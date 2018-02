Stina Nilsson förklarar sina guldtårar efter stora krossen: "Typ för bra för att vara sant"

Först i prologen.

Först i kvartsfinalen.

Först i semifinalen.

Och till slut blev hon också allra först i finalen. Stina Nilsson körde över alla, och visade att hon är hela världens sprintdrottning när hon till slut tog OS-guld i favoritdistansen.

Det blev känslosamt för Stina Nilsson, som grät efteråt när hon klev upp på podiet, och beskriver hur stoltheten över sig själv fick det att rinna över.

– Det är så mycket som flimrar förbi, man blir så stolt över sig själv och att man har lyckats samla ihop allting till, all energi på en och samma gång och få ut det i spåret. Det är svårt att beskriva, som sagt jag trodde inte att jag skulle vara den som grät på en pall, men det var svårt att hålla tillbaka, säger Stina Nilsson.

Finns det några avgörande händelser som du tycker har spelat roll för att du står här idag?

– Ja absolut, jag har investerat väldigt mycket tid i detaljer för att kunna komma så förberedd som möjligt just till den här sprintbanan, just den här dagen, just den här tiden på kvällen, att allting sitter är typ för bra för att vara sant.

Att det satt vid rätt tillfälle är något Stina glädjs åt, när VM-missen i Lahtis förra året sitter färskt i minnet, där Stina Nilsson föll i semifinalen. I år satt allting istället prickfritt.

– Som idrottare går man genom olika faser i sin karriär, det är ju saker som man kämpar för varje dag. Att få ut det man har i kroppen är ju det vi jobbar för liksom, och att få känna det jag kände idag är något jag är väldigt stolt över.

MER OM STINA NILSSONS GULD

► Guldextra – se Stina Nilssons karriär i bilder

► Stina Nilssons hyllning till hembygden efter OS–bragden: "Har ett väldigt stort stöd hemma i Malung"

► Stina Nilssons gamla idrottslärare: "Brandlarmet gick minuter innan start – jag fick jättedålig magkänsla"

► Kalle Moraeus inspireras av "Guld-Stina": "Det blöta i ansiktet var också en glädjetår"

► DOKUMENT: Så blev "skidsportens Greta Garbo" världens bästa Super-Stina

► Kommunalrådet blev rörd efter Stina Nilssons guld: "Betyder oerhört mycket för vår bygd"

► Fira Stinas OS-guld med egen löpsedel – ladda hem den här

► Efter OS-dramatiken – vi var på guldfest i Malung strax efter målgång