Vasaloppskontroll har otjänligt vatten – blåbärssoppan hotad

När Vasaloppsåkarna har nio kilometer kvar till mål passerar de Eldris. En by och vätskekontroll där vattnet inte duger, menar Livsmedelsverket i Uppsala som anmärkte på detta vid en kontroll.

Eldrisvattnet innehåller för mycket fluorid, ett ämne som i små doser stärker tänderna men som kan vara skadligt vid större intag. För att få ner fluoridhalterna har Livsmedelsverket kommit med krav på åtgärder, enligt Unt.se.

Vasaloppsföreningen fick nog av åtgärdskraven och bad om dispens men Livsmedelsverket sa blankt nej. Myndigheten hänvisade till ett EU-direktiv och hävdade att undantag inte får medges.

Föreningen gav dock inte upp sin kamp för undantag utan överklagade till förvaltningsrätten i Uppsala.

I sin överklagan framhöll Vasaloppsföreningen att de enda skador av fluorid som enligt Socialstyrelsen kan uppkomma är att småbarn kan få skönhetsfläckar på tänderna. De som kan drabbas är så unga att de knappast kommer ifråga för att åka Vasaloppet.

De åkare som dricker Eldrisvattnet får bara i sig ett par deciliter per person och riskerna med så små mängder är obefintliga, anser Vasaloppsarrangörerna. Vidare skulle en dispens gälla endast under tio dagar per år.

Men även förvaltningsrätten ger kalla handen. Domstolen konstaterar att gränsområdet är litet då fluoridhalten övergår från en positiv till en negativ effekt och att det därför finns viss risk att människor kan komma till skada, enligt Unt.se.

Vasaloppsföreningen har inte visat att man testat alla möjligheter att lösa problemet, skriver förvaltningsrätten i sitt avslag.

Tommy Höglund, sportchef för Vasaloppet, uppger att skidåkarna trots domen inte riskerar att bli utan blåbärssoppa. Engångstankar med vatten och en reningsanläggning på plats ska lösa problemet.

Han tycker att domstolen varit lite väl försiktig.

– Hade det rört sig om ett sjukhus eller ett dagis där folk dricker vattnet hela tiden skulle jag förstått beslutet. Men det handlar om så små mängder vatten som människor kommer att få i sig, säger Tommy Höglund till Unt.se.