Årets stipendiater utsedda

En företagsam, cyklande finlandssvenska, en folkkär sångarevangelist med bra glid samt en organisation som lärt oss måltidsgemenskapens betydelse i evangelisation. Det är årets evangeliststipendiater, som kommer att motta var sitt stipendium på 20 000 kronor när Evangelistfonden bjuder in till sin årliga stipendiehögtid.

– En sak som förenar årets stipendiater är att de har hittat kreativa och engagerande uttryckssätt för evangeliet som går hem både innanför och utanför kyrkans väggar, konstaterar Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson.

Stipendiehögtiden äger rum i Lugnetkyrkan i Falun lördagen den 18 november kl 18.00.

Alpha Sverige, Årets Organisation

Omkring 24 miljoner människor i 170 länder har genomgått en Alphakurs. Kursen har blivit ett av de viktigaste redskapen för församlingar världen över när det gäller att presentera evangeliet för människorna utanför kyrkväggarna. Alpha Sverige arbetar strategiskt, kreativt och outtröttligt med att utveckla konceptet – bland annat genom videofilmer – och sprida det till församlingar inom alla typer av samfund.

Cilla Eriksson, Årets Evangelist

Falutjejen Cilla Eriksson, bördig från Österbotten i Finland, är en sprudlande evangelist och föreläsare, som använder sin idrottsbakgrund i Herrens tjänst. Efter att ha mött Jesus och låtit döpa sig 2013, startade hon projektet ”Ride of Faith, Hope and Love” ihop med Lugnetkyrkan. Under tre månader cyklade hon genom USA och samlade in pengar till offer för sextrafficking.

Carl-Olov Hultby, Årets Hedersevangelist

Få personer har fler strängar på sin lyra än evangelisten, sångaren och låtskrivaren Carl-Olov Hultby. Som mångårig riksevangeliet inom Missionskyrkan och senare Equmenia­kyrkan, har han rest land och rike runt och förmedlat evangeliet i ord och ton till svenska folket. Han är också kaplan på resor till Israel och har gjort missionsresor till Afrika och Asien. Carl-Olov ingår i Evangelistkvartetten och har även gett ut två soloskivor.