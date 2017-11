Snowboard-talangen får chansen i OS-kval: "Ska verkligen bli spännande"

På lördag är det världscuppremiär och OS-kval i Big Air i italienska Milano. Då får leksingen och snowboardåkaren Jesper Landmark, 18, chansen.

Då två av de lite mer rutinerade åkarna, Niklas Mattsson och Måns Hedberg, befinner sig i en intensiv träningsperiod väljer de att lämna plats för andra åkare.

I stället får 18-årige talangen Jesper Landmark iklä sig landslagsdressen när den första världscuptävlingen, som också är en OS-kvaltävling, går av stapeln.

– Min första stora tävling var VM i slopestyle förra året, och det känns väldigt kul att landslaget nu ger mig chansen att delta på fler stora tävlingar, säger han till Svenska skidförbundets hemsida.

Till vardags tävlar han för Sälens IF och gjorde så sent som i januari debut i världscupen under en tävling i ryska Moskva. Nu är det alltså återigen dags.

– Detta gör det möjligt för oss att slussa in yngre talanger och därmed ge dem värdefulla erfarenheter inför framtiden, säger Stefan Karlsson, sportchef för snowboard i Svenska skidförbundet.

Och leksingen ser fram emot få visa upp sig igen.

– Det ska verkligen bli spännande att få köra världscupen, säger han.