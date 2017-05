Historisk helg i dubbel bemärkelse för IFK Mora – landade med helikopter

Meden liten skara engagerade skicrossföräldrar och några ungdomar som hjälpte till mellan sina tävlingsåk så lyckades klubben att arrangera, förutom världens hittills största skicrosstävling, sannolikt även en av klubbens största tävlingar under modern tid. Sett till antal deltagare.

Skicrossförbundets nyinstiftade Scandicstipendium delades även ut till IFK Mora som första klubb någonsin. Med en motivering som du kan läsa ord för ord längst ned i denna artikel.

Fokus på tävlingarna låg denna gång på barn/ungdom, men en liten FIS-tävling blev det också.

Klubbens åkare lyckades bra i tävlingarna. Bäst gick det europacupåkaren AxelFrost som tog en andraplats på lördagen efter Otto Hult. I damklassen var det tunt med åkare, men Emma Frost blev trea på lördagen.

I barn/ungdomsklasserna blev Herman Holmström sjua i H10, Filip Åkärbjär tog sig till kvartsfinal, Albin Gummås och Sebastian Åkärbjär åkte ut i åttondelsfinalerna och Moa Lorentzon och Irma Darth tog sig till båda tillkvartsfinal.

På söndagen lyckades Axel åter mycket bra med en andraplats, även denna gång efter Otto Hult – som vann igen. Emil Frost körde snabbt och blev trea.

Damklassen var liten även denna dag, men Emma Frost slog till med ytterligare en tredjeplats, Moa Lorentsson i D12 körde riktigt bra och tog sig ända till lilla finalen därhon var näst snabbast och slutade på en fin sjätteplats. I klassen H10 blev det en pallplats för Herman Holmström som slutade trea.

Lördagens prisutdelning blev en stor händelse då VÖN, Victor Öhling-Norberg, landade med helikopter direkt från tävlingar i Åre. Dels för att ta emot hyllningar från sin hemmaklubb Funäsdalen efter sitt historiska VM-guld men också för att dela ut priser i skicrosstävlingen. Flera barn och ungdomar passade på att få en autograf av skicrossvärldsmästaren.

Under söndagens prisutdelning var det klubbens egna landslagsåkare Axel Frost som var prisutdelare, något han skötte mycket bra och barnen såg mer än nöjda ut.

Landslagskompisarna Axel och Otto samt en av klubbens europacupåkare Emil Frost uppskattades mycket av barnen under helgen då de både pratade med barnen och delade med sig av sina erfarenheter, och skrev autografer. Även Edwin Hult, europacupåkare, hjälpte till. De äldre åkarna är stora förebilder för barnen och det är härligt att se hur de bjuder på sig själva, det var ju inte så längesedan de själva var små och hade landslagsåkarna som sina idoler.

Hamra bjöd på perfekt underlag och solsken nästan hela helgen, våra funktionärer som stod utomhus fick mycket sol i ansiktet. Jan Gummås har med sin insats som starter sannolikt en ny karriär utstakad, hans kommandon hördes nog ända till Norge. Tävlingsledare Anders Frost hade en väloljad organisation att jobba med, där alla vet vad de ska göra och är självgående. Susann Frost, Gun-Britt och Olav Cristoferson skrev stegar. Maria Brandström, Lena Frost, Gun-Britt, och Lotta Gummås delade ut nummerlappar.

På start var det Susann, Maria, Jörgen Kjellman, och Mikaela Thorvall som såg till att rätt åkare hamnade i rätt västar och heat. Sektionsansvariga Micke Lorentsson, Johan Frost, Lena, Elisabeth och Krister Åkärbjär, och Joachim Brånander såg till att banan var klar och noterade eventuella felaktigheter från åkarna. Måldomarna Fredrik Edebo och Magnus Hult hade stenkoll på varje målgång, de missade inte en enda under hela helgen. Gun-Britt samlade in västar i mål och fick också hantera en del diskussioner efter några heat, inte så mycket från barnen/åkarna som några föräldrar.

David Hansson var TD under FIS men var även på plats under resten av tävlingarna och hjälpte oss med mycket bl.a. regler. Olav var resultatansvarig i målhuset och såg till att alla hamnade i rätt heat. Lotta hjälpte Olav i målhuset och var också involverad i prisutdelningarna. Marie-Therese Edebo var speaker under tävlingarna och på prisutdelningarna och lite allt-i-allo däremellan, med viss simultankapacitet. Åkarna Axel, Emil och Emma hjälpte till med olika uppgifter när de själva inte tävlade.

Prismotivering

IFK Mora är den klubb i Sverige som bidragit och bidrar mest till utveckling av skicross – avseende både FIS och barn/ungdom.

Klubben är den enda klubben i landet som under flera år haft en egen skicrossbana, detta i en relativt liten anläggning, och där banan varje år byggs av eldsjälar i klubben som gör det ideellt och på sin fritid.

IFK Mora är den klubb i landet som arrangerat flest FIS-tävlingar de senaste åren, både Europacup och Svenska Cupen, både i hemmabacken och i en anläggning några timmar bort.

Klubben har också en väl fungerande barn/ungdomsverksamhet med regelbundna skicrossträningar i hemmabacken och arrangemang av barn/ungdomstävlingar.

IFK Mora är den klubb som i dagsläget har flest antal åkare i landslagsverksamhetoch på internationellt hög nivå.

Eldsjälar i klubben är de som möjliggjort allt detta, genom ett stort engagemang och ett brinnande

Klubben har förtjänat att få det första stipendiet efter föredömligt arbete förskicross under en lång tid.