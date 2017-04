Björn Skifs fyller 70 år i dag

År 1962 började han spela orgel i gruppen Slam Creepers som 1966 vann Sveriges Radios popbandstävling.

Skifs solodebuterade med plattan ”Every Bit Of My Heart” 1969. I april 1974 låg han och hans grupp Blue Suede (Blåblus), som den första svenska gruppen någonsin, etta på USA-listan med ”Hooked On A Feeling”.

Gruppen fick ytterligare en amerikansk Top 10-hit med låten ”Never My Love” senare samma år.

Skifs har efterhand även etablerat sig som underhållare och programledare för tv-program, till exempel ”Adventskalendern” (1978) och ”Kryzz” (1987 och 1992). På bio har Skifs gjort sig ett namn i komedifacket med filmer som ”Strul” (1988) och ”Joker” (1991).

Under 2000-talet har Skifs mer och mer återvänt till sången. Han gjorde skivcomeback med albumet ”Back on Track” 2000 och hamnade på Svensktoppen med låten ”Håll mitt hjärta ”som låg på listan i 111 veckor. En annan stor framgång var albumet ”Decennier - Sånger från en annan tid” 2005 där Skifs gjorde covers på gamla 1940-talsschlager.

LÄS OCKSÅ Så blir Vansbros hyllning till Björn Skifs - "Kommer att bli Skifs-feber"

År 2006 kom uppföljaren ”Andra decennier” och 2007, plattan ”Eye to Eye”. Senaste plattan ”Break the spell” kom 2011. Björn Skifs har två barn med sin fru, koreografen Pernilla Skifs. Vi gratulerar på 70-årsdagen!