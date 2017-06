Skidstjärnan skickas hem från lägret: "Har känt att kroppen inte har svarat"

Just nu genomför längdlandslaget sitt andra läger för säsongen i norska Sognefjell, men under gårdagen tvingades Stina Nilsson avbryta lägret. Mora-åkaren fick feber under onsdagen och eftersom hon har känt sig hängig en tid vill man nu utreda stjärnan.

– Hon har känt att kroppen inte svarat i någon vecka. Hon har varit i gränslandet. Och de sista dagarna har vi haft kontakt om känslan i halsen, hon har känt att det kittlat i halsen när hon vaknat, och vi får lov att titta på det, säger Per Andersson till Aftonbladet.

Nilsson har en hård träningsperiod bakom sig, men Andersson tror inte att hon är överbelastad.

– Nej, vi ser inte hållpunkter för att hon är övertränad. Men vi får följa förloppet och ta allt på allvar.