket 7.34.146321) Fredrik Lindbergsson, Venjan 7.35.096340) Niklas Isacsson, Älvdalen 7.36.056354) Per-Erik Karlsson, Lima 7.36.196387) Sven-Olov Andersson, Borlänge 7.37.046392) Marc Munter, Perbellum, 7.37.066397) Christer Holm, Grängesberg 7.37.156406) Markus Sjöberg, Karlsbyheden 7.37.496413) Robert Dahlbäck, Axa 7.38.126421) Adam Thomas Eriksson, Sälen 7.38.276434) Joakim Högås, Axa 7.38.436435) Peder Wikström, Gustaf 7.38.456442) Morten Gamborg Nielsen, Lima 7.38.516459) Sef Meens Eriksson, Orsa 7.39.186463) Tomas Roininen, ABB Ludvika 7.39.216470) Johan Peres, Jarl Rättvik 7.39.376471) Sten Svangren, Öje 7.39.406476) Lennart Andersson, Orsa 7.39.456494) Pelle Larsson, Mora 7.40.196507) Erik Häggberg, Brudpiga 7.40.366509) Fabian Hästbacka, Rembo 7.40.406610) Kristoffer Strömgren, Lima 7.43.276617) Magnus Danielsson, Evertsberg 7.43.386633) Johan Larsson, Älvdalen 7.44.106636) Stefan Bengtlars, Insjön 7.44.136643) Per Jansson, Sälen 7.44.216645) Oscar Österberg, Mora 7.44.236681) Aron Nisbel, Mora 7.45.186690) Peter Ollén, Siljansnäs 7.45.356691) Anders Larsson, Team Ormsalva 7.45.376717) Bo Olsson, Grycksbo 7.46.046727) David Beckman, Livsnerven 7.46.196751) Calle Åström, Domnarvet 7.47.016760) Per Svälas, Mora 7.47.156812) Marcus Hagberg, Segro 7.48.216821) Per Flodin, Källbotten 7.48.356836) Teddy Lindberg, Brovallen 7.48.536839) Hans Bywall, Leksand 7.49.036860) Markus Lindblom, Team Ormsalva 7.49.426892) Mats Johansson, Idre 7.50.196896) Mikael Östberg, Axa 7.50.216897) Stefan Andersson, Axa 7.50.226906) Tony Eriksson, Smedjebacken 7.50.356907) Göran Hammarlund, Mora 7.50.366924) Hans Lundin, Grycksbo 7.51.146943) Anders Forsen, Mora 7.51.486952) Gunnar Franzon, Dalarnas Försäkringsbolag 7.52.066963) Lars Lundkvist, Karl Hedin 7.52.326983) Tobias Andersson, Vansbro 7.53.027003) Åke Gustafsson, Grängesberg 7.53.367032) Leif Eriksson, Malung 7.54.467064) Jan Lindberg, Orsa 7.55.377065) Adam Almgren, Axa 7.55.387110) Andreas Björkman, Domnarvet 7.56.357146) Thomas Sandin, Mora 7.57.537203) Roland Fållby, Mora 7.59.407236) Claes Alvik, Hedemora 8.00.417245) Jørn Petter Wittbank, Vasaloppskl. Hedemora 8.00.567262) Johan Nilsson, ABB Ludvika 8.01.327276) Leif Bartholdsson, Axa 8.01.587292) Fredrik Nilsson, Evertsberg 8.02.417293) Tomas Selkman, Sunnansjö 8.02.427312) Thomas Björklund, Leksand 8.03.377334) Henric Telling, Jarl Rättvik 8.04.197354) Carl Bäckman, Axa 8.05.127359) Erik Albåge, Älvdalen 8.05.297360) Fredrik Gropman, Mora 8.05.327381) Hans Andersson, Säter 8.06.367390) Henrik Rydberg, Norberg 8.07.117420) Peter Lundquist, Axa 8.07.457432) Marcus Henriksson, Sälen 8.08.097462) Lars-Erik Eriksson, Malung 8.08.537479) Ove Bergqvist, Ulriksberg 8.09.297555) Johan Borg, Orsa 8.11.567575) Emil Biström, Stora Tuna 8.12.437586) Johan Rytting, Venjan 8.12.557588) Daniel Rehnström, Mora 8.13.087595) Mats Friberg, Rembo 8.13.327601) Bengt Jacksson, Hedemora 8.14.007684) Johan Leijon, Dala-Floda 8.16.097702) Bengt Hassis, Orsa 8.16.437704) Carl Bengtsson, Sollerön 8.16.447710) Johan Pharmanson, Orsa 8.16.547722) Lars Sönnerfors, Malung 8.17.097723) Åke Svensson, Falun Borlänge 8.17.117737) Fredrik Tjerneld, Hagfors 8.17.357738) Jon Mogard, Axa 8.17.367757) Anders Wikström, Jarl Rättvik 8.18.117771) Marcel Sadeghi, Falun 8.18.337799) Håkan Dolk, Dala-Floda 8.19.407811) Svante Lennartsson, Enköping 8.20.277859) Johannes Bengtsson, Korsnäs 8.21.407885) Jacob Svedman, Falun 8.22.327943) Johan Strandell, Källbotten 8.24.197944) Gunnar Robertsson, Malung 8.24.217967) Björn Berger, Mora 8.25.147995) Mikael Simons, Mora 8.25.578006) Anders Sjöö, Borlänge 8.26.218094) Jens Nilsson, Axa 8.29.168097) John Graaf, Sälen 8.29.218099) Kjell Johansson, Stora Tuna 8.29.228126) Hans Gerremo, Sälen 8.30.308127) Daniel Olsson, Sälen 8.30.328150) Björn Halvarsson, Öje 8.31.068169) Robert Juhlin, ABB Ludvika 8.31.488183) Hans Sjöstedt, ABB Ludvika 8.32.128224) Sören Holmberg, Leksand 8.33.238226) Lars Larsson, Jarl Rättvik 8.33.268302) Jan Pettersson, Mora 8.36.098319) Bengt-Åke Hansson, Mora 8.36.448381) Rolf Mührer, Svaide Roma 8.38.598409) Ludvig Larsson, Korsnäs 8.39.538417) Robin Helgesson, Sälen 8.40.048418) Daniel Persson, Idre 8.40.048440) Anders Englund, Avesta 8.40.288446) Johan Olsson, Hjobygden 8.40.418459) Emil Rune, Falun Borlänge 8.41.168492) Per Fahlvik, Axa 8.42.078496) Mikael Eriksson, Mora 8.42.178508) Magnus Madsen, Mora 8.42.458539) Per-Erik Klasa, Kättbo 8.43.498547) Daniel Hedman, Axa 8.44.028556) Jonas Westbom, Stora Skedvi 8.44.278557) Joakim Nordkvist, Norrbärke 8.44.298613) Mika Baldin, Grängesberg 8.47.118670) Erik Dahl, Falun Borlänge 8.48.388674) Niklas Dahlbäck, Gräftåvallen 8.48.578719) Niclas Jaråker, Sundborn 8.50.028730) Joacim Bladlund, Axa 8.50.308741) Andreas Eriksson, Mora 8.50.588744) Kristoffer Sandh, Mora 8.51.138750) Anders Sjöberg, Storvik 8.51.188765) Peter Manniche, Rembo 8.51.448767) Erik Rappling, Dala-Järna 8.51.508788) Johan Lagerbeck, Livsnerven 8.52.468816) Gunnar Leonardsson, Västerås 8.53.558823) Marcus Lindenmo, Axa 8.54.158824) Kristoffer Krång, Axa 8.54.158864) Philip Asp, Siljansnäs 8.55.118887) Fredrik Jansson, Mora 8.56.228928) Nicklas Mårtensson, Trafikverket 8.58.078932) Nils Pettersson, Korsnäs 8.58.108940) Fredrik Jorius, Karlsbyheden 8.58.338958) Henrik Wennström, Stora Skedvi 8.59.098961) Peter Lindholm, Falun 8.59.208961) Sten Erik Malmqvist, Svärdsjö 8.59.208970) Glenn Jönefors, Orsa 8.59.298977) Andreas Hedlund, Axa 8.59.518982) Daniel Axelsson, Mora 9.00.028989) Stefan Axelsson, Mora 9.00.159002) Evert Karlsson, Livsnerven 9.00.479046) Johan Eklund, Enviken 9.03.199065) Victor Bergström, Dala XC 9.04.069065) Emil Bergström, Dala XC 9.04.069083) Sven Vedin, Malung 9.04.429094) Thomas Nielsen, Sollerön 9.04.579112) Christian Eriksson, Mora 9.05.439151) Per-Erik Axelsson, Mora 9.07.169189) Sven Kerstis, Siljansnäs 9.09.029194) Joel Hindrikes, Dala-Floda 9.09.189195) Uno Brinnen, Lima 9.09.269207) Johan Wahrén, Axa 9.09.469213) Samuel Röjås, Livsnerven 9.09.509246) Robin Flood, Mora 9.11.009249) Ingvar Hanses, Stern 9.11.079270) Sven C Sundberg, Mora 9.11.549286) Bengt B Hansson, Malung 9.12.259361) Thor Nielsen, Sollerön 9.15.599413) Tomas Witasp, Jarl Rättvik 9.18.259414) Fredrik Petrisi, Källbotten 9.18.259431) Thomas Ersson, Borlänge 9.19.019448) Mats Carlsson, Kvarnsveden 9.19.589464) Joakim Ramström, Grängesberg 9.20.269474) Banke Andersson, Granhed 9.20.499479) Daniel Werkmäster, Jarl Rättvik 9.21.069490) Håkan Thelin, Källbotten 9.21.379546) Jens Stenberg, Domnarvet 9.24.389586) Jerker Danarp, Sälen 9.26.379598) Niklas Nordkvist, Gagnef 9.26.559622) Jonatan Pettersson, Norrbärke 9.27.529649) Matz Helmersson, Selja-Långlet 9.29.029658) Daniel Mats, Falun 9.29.339660) Fredrik Örtendahl, Korsnäs 9.29.469675) Tobias Ogard, ABB Ludvika 9.30.049676) Robert Sundkvist, Siljansnäs 9.30.059710) Johan Eriksson, Malungsfors 9.31.549710) John Öhrnell, Malung 9.31.549730) Jakob Wilhelmsson, Venjan 9.32.489731) Niklas Bornstedt, Malung 9.32.529777) Fredrik Svensson, Axa 9.34.569787) Mathias Lindmark, Axa 9.35.419796) Lukas Toren, Livsnerven, 9.35.569802) Martin Malm, Sundborn 9.36.139803) Mats Gustafsson, Hedemora 9.36.149829) Johan Björklund, Mora 9.37.569880) Björn Lindström, Bjursås 9.40.369932) Bengt-Olov Söderkvist, Axa 9.43.159939) Fredrik Rogers, Orsa 9.43.299959) Gunnar Bennstam, Ludvika 9.44.3810016) Cristoffer Östberg, Jarl Rättvik 9.47.1910018) Michael Ek, Mora 9.47.3310030) Stefan Lindén, Orsa 9.47.5110036) Marc Hedlund, Mora 9.48.0210038) Tomas Dofs, Älvdalen 9.48.1310056) Anton Wendel, Malung 9.48.5110087) Fredrik Andersson, Ulriksberg 9.50.2110103) Lars-Erik Sjökvist, Sälen 9.50.4710115) Rolf Andersson, Leksand 9.51.0910119) Henrik Jansson, Grycksbo 9.51.2010130) Christoph Hartstein, Mora 9.51.4010159) Mattias Broman, Sälen 9.52.5610201) Lars Olsson, Livsnerven 9.55.4810222) Pär Bergkvist, Jarl Rättvik 9.56.5610251) Mattias Jönsén, Blyberg 9.58.4810252) Linus Granström, Mora 9.58.5110257) Marcus Thunström, Axa 9.59.0110296) Jesper Gillerås, Axa 10.00.3910318) Karl Elisson, Domnarvet 10.01.2310321) Andreas Green, Orsa 10.01.2610337) Tommy Pettersson, Evertsberg 10.02.1410348) Nikola Jaksic, Mora 10.02.3110362) Robin Jansson, Venjan 10.03.2810366) Jon Larsson, Axa 10.03.3110379) Erik Fagerberg, Dalregementet 10.04.4110386) Erik Friden, Älvdalen 10.04.5310399) Hans Larnefeldt, Jarl Rättvik 10.05.2610418) Melker Brodin, Axa 10.06.4110430) Håkan Englund, Brovallen 10.07.1610436) Samuel Lewinson, Livsnerven 10.07.2210474) Boris Kullman, ABB Ludvika 10.09.0910476) Simon Persson, Axa 10.09.2310546) Mattias Molin, Axa 10.12.3910553) Håkan Hedlund, Mora 10.13.2910556) Bengt Liss, Leksand 10.13.3910582) Wiktor Eriksson, Axa 10.14.4610606) Peter Bonde, Falun 10.16.1510610) Håkan Norgren, Falun 10.16.1810621) Johannes Jacobsson, Mora 10.16.4610630) Dennis Landström, Källbotten 10.17.3410688) Simon Gustafsson, Norrbärke 10.22.1410712) Jonny Hedman, Borlänge 10.23.3710738) Johan Berglind, Insjön 10.25.2510783) Erik Liljedal, Axa 10.29.2710799) Mikael Wiklund, Axa 10.30.3310827) Mattias Bredesson, Evertsberg 10.32.1910834) Richard Palmgren, Orsa 10.32.3010854) Fredrik Sundström, Jarl Rättvik 10.34.2910919) Niclas Rådström, Axa 10.38.1510929) Elias Hallman, Livsnerven 10.38.4310934) Benjamin Karlsson, Livsnerven 10.39.0210949) Marcus Larsson, Axa 10.40.3910975) Anders Bohm, Horndal 10.43.2910983) Jan Linderoth, Dalarnas Försäkringsbolag 10.44.2910992) Samuel Jakoby, Sälen 10.45.1110995) Per-Erik Eriksson, Mora 10.45.2311006) Robert Svensson, Linghed 10.46.1511015) Fredrik Ollas, Axa 10.46.5311016) Björn Nilsson, ABB Ludvika 10.46.5611024) Stig Karlsson, Axa 10.47.0811046) Alecsander Börjesson, Falun Borlänge 10.48.2111061) Erik Matsson, Jarl Rättvik 10.49.5611072) Johan Koski, Segro 10.50.2311075) Torbjörn Tillas, Mockfjärd 10.50.2411104) Daniel Fornstedt, Älvdalen 10.52.2611122) Olof Nilsén, Siljansnäs 10.53.2111127) Bengt Gustafsson, Axa 10.53.2911129) Rune Persson, Malung 10.53.3311143) Stefan Matero Costa, Lima 10.54.0911201) Tony Hellgren, Rembo 10.59.0511218) Joaquim Timane, Falun 11.01.0411220) Adam Johansson, Jarl Rättvik 11.01.2211221) Daniel Zetterström, Orsa 11.01.2311268) Fredrik Runberg, Axa 11.04.5011269) René Schwanda, Axa 11.04.5611309) Stefan Morén, Engelbrektsloppet 11.10.1811363) Bengt Lewin, Sälen 11.15.3411378) Carl Jonsson, Mora 11.16.1911397) Claes Bergström, Gruvspårets vänner 11.19.0511399) Markus Darth, Mora 11.19.1511425) Jonas Jonsson, Mora 11.21.2911433) David Hjernberg, Söderbärke 11.22.3211446) Erik Swedlund, Vasaloppsklubben Hedemora 11.24.1311460) Kent Eriksson, Norrbärke 11.25.1711466) Stein Arvid Endresen, Mora 11.25.4311468) Andreas Ekström, Vansbro 11.25.5611519) Rickard Edh, Sälen, 11.29.2911520) Bo Holvigsson, Säter 11.29.5011529) Rickard Olsson, Sälen 11.31.1811535) Stefan Murmester, Svärdsjö 11.31.4111583) Erik Drändj, Venjan 11.35.5011640) Johnny Fagrell, Äppelbo 11.42.5111649) Anders Marcus, Siljansnäs 11.44.1911671) David Grahn, Axa 11.47.4911684) Emil Sjölin, Axa 11.51.0211689) Rasmus Kari, Norrbärke, 11.51.5911698) Niklas Murmester, Svärdsjö 11.53.31

Damer

1) Britta Johansson Norgren, Sollefteå 4.19.43

2) Astrid Øyre Slind, Norge 4.21.21

3) Sara Lindborg, Östersund 4.28.47

4) Emilia Lindstedt, Falun Borlänge 4.30.57

5) Lina Korsgren, Åre 4.33.31

6) Laila Kveli, Norge 4.36.56

7) Heli Heiskanen, Finland 4.41.02

8) Nina Lintzén, Luleå 4.43.05

9) Maria Rydqvist, Älvdalen 4.46.53

10) Monique Siegel, Tyskland 4.49.09

11) Sofie Elebro, Umeå 4.52.42

12) Elin Hagavold, Norge 4.54.52

13) Barbro Sætha, Norge 4.54.58

14) Evelina Bångman, Offerdal 4.55.30

15) Jessica Müller, Tyskland 4.56.52

16) Marthe Kristine Hafsahl Karset, Norge 4.58.07

17) Clara Auland, Sävast 4.58.22

18) Terhi Pollari, Finland 5.01.08

19) Maren Thomasgaard, Norge 5.02.09

20) Helena Wiklund, Ramsjö 5.03.01

Övriga dalaåkare

24) Emilie Cedervärn, Ulricehamn 5.10.03

25) Carina Lagerlöf, Malung 5.11.18

26) Anna-Carin Söderström, Malung 5.12.05

32) Anna-Lena Fritzson, Dala XC 5.16.05

42) Kristina Lycke, Malung 5.28.05

58) Lotten Sjödén, Älvdalen 5.38.16

61) Anna Lindgren, Brovallen 5.40.41

63) Evelina Larsson, Kvarnsveden 5.41.27

74) Kersti Larson, Jarl Rättvik 5.50.35

76) Charlotte Andersson, Rembo 5.51.11

79) Anna Mattsson, Axa 5.52.11

95) Sarah Hale, Falun 6.01.02

115) Britta Backlund, Stora Tuna 6.14.27

118) Anna Wikström, Mora 6.16.31

121) Anna Gunnars, Mora 6.17.58

124) Ywonne Nålberg, Axa 6.19.14

132) Maria Molander Wirgin, Domnarvet 6.22.42

133) Åsa Stigers, Hedemora 6.22.56

146) Pernilla Kronberg, Grängesberg 6.28.43

157) Carina Widen, Orsa 6.34.21

167) Christina Gunroth Olsson, Mora 6.36.55

180) Ida Christensen, Karlsbyheden 6.40.29

185) Carolina Olsson, Älvdalen 6.41.16

197) Marie Persson, Mora 6.46.04

205) Minna Glemme Lundvall, ÅF 6.47.48

207) Lova Hermansson, Norrbärke 6.47.52

211) Anna Ståhlkloo, Sollerön 6.48.41

213) Joanna Karlsson, Mora 6.49.29

228) Åsa Asplund, Sunnansjö 6.53.44

236) Linnea Söderberg, Dala XC 6.55.13

239) Paula Eriksson, Sollerön 6.56.08

249) Malin Wikström, Gustafs 6.58.38

280) Sofia Wigg, Venjan 7.06.46

291) Elisabeth Hedberg, Domnarvet 7.09.56

296) Frida Palm, Avesta 7.10.55

298) Annelie Lek-Göthberg, ABB Ludvika 7.11.29

311) Camilla Martinsson, Grängesberg 7.15.16

320) Åsa Morelius, Långshyttan 7.18.04

321) Clara Hellström, Korsnäs 7.18.13

326) Marit Jobs, Granhed 7.19.36

328) Emilia Eriksson, Oxberg 7.20.07

336) Stina Nordahl, Domnarvet 7.21.26

341) Marika Nyström, Orsa 7.22.30

342) Malin Nyström, Orsa 7.22.30

370) Martina Hansson, Axa 7.26.25

379) Elin Trapp, Dala-Järna 7.27.21

388) Lina Björklund, Sundborn 7.28.42

405) Elin Dahlstedt Tysk, Falun 7.32.58

412) Patricia Björk, Lima 7.33.19

423) Elin Nygårds Bodin, Axa 7.36.02

436) Signe Gamborg Nielsen, Lima 7.38.51

440) Julia Björn, Stora Tuna 7.39.07

448) Hanna Buvall, Insjön 7.40.21

467) Christine Hargin, Sälen 7.44.21

469) Anna Wålstedt, Dala-Floda 7.44.37

487) Lena Petrisi, Källbotten 7.47.42

491) Frida Wallnor, Säter 7.48.29

496) Helena Carlson, Vansbro 7.49.05

510) Sofia Sundblad, Axa 7.50.22

548) Marinett Sveningsson, Lima 7.59.12

549) Emma Holmström, Mora 7.59.27

550) Kajsa Dahlberg, Mora 7.59.38

560) Marie Eriksson, ABB Ludvika 8.03.26

564) Anna Lång, Mora 8.05.25

568) Åsa Bergqvist, Falun Borlänge 8.06.48577) Terese Hansson, Stora Skedvi 8.08.14585) Erika Dahl, Axa 8.10.00586) Ann-Mari Westbom, Stora Skedvi 8.10.00587) Ann-Kristin Asplund, Stora Skedvi 8.10.01590) Riina Myrsell, Stora Skedvi 8.10.30599) Lisa Sjölund, Mora 8.12.28626) Amanda Welander, Preem 8.16.05628) Helene Tjäder, Sollerön 8.16.10631) Ida Hassis, Orsa 8.16.43633) Linda Strandberg, Axa 8.17.01647) Ann Eriksson, Sellnäs 8.19.08650) Marie Nordmark-Levin, Orsa 8.19.16673) Lotta Bjöör, Säter 8.24.52684) Caroline Nyström, Bjursås 8.26.31716) Petra Wikström, Jarl Rättvik 8.31.24734) Anna Eklöf, Rembo 8.34.34761) Malin Bengtsson, Mora 8.38.48779) Jenny Sivars, Rembo 8.41.29784) Liselotte Melander, Mora 8.42.14791) Clara Olsson Persson, Lima 8.42.58809) Johanna Nyberg, Sälen 8.45.20810) Anna Hårrskog, Mora 8.45.38826) Emma Christensen, Domnarvet 8.49.22836) Maria Cervin, Gagnef 8.50.47842) Maria Aronsson, Axa 8.51.19858) Elina Strand, Malung 8.53.33868) Ylva Ekmark, Mora 8.54.50869) Amanda Johansson, Hedemora 8.54.57872) Veronica Flykt, Mora 8.55.03905) Ellinor Aspö, Ulriksberg 9.01.02907) Annica Blomkvist, Gagnef 9.01.30934) Ann-Marie Hanssen, Orsa 9.07.32953) Rosanna Thyrén, Orsa 9.10.45979) Gunilla Johansson, Mora 9.15.521018) Amanda Kerstis, Siljansnäs 9.23.241028) Stina Franzon, Stora Tuna 9.24.151036) Loise Jonsen, Jarl Rättvik 9.26.081051) Anne-Marie Richardsson, Landehof 9.28.281077) Pernilla Matsson, Axa 9.32.531089) Anna-Clara Navjord, Kvarnsveden 9.35.511110) Mari Korpela, Axa 9.40.081154) Helén Witasp, Jarl Rättvik 9.47.441156) Johanna Liljedahl, Rembo 9.47.471186) Helena Johansson, Siljansnäs 9.51.491187) Sofia Sjöö, Grönbo 9.52.021197) Marika Hedh, Mora 9.54.111198) Sandra Nesset, Särna 9.54.121207) Sara Morell, Mora 9.55.331208) Maria Kihlström, Mora 9.55.561213) Isabell Ehnlund, Malung 9.57.081221) Therese Runberg, Mora 9.58.271223) Evelina Ahlgren, Brovallen 9.58.451230) Sara Svensson, Korsnäs 9.59.321238) Agneta Andersson, Domnarvet 10.01.231254) Louise Westerberg, Axa 10.04.351282) Sara Rytter, Älvdalen 10.09.281303) Johanna Bäckström, Gagnef 10.13.001338) Camilla Holmgren, Sälen 10.18.131353) Sofia Rudell, Axa 10.20.291364) Hanna Sohlin, Falun 10.22.521416) Anna Gustafsson, Ulriksberg 10.33.101434) Stina Häggbrink, Berga 10.35.341435) Camilla Brishammar, Älvdalen 10.35.351451) Anna Rådström, Axa 10.38.151454) Hanna Johansson, Skattkärr 10.38.501469) Elisabeth Sand, Mora 10.42.351481) Kristina Linderoth, Dalarnas Försäkringsbolag 10.44.291510) Helen Larsson, Preem 10.48.471511) Sandra Larsson, Axa 10.48.471513) Johanna Eriksson, Hedemora 10.49.111532) Linn Nordlund, Älvdalen 10.52.281539) Hanna Gustafsson, Axa 10.53.281575) Carin Larsson, Mora 10.59.431585) Anna Frisk, Kvarnsveden 11.01.231604) Sara Runberg, Axa 11.05.061616) Margareta Morén, Engelbrektsloppet 11.10.181635) Ida Roos, Dala-Floda 11.13.121640) Helena Andersson, Axa 11.13.361660) Melinda Eriksson, Rembo 11.17.381681) Madeleine Eriksson, Mora 11.21.231703) Lisbeth Svensson, Korsnäs 11.25.261718) Cornelia Eriksson, Falun 11.27.521733) Maria Carlsson, Mora 11.29.221734) Kristin Mörth, Gagnef 11.29.221735) Karin Wiik, Ludvika 11.29.221738) Jessica Plars Nilsén, Siljansnäs 11.29.331743) Sandra Jansson, Axa 11.30.171792) Lovisa Pettersson, Mora 11.39.461800) Kerstin Lund, Ludvika 11.40.491827) Amanda Igelström, Axa 11.51.021834) Susanne Forsell, Växjö 11.53.31