Angelica Andersson: " Sträck ut en hand - det kan förändra ditt liv"

Jag minns hur jag för ett par år sedan satt och scrollade mig genom Facebookflödet. Bilder på barn, gnäll om vädret, något politiskt utspel och länkar till roliga klipp rullade förbi. Jag stannade till vid ett inlägg som var skrivet av en bekant till mig, som handlade om att hon kände sig ensam. Inlägget var skrivet som ett inlägg i en grupp där vi båda två är medlemmar, en separatistisk grupp för icke-män där allt mellan himmel och jord diskuteras. Skönhet och ideal, nyheter och politik, romanser, dilemman och personliga problem vädras fritt och kollektivet hjälper till att ge kloka svar och nya perspektiv. Denna gång var det min väns upplevda ensamhet som diskuterades.

” Jag känner mig så fruktansvärt ledsen och trött just nu. På livet, på människor, på allt. Jag har underbara vänner som jag så gärna skulle vilja be om stöd – att bara finnas där med sin närvaro – men det känns inte som att det finns utrymme i deras liv för det, för mig. Jag orkar inte hantera en massa frågor om hur jag mår eller varför just nu utan skulle bara behöva att de reagerar på att jag inte är som jag brukar. Jag har försökt att kommunicera till några av dem att jag inte alls mår bra nu men ingenting händer. Min allra bästa vän har inte ens registrerat att vi inte hörts av på över tre veckor. Och det är ärligt talat ingen annan som ens verkar märka att jag inte är närvarande i deras liv längre. För jag orkar inte alltid vara den som hör av sig.”

Så skrev hon och det ilade till i min kropp. Hon som alltid verkade så glad och stark, som verkade ha ett liv fullt av härliga relationer och roliga sammanhang, hon satt nu hemma och kände sig bortglömd och ensam. Som att det inte fanns tid i människors liv för henne. Jag kände att jag ville säga något, så jag skrev ett snabbt meddelande i stil med ”jag vet att vi inte känner varandra så bra men jag bryr mig och jag finns här om du vill snacka”. Lite nervöst tryckte jag på skickaknappen och hon svarade snabbt att hon inte ville vara en börda för någon men att det bara skulle vara skönt om någon visste hur hon mådde. Jag sa att jag skulle höra av mig nästa dag och kolla.

I princip varje dag har vi checkat läget hos varandra bara genom ett kort mess: Status?

Sagt och gjort så messade jag henne dagen därpå och frågade hur hon mådde. Hon svarade att hon faktiskt inte visste riktigt vad hon skulle säga varpå jag bad henne skicka en siffra mellan 0-10, inget mer. Jag vet inte vart det kom ifrån då, men det kändes som en bra grej. Hon behövde inte förklara eller berätta något, utan bara skicka en siffra. Hon gjorde det och dagen därpå frågade jag igen. Hon svarade med en siffra och frågade sedan mig samma sak.

Det var i oktober 2015 och nu har vi snart hållit på med detta i snart 2,5 år. I princip varje dag, ibland flera gånger om dagen, har vi checkat läget hos varandra bara genom ett kort mess:

Status?

Under dessa två år har vi båda haft det jäkligt jobbigt. Hon har gått igenom en utmattningsdepression och jag en tung separation. Hon har kämpat med sin självkänsla och jag med mina skuldkänslor. Vi har vart nere i låga siffror under långa perioder och hon säger till och med att denna metod räddat hennes liv. För vårt sätt att vara vänner kräver ingenting. Man behöver inte göra något, leverera något eller ens säga något. Du behöver bara skriva en endaste liten siffra. Om du vill skicka en förklaring så får du, men det är inget måste.

När vi hade hållit på ett tag kom vi överens om vissa förhållningsregler, typ att om det är under siffran 3 i fler än 3 dagar så får jag kontakta hennes familj eller ingripa på annat sätt och vice versa. Om siffran är lägre än 5 går vi inte direkt in i lösningsmode eller agerar krishanterare utan vi frågar helt enkelt "behöver du något" för att den andra ska kunna definiera sina behov. Ibland svarar den som får frågan "jag vet inte men vi kan hjälpas åt att bolla" eller något och då gör vi det. I de allra flesta fall räcker det faktiskt med att veta att någon vet hur en har det. Det är en respektfull vänskap där vi har tilltro till den andras förmåga att komma med ett rimligt svar som vi vet kommer från goda intentioner, utan överreaktion och utan skuldkänslor.

Och det har gett oss båda så mycket. Det har lett till att vi har en djupare vänskap, en där vi inte villkorar vår omtanke utan där vi helt enkelt bara finns för varandra. En vänskap som inte tar energi utan bara ger. Som är beroende av dagsform och där vi inte behöver prestera något för att vara en kompis. Vi har en tydlig överenskommelse om att det egna måendet är viktigast men att vi finns där för varandra. Det har också hjälpt oss båda att hitta ett nytt lugn i vardagen och en större medvetenhet om våra behov. Lite mikropauser där vi faktiskt stannar upp och känner efter hur vi mår och om vi behöver något. Det har gett oss en bättre förståelse för oss själva och för den andra. Och det har funkat så himla bra för oss. En terapeut har till och med kallat oss för genier.

Vad jag vill säga med detta är egentligen bara en sak: det kan vara så lätt att finnas där för någon som behöver det, och det kan ge dig så himla mycket mer än du anar. Så nästa gång du känner att du kan sträcka ut en hand och ge lite av din tid och kraft för någon annan, gör det. Det kan förändra ditt liv så som det förändrade våra.

Angelica Andersson