Så hyllar hela damlandslaget sin Anna Haag: "Hade aldrig vunnit Tour de Ski utan henne"

MER: Jönsson och Haag om beslutet och sista starten i landslagsdressen: "Har lovat mig själv att njuta"

Hyllningar väntade inte en sekund när Anna Haag gled över mållinjen i sitt sista lopp i landslagsdressen.

I mål som nummer 41 men som klar nummer ett hos de andra blågula tjejerna, som med armarna sträckta i skyn, tog emot henne med rosa champagne och prinsesskrona i plast.

Hyllningarna efter damernas 10 kilometer var många och varma.

– Anna är helt fantastisk på att ta hand om alla och se till att alla mår bra och det kommer vara ett stort hålrum att fylla. Sen är hon alltid positiv och glad och kvittrar på, så det kommer absolut att märkas att hon inte är med oss längre.

– Nu ska vi fira henne först innan vi börjar gråta, säger Hanna Falk.

Firandet blev en kombinerad avtackning och försmak på möhippa,då Haag, under både uppvärmning och tävling, åkt runt med texten "Bridge to be" på rumpan.

En kupp av Ida Ingemarsdotter och just Hanna Falk.

MER: Efter flera plågsamma lopp – positivt besked för Haag: "Kunde njuta igen"

– Jag och Ida (Ingemarsdotter) fixade lite igår kväll när hon var på stan och handlade godis då smet vi in på hennes rum och grejade lite.

De två lite yngre tjejerna, Anna Dyvik och Ebba Andersson, delar även de en bild av en omhändertagande person.

- Hon har varit en stor inspirationsskälla och jag har varit på hennes ungdomsläger. En stor förebild både i och utanför spåret och har varit som lagets mamma, säger Anna.

Ebba Andersson fyller i.

MER: Pellegrinos hyllning till Falun – och restaurangen han återvänder till: "Nästan italiensk klass"

– Anna har varit en stor tillgång för laget och har verkligen försökt att ta hand om mig. Det blir en stor saknad när hon slutar, men det är ju hennes beslut och hon verkar tillfreds med det.

Svensk längdskidåknings drottning, Charlotte Kalla, tog sig lång tid att formulera sina känslor inför avskedet, personen och allt det som omgett henne och Haags relation.

– Det är en otroligt färgstark personlighet som sprider jättemycket energi. När hon bestämmer sig för nåt så går hon verkligen all in. Jag minns hur vi överraskade oss själva gång på gång på gång under säsongen 2007-08, säger Charlotte Kalla till Sporten.

– Jag tror inte att jag hade vunnit Tour de Ski utan hennes framfart.

Att Kalla, Haag och även Ingemarsdotter följts år genom deras karriär blir tydligt i hennes slutord.

– Hon har verkligen betytt mycket för mig. När någon som följt hela min karriär ska lägga av... den känslan är väldigt speciellt.

MER: Ingemarsdotter om framtiden och "rumpkuppen" mot Haag: "Anna tog fel dräkt"