Holmlunds tillstånd försämrat – skadan värre än först befarat: "Resultatet är tyvärr nedslående"

Det var under gårdagens träning i italienska Innichen som Anna Holmlund kraschade olyckligt. Hon fick med helikopter föras till sjukhus i Bolzano och opereras för en hjärnblödning. Sedan dess har skicorsstjärnan legat nedsövd.

I dag kom hennes föräldrar ned till sjukhuset, och de har under dagen vakat vid 29-åringens sida. Holmlunds tillstånd har under dagen rapporterats som stabilt, men sent på tisdagskvällen kom nya rapporter.

– Anna ligger fortfarande nedsövd på intensivvårdsavdelningen. Hon har undersökts av en käkkirurg och en ögonläkare för sina skador på ansiktsskelettet. Under dagen har en tredje datortomografi av hjärnan utförts och resultatet är tyvärr nedslående. Skador man inte kunnat se under tidigare undersökningar visar sig nu och de är dessvärre utbredda, säger landslagsläkaren Jakob Swanberg i ett pressmeddelande.

Man menar även på att skador av denna typ är svåra att sätta en prognos på, men att de brukar kunna ge betydande men. På sjukhuset i Bolzano har man börjat lätta på de sövande läkemedlen för att lättare kunna utvärdera Holmlunds status, och utifrån hennes reaktion kommer man att avgöra hur man ska gå vidare.

– Anna är urstark och hon har överraskat oss förr med sin enastående förmåga att återhämta sig ifrån skador. Vi hoppas naturligtvis fortfarande att hon gör det på nytt men samtidigt måste vi vara realistiska och förstå allvaret i den situation som nu råder, säger Swanberg i pressmeddelandet.

